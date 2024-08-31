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Ворскла - Карпати онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 березня 2025, 13:30 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Омельченко, Александр
Ворскла
Полтава
0 - 0
Оновити
15'
Карпати
Львов
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Хід матчу
10' Tanda, Patricio
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
30%
Нічия
30%
Карпати
41%
П1: 3.18 Х: 3.05 П2: 2.58
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and Karpaty Lviv when FC Vorskla Poltava is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and Karpaty Lviv is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with FC Vorskla Poltava playing at home, FC Vorskla Poltava have won 5 times, there have been 7 draws while Karpaty Lviv have won 4 times. The goal difference is 20-18 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • During the last 34 meetings, FC Vorskla Poltava have won 13 times, there have been 11 draws while Karpaty Lviv have won 10 times. The goal difference is 40-38 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • In Premier League, Karpaty Lviv have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Vorskla Poltava haven't won in their last 6 games.
  • Karpaty Lviv have lost 5 away matches in a row.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 5 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 4 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Samson Iyede is FC Vorskla Poltava's top scorer with 3 goals. Ambrosiy Chachua has scored 5 times for Karpaty Lviv.
  • Artem Chelyadin has more yellow cards (5) than any other player at FC Vorskla Poltava. Denis Miroshnichenko has collected 7 for Karpaty Lviv.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 8 in the table with 23 points. Now they are number 13 with 16 points.
  • FC Vorskla Poltava have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 14% of their matches, Karpaty Lviv in 45% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 14% of halftimes, Karpaty Lviv wins 45%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Karpaty Lviv leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Karpaty Lviv has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • Karpaty Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • Karpaty Lviv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Karpaty Lviv have lost just 1 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 1, Karpaty Lviv won 2, 2 draws.
  • FC Vorskla Poltava scores 1 goals in a match against Karpaty Lviv and Karpaty Lviv scores 1.8 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and Karpaty Lviv is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and Karpaty Lviv is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Vorskla Poltava scores 0.87 goals when playing at home and Karpaty Lviv scores 0.73 goals when playing away (on average).
  • FC Vorskla Poltava have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
Особисті зустрічі
Ворскла
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 13:00 Карпати 1 - 1 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 15:30 Ворскла 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.12.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.12.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.11.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 3 Завершено Інгулець П
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Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 18:00 Динамо 2 - 0 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 16:00 Кривбас 2 - 0 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 18:00 Карпати 5 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Карпати П
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Головні події
10'
Tanda, Patricio
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
30%
Нічия
30%
Карпати
41%
П1: 3.18 Х: 3.05 П2: 2.58
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 8
    Avdyli, Milot
    Півзахисник
  • 10
    Владислав Кулач
    Форвард
  • 11
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 17
    Salabay, Anton Alexandrovich
  • 27
    Krupskyi, Illia
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 38
    Cheliadin, Artem
    Півзахисник
  • 23
    Malysh, Navin
    Захисник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
  • 1
    Kinareykin, Yakiv
    Воротар
  • 28
    Polegenko, Pavlo
    Захисник
  • 47
    Pedroso, Jean
    Захисник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 77
    Sych, Oleksii
    Півзахисник
  • 21
    Tanda, Patricio
    Півзахисник
    10
  • 37
    Bruninho
    Півзахисник
  • 20
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
  • 26
    Kostenko, Yan
    Півзахисник
  • 7
    Pidlepenets, Yevhen
    Форвард
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Maksimov, Yuriy
  • Владислав Лупашко
Статистика матчу
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Ворскла - Карпати
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Небезпечний момент
Відбій повітряної тривоги! Незабаром гра має відновитися!
Небезпечний момент
На жаль, у нас повітряна тривога. Пауза
16'
Дуже багато помиляються футболісти обох команд. Голкіпери поки що у нас відпочивають. Без небезпечних моментів.
13'
Намагаються у ці хвилини більше контролювати м'яч полтавці, але і в них поки що в атаці нічого не виходить.
11'
Жовта картка
За грубу гру проти Авдилі попередження отримав Танда.
8'
Прогнозовано багатоборотьби у центрі поля, але відчуваються суттєві проблеми з конструктивом в заключній третині.
5'
Поки що м'яч у господарів поля взагалі не тримається. Темп зустрічі досить повільний.
3'
Гості активно розпочали зустріч. Після подачі зі штрафного пробивав Бабогло, але влучити у площину воріт він не зміг.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Карпати" (запасні): Кемкін, Киричок, Булеза, Невес, Квасниця, Федор, Клименко, Шах, Чабан
Інфо
"Ворскла" (запасні): Домолега, Мякушко, Гучек, Хрипчук,Ндукве, Нестеренко, Фернан,Ієде.
Інфо
"Карпати" (стартовий склад): Кінарейкін - Полегенько, Педросо, Бабогло, Сич - Танда, Очеренько, Бруніньйо - Костенко, Краснопір, Підлепенець
Інфо
"Ворскла" (стартовий склад): Ісенко - Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута - Кане, Малиш, Челядін, Салабай - Авдилі, Кулач
Інфо
У минулому турі полтавці сенсаційно зіграли внічию з "Динамо" (1:1), а "Карпати" у меншості переграли ЛНЗ. З турнірної точки зору надважливий матч для обох команд.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 20-го туру УПЛ, в якому "Ворскла" прийматиме "Карпати". Протистояння розпочнеться в 13:00.
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Анонс матчу Ворскла - Карпати 06.03.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Ворскла (Полтава) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 06.03.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ворскла (Полтава) та командою Карпати (Львов):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Карпати та Ворскла у попередньому футбольному матчі 31.08.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Карпати можна подивитися 06.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Карпати, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Динамо - 28.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти ЛНЗ - 28.02.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

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