Інгулець - Рух онлайн трансляція матчу

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Арена Львов.
Дата проведення матчу: 08.03.2025
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Інгулець (Петрово) та командою Рух (Львов):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Інгулець у попередньому футбольному матчі 30.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 5:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Василий Кобин и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Кривбас - 02.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Інгулець.
Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Попередній матч команди Рух був зіграний проти Зоря - 02.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.
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