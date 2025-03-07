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Інгулець - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 березня 2025, 15:30 - Арена Львов . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Kogut, Oleg
Інгулець
Петрово
0 - 0
Оновити
перерыв
Рух
Львов
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Хід матчу
19' Benedyuk, Artem 36' Benedyuk, Artem Вийшов: Dubiley, Vitaly
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
31%
Нічия
31%
Рух
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Ingulets Petrove and FC Rukh Lviv is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with FC Ingulets Petrove playing at home, FC Ingulets Petrove have won 2 times, there have been 3 draws while FC Rukh Lviv have won 0 times. The goal difference is 3-1 in favour of FC Ingulets Petrove.
  • During the last 11 meetings, FC Ingulets Petrove have won 3 times, there have been 5 draws while FC Rukh Lviv have won 3 times. The goal difference is 13-7 in favour of FC Rukh Lviv.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 40% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 43% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Rukh Lviv have lost none of their last 5 away matches.
  • When playing at home, FC Ingulets Petrove have not lost to FC Rukh Lviv in their last 5 encounters.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 4 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv's away record this season: 2-5-3.
  • Oleksandr Pyatov is FC Ingulets Petrove's top scorer with 3 goals. Yaroslav Karabin has scored 5 times for FC Rukh Lviv.
  • Oleksandr Pyatov has assisted the most goals for FC Ingulets Petrove with 2. Yaroslav Karabin is FC Rukh Lviv's biggest assister (3).
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 24% of their matches, FC Rukh Lviv in 29% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 24% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 29%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 5 goals.
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Rukh Lviv have lost just 1 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Ingulets Petrove won 1, FC Rukh Lviv won 2, 2 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.6 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 2 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Rukh Lviv is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Rukh Lviv is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Ingulets Petrove scores 1.5 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.32 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Ingulets Petrove has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Rukh Lviv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
3
Перемог
10
Ігор
3
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 18:00 Рух 5 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 15:00 Рух 3 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.04.2023 - 13:06 Інгулець 1 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2020/2021
18.04.2021 - 14:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Рух
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 13:15 Інгулець 2 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.11.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 3 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 24-26
23.11.2024 - 18:00 Шахтар 6 - 0 Завершено Інгулець П
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 15:30 Рух 1 - 3 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.12.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Полісся Н
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Головні події
Benedyuk, Artem
Вийшов: Dubiley, Vitaly
36'
Benedyuk, Artem
19'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
31%
Нічия
31%
Рух
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 2
    Станіслав-Нурі Малюк
    Захисник
  • 3
    Dykhtyaruk, Oleksandr
    Захисник
  • 17
    Vitaliy, Katrych
    Захисник
  • 21
    Benedyuk, Artem
    Захисник
    36 19
  • 42
    Gadzhuk, Ilya
    Півзахисник
  • 8
    Олександр П'ятов
    Півзахисник
  • 9
    Pushkarov, Oleh
    Півзахисник
  • 59
    Mogilnyi, Bogdan
    Форвард
  • 99
    Kyslenko, Sergiy
    Форвард
  • 20
    Volokhatyi, Roman Andreevich
    Півзахисник
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 16
    Ryabov, Artur
    Півзахисник
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
  • 9
    Артур Ременяк
    Форвард
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 99
    Faal, Baboucarr
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Василий Кобин
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матчу
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Інгулець - Рух
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
43'
Гості тримають м'яч перед чужим штрафним.
40'
Роман не встигав за закиданням на лівий фланг атаки, тому подавав уже з-за лицьової.
37'
На Фаала відскочив м'яч перед штрафним, але пробив він у суперника.
35'
Заміна
Дубілея випустили замість Бенедюка.
35'
Офсайд
Подача Карабіна із штрафного з правого флангу полетіла на дальню в офсайд на Горіна.
33'
Навіс П'ятова з правого флангу контратаки завершував на ближній Кисленко, але удар узагалі не вийшов.
30'
Паламарчуку до рук прилетіла підкрути здалеку з лівого флангу від Ременяка.
27'
Контроль м'яча від гостей біля центральної лінії.
24'
Ременяк набрав хід із правого флангу власної половини до зони перед штрафним, але всередину його з м'ячем не пропустили.
21'
Над воротами удар від Горіна в центральній зоні перед штрафним, після відскоку закидання з глибини від Малиша.
19'
Жовта картка
Бенедюк наступив на ногу Роману на правому фланзі атаки в невдалій спробі забрати м'яч.
16'
Відскочив м'яч під час подачі з лівого флангу на Рябова, а той у дотик запустив його на трибуни.
13'
Бенедюк збив Карабіна, коли той зміщувався з лівого флангу до центральної зони.
11'
Небезпечний момент
Подача кутового з лівого флангу завершувалась ударом головою від Горіна в центрі штрафного в дальній, Паламарчук витягнув, а потім парирував ще й добивання від Слюбика.
8'
Рябов із дриблінгу на правому фланзі штрафного низом пробив у ноги Дихтяруку.
5'
Зарядив шипами в пас Кисленку Холод у центрі поля. Неприємно.
2'
Навіс із лівого флангу від Ременяка дістався Паламарчуку.
1'
Рух утримує м'яч на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі Рух переміг — 5:0.
Інфо
Рух іде дев'ятим із 5 перемогами, 8 нічиїми та 6 поразками — 23 очок.
Інфо
Інгулець іде останнім із 2 перемогами, 6 нічиїми та 10 поразками — 12 очок.
Запасні: Герета, Бакус, Лях, Підгурський, Едсон, Кітела, Тлумак, Погорілий, Климчук, Алмазбеков, Притула.
Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод — Роман, Рябов, Горін, Ременяк — Карабін, Фаал, Пастух.
Запасні: Жилкін, Чабан, Жовтенко, Дубілей, Сад, Скороход, Лосенко, Фарасєєнко, Свистун.
Інгулець: Паламарчук — Бенедюк, Дихтярук, Малиш, Катрич — Волохатий, Гаджук, П’ятов — Пушкарьов, Кисленко, Могильний.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Олег Когут (Тернопіль, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють петровський Інгулець та львівський Рух.
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Анонс матчу Інгулець - Рух 08.03.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 08.03.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Інгулець (Петрово) та командою Рух (Львов):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Інгулець у попередньому футбольному матчі 30.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Василий Кобин и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Кривбас - 02.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній матч команди Рух був зіграний проти Зоря - 02.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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