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Шахтар - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 березня 2025, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Derevinskiy, Oleg
Шахтар
Донецк
0 - 0
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21'
Кривбас
Кривой Рог
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Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
37%
Нічия
37%
Кривбас
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Kryvbas Kriviy Rih when FC Shakhtar Donetsk is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 11 times, there have been 0 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 0 times. The goal difference is 31-4 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 21 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 19 times, there have been 1 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times. The goal difference is 51-8 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season's matches: 5-2 (FC Shakhtar Donetsk at home) and 3-3 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home).
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Shakhtar Donetsk have won 4 home matches in a row.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't won in their last 6 games.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to FC Kryvbas Kriviy Rih in their last 11 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's home record this season: 8-1-1.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 49% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 32% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 49% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 32%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 4, FC Kryvbas Kriviy Rih won 0, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.8 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Kryvbas Kriviy Rih is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1.8.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.38 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.14 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk have 3 successive home wins.
  • Georgiy Sudakov is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 10 goals. Yegor Tverdokhlib has scored 8 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
3
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.08.2023 - 19:15 Кривбас 3 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 14:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 15:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Кривбас
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.02.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Лівий Берег В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
16.02.2025 - 12:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Діла В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
13.02.2025 - 16:05 Шахтар 3 - 1 Завершено РФШ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
09.02.2025 - 14:30 Шахтар 3 - 0 Завершено Zimbru Chisinau В
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 13:15 Інгулець 2 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 13:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 16:00 Кривбас 2 - 0 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 3 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 15:30 Кривбас 3 - 1 Завершено Полісся В
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
37%
Нічия
37%
Кривбас
26%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 7
    Eguinaldo
    Форвард
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 9
    Мар'ян Швед
    Форвард
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 11
    Kevin
  • 13
    Pedrinho Azevedo
    Захисник
  • 17
    Tobias
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 29
    Єгор Назарина
    Півзахисник
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 66
    Konate, Bakary
    Захисник
  • 3
    Romanchuk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Півзахисник
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 28
    Mendoza, Gleiker
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Марино Пушич
  • Вернидуб, Юрий
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - Кривбас
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Починаємо о 18:20.
Інфо
17:39. Відбій тривоги.
Інфо
17:20. Повітряна тривога!
Запасні: Маханьков, Хома, Вілівальд, Бандейра, Аморозо, Шевченко, Задерака, Ндомбазі, Луньов, Каменський, Твердохліб, Кожушко.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго — Ілич, Хомченовський — Д. Кузик, Микитишин, Мендоза — Соса.
Запасні: Фесюн, Траоре, Арройо, Марлон, Азарові, Грам, Еліас, Глущенко, Бондаренко, Конопля, Невертон, Фарина.
Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Криськів, Назарина, Судаков — Швед, Егіналду, Кевін.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі команди зіграли лише один тайм — перемагав Шахтар (1:0).
Інфо
Кривбас іде п'ятим із 9 перемогами, 4 нічиїми та 5 поразками — 31 очок.
Інфо
Шахтар іде третім із 12 перемогами, 3 нічиїми та 3 поразками — 39 очок.
Олексій Деревінський (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють донецький Шахтар та криворізький Кривбас.
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Анонс матчу Шахтар - Кривбас 06.03.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 06.03.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Шахтар (Донецк) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Кривбас у попередньому футбольному матчі 03.03.2024 закінчилось з такими результатами: 5:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Кривбас можна подивитися 06.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти ФК Олександрія - 01.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Інгулець - 02.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Інгулець.

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