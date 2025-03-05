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ЛНЗ - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 березня 2025, 15:30 - Центральный стадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Afanasiev, Oleksandr
ЛНЗ
Черкассы
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
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Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
24%
Нічия
33%
Динамо
42%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 2-4 (LNZ Cherkasy at home) and 1-1 (FC Dynamo Kyiv at home).
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 28% of their goals between the minutes 16-30?
  • LNZ Cherkasy have a losing streak of 3 matches at home.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 4 matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 11 games.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 2 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's away record this season: 5-2-0.
  • Muharrem Jashari is LNZ Cherkasy's top scorer with 4 goals. Vladyslav Vanat has scored 11 times for FC Dynamo Kyiv.
  • Muharrem Jashari has assisted the most goals for LNZ Cherkasy with 4. Mykola Shaparenko is FC Dynamo Kyiv's biggest assister (6).
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • LNZ Cherkasy wins 1st half in 18% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 50% of their matches.
  • LNZ Cherkasy wins 18% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 50%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 1 goals.
  • When LNZ Cherkasy leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than LNZ Cherkasy.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 3 games against LNZ Cherkasy (in all competitions).
  • In the last 3 meetings LNZ Cherkasy won 0, FC Dynamo Kyiv won 2, 1 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 3 Premier League games against LNZ Cherkasy.
  • LNZ Cherkasy have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • LNZ Cherkasy scores 1 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 2 goals against LNZ Cherkasy (on average).
  • Average number of goals in meetings between LNZ Cherkasy and FC Dynamo Kyiv is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between LNZ Cherkasy and FC Dynamo Kyiv is 1.33.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • LNZ Cherkasy scores 1 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.85 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kyiv haven't won any of their last 5 away matches.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ЛНЗ
0
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 15:30 Динамо 1 - 1 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 4 Завершено Динамо
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 13:00 Лівий Берег 3 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Верес П
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 15:30 Ворскла 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 18:00 Динамо 2 - 0 Завершено Карпати В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
16.02.2025 - 15:00 Динамо 1 - 0 Завершено Петрокуб В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
10.02.2025 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершено Esbjerg fB В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
06.02.2025 - 16:00 Динамо 3 - 2 Завершено Шкендія В
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
24%
Нічия
33%
Динамо
42%
LIVE
Трансляція матчу ЛНЗ - Динамо
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Олександр Афанасьєв.
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко — Драмбаєв, Дайко, Муравський (к), Путря — Танковський — Пасіч, Нонікашвілі, Яшарі, Молло — Момо. Головний тренер — Роман Григорчук.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет — Вівчаренко, Михавко, Попов, Караваєв — Шапаренко, Михайленко — Кабаєв, Буяльський (к), Ярмоленко — Ванат. Головний тренер — Олександр Шовковський.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 20-го туру УПЛ ЛНЗ – Динамо.
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Анонс матчу ЛНЗ - Динамо 06.03.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 06.03.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ЛНЗ (Черкассы) та командою Динамо (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 01.09.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - Динамо можна подивитися 06.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Минулий поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Карпати - 28.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній матч команди Динамо був зіграний проти Ворскла - 28.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ЛНЗ - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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