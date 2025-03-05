ЛНЗ - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ЛНЗ - Динамо 06.03.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 06.03.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ЛНЗ (Черкассы) та командою Динамо (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 01.09.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)

Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Минулий поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Карпати - 28.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Попередній матч команди Динамо був зіграний проти Ворскла - 28.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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