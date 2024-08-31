Полісся - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.
Дата проведення матчу: 06.03.2025
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між клубами Полісся (Житомир) та командою Чорноморець (Одесса):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Полісся, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Полісся у попередньому футбольному матчі 31.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Ashur, Imad и Бабич, Александр розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Оболонь - 28.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти Лівий Берег - 01.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.
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