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Полісся - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 березня 2025, 13:00 - Tsentralnyi Stadion . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Денис Шурман
Полісся
Житомир
2 - 0
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45'
Чорноморець
Одесса
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Хід матчу
5' Batista, Facundo 36' Руслан Бабенко
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
41%
Нічия
30%
Чорноморець
30%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Polissya Zhytomyr have won 1 times, there have been 2 draws while FC Chernomorets Odessa have won 3 times. The goal difference is 10-8 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • Last season FC Chernomorets Odessa won both games against FC Polissya Zhytomyr (1-0 at home and 4-1 away).
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 54% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Polissya Zhytomyr have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 2 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 3 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr's home record this season: 4-5-1.
  • FC Chernomorets Odessa's away record this season: 1-2-6.
  • Oleksandr Nazarenko has assisted the most goals for FC Polissya Zhytomyr with 4. Vitaliy Yermakov is FC Chernomorets Odessa's biggest assister (2).
  • Ruslan Babenko has more yellow cards (5) than any other player at FC Polissya Zhytomyr. Danylo Udod has collected 4 for FC Chernomorets Odessa.
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 9 in the table with 23 points. Now they are number 15 with 15 points.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 25% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 15% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 25% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 15%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 3 goals.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • In the last 5 meetings FC Polissya Zhytomyr won 2, FC Chernomorets Odessa won 3, 0 draws.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 1 of their last 3 Premier League games against FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Polissya Zhytomyr have won just 1 of their last 3 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.4 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1.8 goals against FC Polissya Zhytomyr (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Chernomorets Odessa is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Chernomorets Odessa is 1.2.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.21 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 0.75 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Полісся
2
Перемог
6
Ігор
3
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 18:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 4 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.09.2023 - 15:03 Чорноморець 1 - 0 Завершено Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
07.02.2022 - 19:00 Полісся 2 - 1 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.12.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Полісся Н
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.02.2025 - 15:30 Колос 1 - 2 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 3 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Чорноморець П
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Головні події
Руслан Бабенко
36'
ГООЛ! Batista, Facundo
5'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
41%
Нічия
30%
Чорноморець
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Євген Волинець
    Воротар
  • 31
    Maisuradze, Giorgi
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 11
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 14
    Biton, Ofek
    Півзахисник
  • 8
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
    36
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 9
    Batista, Facundo
    Форвард
    5
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 39
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 34
    Latsabidze, Luka
    Півзахисник
  • 4
    Kratov, Magomed
    Захисник
  • 17
    Yanakov, Denys
    Форвард
  • 25
    Ігор Когут
    Півзахисник
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 66
    Ryan
  • 11
    Popov, Kiril
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Ashur, Imad
  • Бабич, Александр
Статистика матчу
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Полісся - Чорноморець
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play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
43'
Також варто відзначити перед гольовим пасом Бітона на Батісту, який класно розрізав зону!
42'
Гоооол!!!
Гооол! 2:0! Батиста на фланзі класно відірвався, з напівпозиції або так бив, або сильно прострілював – Рудько помилився та не втримав м'яч! Ну і Андрієвський з 5-6 метрів перший на добиванні вбив у сітку!
40'
Офсайд
Абсолютно нічого у ЧО поки не виходить в атаці. Ось зовсім... Ще й залізли в офсайд гості...
38'
Ось Раяну після удару прилетіло в сонячне сплетіння. І так, що гравець ледь віддихався. Знову пауза у нас
36'
Жовта картка
Бабенко скосив Попова – перша жовта у нас. У пасиві господарів
35'
Повернувся Крушинський, усе гаразд. А то вже пішов Назаренко розминатися
34'
Та й загалом гра у нас зараз гра дещо заспокоїлася
32'
Крушинський трохи постраждав під час стику. Невелика пауза у нас
30'
Кутовий
Черговий кутовий подало Полісся. І знову з ударом – непогано Чоботенко пробив головою, але вище воріт
27'
Небезпечний момент
Ух, Андрієвський класно навісив на Бітона! Той був зовсім один, але не зміг нормально скластися для удару головою - повз м'яч пішов!
25'
А ось м'яч вперше дійшов до Волинця. На виході забрав простріл із флангу кіпер Полісся
24'
Заспокоїлася гра, господарі катають м'яч на своїй половині. Або взяли паузу гравці Полісся
21'
Хвилина контролю від Одеси, нарешті, пішли довгі передачі
19'
Цікаво, що ЧО намагається виходити з оборони коротким пасом і наривається на пресинг Полісся
17'
Тяжко зараз Чорноморцю, Полісся продовжує насідати
15'
Небезпечний момент
Ох! Крушинський вивалився віч-на-віч, але програв дуель Рудьку! Щоправда, варто відзначити, що не найкращим чином він обробив м'яч, скакав круглий
13'
Гуцуляк простягнув зі свого флангу, змістився, пробив, але удар у Олексія не вдався
11'
Полісся, тим часом, знову більше грає з м'ячем
10'
Ну і Імад Ашур усміхається, приємний початок матчу для тренера Полісся
9'
Потрібно відзначити, що поле у ​​Житомирі в ідеальному стані, приємно дивитися
8'
Кутовий
Кутовий подало Полісся, але тут Лацабідзе зняв навіс
6'
Так, для Чорноморця, який грає у 5 захисників, треба щось думати після такого початку
5'
Гоооол!!!
Гооол! Так ось! Крушинський прострілив із флангу, і Лацабідзе зрізав м'яч у штангу! Сум'яття у воротарських гостей, Раян виніс недалеко, і Батіста з 5 метрів заштовхав м'яч у сітку!
3'
Полісся на старті матчу більше на м'ячі, але поки що в центрі поля
1'
Сергій Ребров також на матчі...
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Запасні Чорноморця: Аніагбосо, Вічний, Жаржу Мозес, Арсіч, Кайо Гомес, Тоїров, Пшеничнюк, Робакідзе, Райс, Бутко, Сігєєв
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Рудько, Скиба, Кратов, Лацебіде, Єрмаков, Раян, Шпорн, Когут, Габелок, Янаков, Попов
Інфо
Запасні Полісся: Кудрик, Безкоровайний, Матич, Віалі, Ходрий, Мельниченко, Йосефі, Караман, Гонсалвеш, Назаренко, Лєднєв, Пайшао
Інфо
Стартовий склад Полісся: Волинець, Майсураде, Чоботенко, Сарапій, Михайличенко, Бабенко, Бітон, Андрієвський, Гуцуляк, Крушинський, Батиста
Чорноморець продовжує свою боротьбу за виживання – 15 очок та 15-е місце
Полісся зараз йде на 5-му місці в таблиці, маючи в активі 31 бал
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судити гру буде Денис Шурман
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол представляє до вашої уваги текстовий онлайн матч 20-го туру УПЛ, в якому Полісся прийме Лівий Берег
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Анонс матчу Полісся - Чорноморець 06.03.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 06.03.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Полісся (Житомир) та командою Чорноморець (Одесса):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Полісся, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Полісся у попередньому футбольному матчі 31.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Ashur, Imad и Бабич, Александр розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - Чорноморець можна подивитися 06.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Полісся - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Оболонь - 28.02.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти Лівий Берег - 01.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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