Полісся - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Гооол! 2:0! Батиста на фланзі класно відірвався, з напівпозиції або так бив, або сильно прострілював – Рудько помилився та не втримав м'яч! Ну і Андрієвський з 5-6 метрів перший на добиванні вбив у сітку!