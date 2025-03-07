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Ліверпуль - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 08 березня 2025, 17:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Smith, Lewis
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 1
Оновити
перерыв
Саутгемптон
Саутгемптон
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Хід матчу
19' Ян Беднарек Вийшов: Bella-Kotchap, Armel 31' Tsimikas, Kostas
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
35%
Нічия
30%
Саутгемптон
35%
П1: 1.11 Х: 9.50 П2: 18.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Southampton FC when Liverpool FC is playing at home is 3-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Southampton FC is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 17 times, there have been 5 draws while Southampton FC have won 4 times. The goal difference is 56-19 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 53 meetings, Liverpool FC have won 31 times, there have been 10 draws while Southampton FC have won 12 times. The goal difference is 104-55 in favour of Liverpool FC.
  • Southampton FC's last away win against Liverpool FC was in 2017.
  • In Premier League, Liverpool FC have 3 successive home wins.
  • Southampton FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Liverpool FC scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Southampton FC scores 26% of their goals between the minutes 0-15?
  • Liverpool FC haven't lost in their last 6 games.
  • Liverpool FC have won 6 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 18 home matches.
  • Southampton FC have lost 4 matches in a row.
  • Southampton FC haven't won any of their last 3 games against Liverpool FC.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Southampton FC in their last 8 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Southampton FC haven't scored in 6 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 10-2-1.
  • Southampton FC's away record this season: 1-2-11.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 25 goals. Joe Aribo has scored 3 times for Southampton FC.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 17. Mateus Fernandes is Southampton FC's biggest assister (3).
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Southampton FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 53% of their matches, Southampton FC in 31% of their matches.
  • Liverpool FC wins 53% of halftimes, Southampton FC wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Southampton FC leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Southampton FC is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Southampton FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • Southampton FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Southampton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 4, Southampton FC won 0, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Southampton FC.
  • Southampton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 3 goals in a match against Southampton FC and Southampton FC scores 1.6 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Southampton FC is 4.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Southampton FC is 2.6.
  • Liverpool FC scores 2.38 goals when playing at home and Southampton FC scores 1.29 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches.
  • Liverpool FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
17
Перемог
27
Ігор
6
Перемог
Саутгемптон
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 22:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.11.2024 - 16:00 Саутгемптон 2 - 3 Завершено Ліверпуль
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 22:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Саутгемптон 4 - 4 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 22:15 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.02.2025 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.02.2025 - 21:30 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.02.2025 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
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Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.02.2025 - 22:15 Челсі 4 - 0 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 17:00 Саутгемптон 0 - 4 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Саутгемптон 1 - 3 Завершено Борнмут П
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 17:00 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Бернлі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 2 Завершено Саутгемптон В
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Головні події
Tsimikas, Kostas
31'
19'
Ян Беднарек
Вийшов: Bella-Kotchap, Armel
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
35%
Нічия
30%
Саутгемптон
35%
П1: 1.11 Х: 9.50 П2: 18.00
Склади команд
1
Alisson
21
Tsimikas, Kostas
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
17
Jones, Curtis
38
Gravenberch, Ryan
8
Szoboszlai, Dominik
7
Diaz, Luis
9
Nunez, Darwin
11
Мохамед Салах
30
Ramsdale, Aaron
2
Кайл Уокер-Пітерс
6
Harwood-Bellis, Taylor
35
Ян Беднарек
3
Manning, Ryan
26
Ugochukwu, Lesley
8
Smallbone, William
18
Fernandes, Mateus
33
Dibling, Tyler
29
Gronbaek, Albert
20
Sulemana, Kamaldeen
Стартовий склад
  • 7
    Diaz, Luis
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
    31
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 20
    Sulemana, Kamaldeen
    Півзахисник
  • 33
    Dibling, Tyler
    Форвард
  • 29
    Gronbaek, Albert
    Півзахисник
  • 26
    Ugochukwu, Lesley
    Півзахисник
  • 8
    Smallbone, William
    Півзахисник
  • 18
    Fernandes, Mateus
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер-Пітерс
    Захисник
  • 6
    Harwood-Bellis, Taylor
    Захисник
  • 35
    Ян Беднарек
    Захисник
    19
  • 3
    Manning, Ryan
    Півзахисник
  • 30
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Джон Хейтинга
  • Иван Юрич
Статистика матчу
3
Блоковано ударів
1
4
Удари повз
1
2
Штрафні
5
5
Фоли
2
74%
Володіння м'ячем
26%
2
Кутові
4
2
Удари в отвір
2
1
Сейви
2
2
ЖК
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Саутгемптон"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
45+3'
Жовта картка
Нуньєс грубо зіграв проти Вокера-Пітерса вдаривши його по ногах ззаду і за свої дії був покараний попередженням
45+1'
Гоооол!!!
ГОЛ! Смоллбоун виводить команду вперед! Після вкидання з-за бокової на Смоллбоуна в штрафний Ван Дейк намагався закрити м'яч, аби Аліссон його забрав, проте гравці не порозумілися і в боротьбі м'яч відскочив до Смоллбоуна, який вирішив не віддавати передачу, а пробити у ближній кут і м'яч опинився в сітці воріт! Рахунок стає 1:0 на користь Саутгемптону
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано п'ять хвилин
43'
Кутовий
Кутовий виконали господарі і після навісу суперники вибили м'яч, але після підбирання та скидання Нуньєс пробив в падінні з розвороту, проте м'яч полетів вище воріт
42'
Трент виконав простріл з правого флангу, але Меннінг встиг постелитися в підкаті і вибити м'яч
40'
Швидку атаку створили господарі і Діас отримав м'яч у штрафному та пробив, проте м'яч зрізався з його ноги і полетів в бік кутового прапорця
37'
Александр-Арнольд пробив з лінії штрафного, але влучив у суперника
35'
Команди продовжують обмінюватися атаками, проте поки без особливих загострень
32'
Кутовий
Кутовий виконали Святі і після навісу на ближню стійку Ван Дейк вибив м'яч
32'
Стандарт на чужій половині поля виконали гості і після навісу суперники вибили м'яч
31'
Жовта картка
Вокер-Пітерс проривався в бік воріт суперника і Цімікас зупинив його підкатом ззаду, але зробив це з порушенням правил, чим змусив арбітра вперше в цьому матчі дістати з кишені жовту картку
30'
Небезпечний момент
Нуньєс пробив з лінії штрафного, проте прямо по центру і Рамсдейл спокійно забрав м'яч у руки
27'
Небезпечний момент
Салах увірвався у штрафний з лівого флангу, віддав передачу на Собослая, який м'яко закинув, і спочатку Джонс намагався пробити, але зробив це невдало, а потім Нуньєс пробив головою, проте відправив м'яч вище воріт
26'
Небезпечний момент
Гравенберх увірвався у штрафний перегравши кількох суперників і в боротьбі м'яч відскочив на Трента, той намагався проштовхнути м'яч повз голкіпера, але Рамсдейл вибив м'яч
24'
Кутовий
Черговий кутовий в Саутгемптона і після навісу суперники зуміли вибити м'яч
23'
Кутовий
Ще один корнер виконали Святі і після навісу на ближню стійку Нуньєс вибив м'яч, а після підбирання завдали удару з-за меж штрафного, проте Аліссон зреагував та забрав м'яч у руки
20'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали гості і після навісу та спроби удару на ближньому куті воротарського майданчику м'яч прилетів у руки Аліссона
18'
Заміна
Все ж таки Беднарек не готовий продовжити поєдинок і Іван Юрич вимушений провести першу заміну випустивши на поле Белла-Кочапа
15'
Невеличка пауза у грі. Беднарек отримав ушкодження та потребує допомоги лікарів
13'
М'яч продовжує триматися на половині поля Святих, але поки без особливих загострень
11'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили господарі і після навісу суперники вибили м'яч
10'
Непогане закидання на хід Діасу, той увірвався у штрафний і збирався прострілювати, але Беднарек в підкаті встиг вибити м'яч
8'
Господарі й надалі контролюють ініціативу на полі
5'
Небезпечний момент
Чудовий момент в Ліверпуля і після прострілу Гравенберха на Салаха суперники вибили м'яч, проте прямо на Джонса, який пробив з меж штрафного, але не влучив по воротах
3'
Стартові хвилини Мерсисайдці впевнено контролюють м'яч і катають його по всьому полю
1'
Свисток
Льюїс Сміт дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Льюїс Сміт
Головний тренер Саутгемптону: Іван Юрич
На лаві запасних: Арчер, Арібо, Белла-Кочап, Лаллана, Маккарті, Онуачу, Стівенс, Сугавара, Велінгтон
Інфо
Стартовий склад Саутгемптону (4-3-2-1): Рамсдейл - Меннінг, Беднарек, Гарвуд-Белліс, Вокер-Пітерс - Фернандеш, Смоллбоун, Угочукву - Гренбек, Діблінг - Сулемана
Головний тренер Ліверпуля: Арне Слот дискваліфікований і перебуватиме на трибунах. Асистент головного арбітра Ліверпуля: Джон Гейтінга
На лаві запасних: Діогу Жота, Елліотт, Ендо, К'єза, Кванса, Келлехер, Макаллістер, Макконнелл, Робертсон
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-3-3): Аліссон - Цімікас, Ван Дейк, Конате, Александр-Арнольд - Джонс, Гравенберх, Собослай - Діас, Нуньєс, Салах
Напередодні матчу Ліверпуль продовжує лідирувати в турнірній таблиці маючи в своєму активі 67 очок і випереджаючи Арсенал на тринадцять балів, але Каноніри мають гру в запасі. Саутгемптон наразі займає останню сходинку турнірної таблиці з дев'ятьма очками і відстає від безпечної зони на одинадцять балів
Поєдинок пройде у Ліверпулі на Енфілді та розпочнеться о 17:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Ліверпуль прийме в гостях Саутгемптон
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Саутгемптон" 08.03.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 08.03.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 18.12.2024 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Джон Хейтинга и Иван Юрич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Саутгемптон" можна подивитися 08.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Саутгемптон", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 05.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес

Попередній матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Челсі" - 25.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Саутгемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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