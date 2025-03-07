Ліверпуль - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - "Саутгемптон" 08.03.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 08.03.2025

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 18.12.2024 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Джон Хейтинга и Иван Юрич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 05.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)

Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885

Країна: Англия

Тренер: Рубен Сельес



Попередній матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Челсі" - 25.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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