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Ноттінгем Форест - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 08 березня 2025, 14:30 - Сити Граунд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Ноттінгем Форест
Ноттингем
0 - 0
Оновити
16'
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
32%
Нічия
40%
Манчестер Сіті
28%
П1: 3.75 Х: 3.75 П2: 1.90
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Nottingham Forest and Manchester City is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Nottingham Forest playing at home, Nottingham Forest have won 2 times, there have been 2 draws while Manchester City have won 3 times. The goal difference is 10-8 in favour of Manchester City.
  • During the last 16 meetings, Nottingham Forest have won 4 times, there have been 4 draws while Manchester City have won 8 times. The goal difference is 31-18 in favour of Manchester City.
  • Nottingham Forest's last home win against Manchester City was in 1995.
  • Last season Manchester City won both games against Nottingham Forest (2-0 at home and 2-0 away).
  • Did you know that Nottingham Forest scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Manchester City scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • Nottingham Forest haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Nottingham Forest haven't won any of their last 3 games against Manchester City.
  • Nottingham Forest haven't scored in 2 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Chris Wood is Nottingham Forest's top scorer with 18 goals. Erling Haaland has scored 20 times for Manchester City.
  • Nottingham Forest wins 1st half in 36% of their matches, Manchester City in 47% of their matches.
  • Nottingham Forest wins 36% of halftimes, Manchester City wins 47%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Nottingham Forest leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Nottingham Forest won 0, Manchester City won 4, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Nottingham Forest scores 0.2 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.8 goals against Nottingham Forest (on average).
  • Average number of goals in meetings between Nottingham Forest and Manchester City is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Nottingham Forest and Manchester City is 1.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Nottingham Forest scores 1.5 goals when playing at home and Manchester City scores 2.07 goals when playing away (on average).
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ноттінгем Форест
0
Перемог
5
Ігор
4
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Кубок Англії 2024/2025
03.03.2025 - 21:30 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Ипсвич Таун Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Ноттінгем Форест 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.02.2025 - 16:00 Ньюкасл 4 - 3 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Кубок Англії 2024/2025
11.02.2025 - 22:00 Эксетер Сити 2 - 2 Завершено Ноттінгем Форест Н
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок Англії 2024/2025
01.03.2025 - 19:45 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Плімут Аргайл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.02.2025 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.02.2025 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Ньюкасл В
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07.03.2025 в 18:33 "Ми хочемо цього". Гвардіола розповів про головну мету, яка стоїть перед Манчестер Сіті Усе в їхніх руках
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
32%
Нічия
40%
Манчестер Сіті
28%
П1: 3.75 Х: 3.75 П2: 1.90
Склади команд
26
Sels, Matz
7
Williams, Neco
5
Murillo
31
Нікола Міленковіч
34
Aina, Ola
8
Anderson, Elliot
16
Dominguez, Nicolas
14
Каллум Хадсон-Одой
10
Gibbs-White, Morgan
21
Elanga, Anthony
11
Wood, Chris
31
Едерсон
27
Nunes, Matheus
45
Khusanov, Abdukodir
3
Рубен Діаш
24
Gvardiol, Josko
14
Gonzalez, Nicolas
20
Silva, Bernardo
26
Savinho
47
Foden, Phil
11
Doku, Jeremy
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 11
    Wood, Chris
    Форвард
  • 14
    Каллум Хадсон-Одой
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 21
    Elanga, Anthony
    Форвард
  • 8
    Anderson, Elliot
    Півзахисник
  • 16
    Dominguez, Nicolas
    Півзахисник
  • 7
    Williams, Neco
    Півзахисник
  • 5
    Murillo
  • 31
    Нікола Міленковіч
    Захисник
  • 34
    Aina, Ola
  • 26
    Sels, Matz
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 26
    Savinho
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 14
    Gonzalez, Nicolas
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 45
    Khusanov, Abdukodir
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Нуну Эшпириту Санту
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
1
Кутові
42%
Володіння м'ячем
58%
Удари повз
2
LIVE
Трансляція матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
12'
Гіббс-Уайт класно на фланзі пішов від Нунеша, ось тільки навісив прямо в руки Едерсону
9'
В останні пару хвилин уже Сіті більше катає м'яч неподалік чужого штрафного майданчика
7'
Небезпечний момент
А ось Голанд стрільнув низом метрів із 15-ти! Небезпечно вийшло, але трохи поряд із штангою!
5'
Господарі навіть активніше виглядають на старті матчу
3'
Кутовий
Кутовий заробив Форест, але гості спокійно відбилися після навісу
2'
Вільямс відверто зрізав Савіньо на фланзі, але суддя вважає, що ще зарано для жовтої
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Едерсон, Діаш, Хусанов, Гвардіол, Нунес, Сілва, Гонсалес, Савіо, Доку, Голанд, Фоден
Інфо
Стартовий склад Ноттінгем Форест: Селс, Айна, Міленкович, Мурілло, Вільямс, Андерсон, Гіббс-Уайт, Домінгес, Еланга, Хадсон-Одої, Вуд
Як це не фантастично звучить, але Ноттінгем йде вище в таблиці, ніж Сіті. У лісників 3-е місце та 48 очок, а у містян - 4-а позиція та 47 балів
Свисток
Матч розпочнеться о 14:30, судити гру буде Кріс Кавана
Доброго дня всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 28-го туру АПЛ, в якому Ноттінгем Форест прийме Манчестер Сіті
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Останні матчі
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Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Сіті" 08.03.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 08.03.2025
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 04.12.2024 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Нуну Эшпириту Санту и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Сіті" можна подивитися 08.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Минулий поєдинок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Ипсвич Таун - 03.03.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Плімут Аргайл - 01.03.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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