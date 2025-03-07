Ноттінгем Форест - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сити Граунд.
Дата проведення матчу: 08.03.2025
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь між клубами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 04.12.2024 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Нуну Эшпириту Санту и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Минулий поєдинок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Ипсвич Таун - 03.03.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Плімут Аргайл - 01.03.2025, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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