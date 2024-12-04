Вулверхемптон - Евертон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Вулверхемптон" - Евертон 08.03.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 08.03.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 04.12.2024 закінчилось з такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Витор Перейра и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)

Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877

Країна: Англия

Тренер: Гари О'Нил



Минулий матч команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Борнмут" - 01.03.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Попередній поєдинок команди Евертон був зіграний проти Брентфорд - 26.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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