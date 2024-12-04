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Вулверхемптон - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 08 березня 2025, 22:00 - Молинью . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
0 - 0
Оновити
25'
Евертон
Ливерпуль
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Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
26%
Нічия
32%
Евертон
42%
П1: 2.54 Х: 3.10 П2: 2.90
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings with Wolverhampton Wanderers playing at home, Wolverhampton Wanderers have won 4 times, there have been 4 draws while Everton FC have won 2 times. The goal difference is 14-10 in favour of Wolverhampton Wanderers.
  • During the last 21 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 8 times, there have been 6 draws while Everton FC have won 7 times. The goal difference is 26-26 in favour of Wolverhampton Wanderers.
  • Last season Wolverhampton Wanderers won both games against Everton FC (3-0 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Everton FC scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Everton FC haven't lost in their last 4 games.
  • When playing at home, Wolverhampton Wanderers have not lost to Everton FC in their last 3 encounters.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 2 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 6 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Everton FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 25% of their matches, Everton FC in 31% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 25% of halftimes, Everton FC wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 4 goals.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 44% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 3, Everton FC won 1, 1 draws.
  • Wolverhampton Wanderers have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.4 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1.2 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and Everton FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and Everton FC is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.3 goals when playing at home and Everton FC scores 0.91 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
7
Перемог
15
Ігор
4
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Евертон 4 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 17:00 Вулверхемптон 3 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Евертон 0 - 1 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 1 Завершено Евертон
Останні матчі - Вулверхемптон
Кубок Англії 2024/2025
01.03.2025 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.02.2025 - 21:30 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 17:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.02.2025 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Вулверхемптон П
Кубок Англії 2024/2025
09.02.2025 - 14:30 Блекберн Роверс 0 - 2 Завершено Вулверхемптон В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Брентфорд 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 14:30 Евертон 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 19:30 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.02.2025 - 21:30 Евертон 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Борнмут П
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
26%
Нічия
32%
Евертон
42%
П1: 2.54 Х: 3.10 П2: 2.90
Склади команд
1
Sa, Jose
24
Gomes, Toti
12
Agbadou, Emmanuel
2
Doherty, Matt
3
Ait-Nouri, Rayan
8
Gomes, Joao
7
Andre
22
Semedo, Nelson
5
Munetsi, Marshall
27
Bellegarde, Jean-Ricner
9
Larsen, Jorgen Strand
1
Джордан Пікфорд
15
O'Brien, Jake
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
19
Віталій Миколенко
27
Gueye, Idrissa Gana
37
Garner, James
29
Lindstrom, Jesper
16
Абдулайе Дукуре
11
Джек Гарісон
14
Beto
Стартовий склад
  • 9
    Larsen, Jorgen Strand
    Форвард
  • 5
    Munetsi, Marshall
    Півзахисник
  • 27
    Bellegarde, Jean-Ricner
    Півзахисник
  • 3
    Ait-Nouri, Rayan
    Захисник
  • 8
    Gomes, Joao
    Півзахисник
  • 7
    Andre
  • 22
    Semedo, Nelson
  • 24
    Gomes, Toti
    Захисник
  • 12
    Agbadou, Emmanuel
    Захисник
  • 2
    Doherty, Matt
    Захисник
  • 1
    Sa, Jose
  • 14
    Beto
  • 29
    Lindstrom, Jesper
    Півзахисник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 15
    O'Brien, Jake
    Захисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Витор Перейра
  • Дэвид Мойес
Статистика матчу
3
Штрафні
3
3
Фоли
3
1
Блоковано ударів
4
67%
Володіння м'ячем
33%
1
Кутові
2
1
Удари в отвір
1
Удари повз
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Вулверхемптон" - Евертон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
23'
Мунетсі впав на газон у центрі поля через фол Гарнера.
21'
Тарковські закинув на правий фланг атаки для О'Браєна, який прострілив до штрафного, але Агбаду вибив м'яч.
19'
Господарі знову грають із м'ячем у центрі поля.
17'
Небезпечний момент
Мунетсі на дальній завершував головою подачу кутового з правого флангу, але Пікфорд відбив м'яч ногами.
15'
Гарнера та Гує перед штрафним обійшов Нурі на дриблінгу, після чого пробив у Тарковські, а той блокував на кутовий праворуч.
13'
Кутовий
Не вийшов удар у Бету на завершення подачі кутового з правого флангу на ближню стійку від Гаррісона.
12'
Небезпечний момент
Мунетсі перед воротами підставився під удар Бранвейта головою на ближній на завершення подачі кутового з лівого флангу, після чого м'яч полетів над поперечиною.
11'
Простріл із лівого флангу штрафного від Миколенка в центрі штрафного в два дотики завершував Дукуре, але захисник блокував на кутовий.
9'
Евертон у низькому розіграші чекає на пресинг суперників.
7'
Вулвергемптон починає з упевненого контролю м'яча.
5'
Бельгард із лівого флангу закрутив подачу за лицьову.
3'
Фол Бельгарда в центрі поля проти Гарнера.
1'
Тримає м'яч на чужій половині Евертон.
Інфо
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі Евертон переміг — 4:0.
Інфо
Евертон іде шістнадцятим із 7 перемогами, 11 нічиїми та 9 поразками — 32 очки.
Інфо
Вулвергемптон іде сімнадцятим із 6 перемогами, 4 нічиїми та 17 поразками — 22 очки.
Запасні: Вірджинія, Бегович, Паттерсон, Кін, Янг, Коулман, Алькарас, Іроегбунам, Шерміті.
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Гарнер — Ліндстрем, Дукуре, Гаррісон — Бету.
Запасні: Джонстон, Буено, Джига, Ліма, Дойл, Сарабія, Хван, Гомеш, Гедеш.
Вулвергемптон: Са — Доерті, Агбаду, Тоті — Семеду, Андре, Гомес, Аїт-Нурі — Бельгард, Мунетсі — Ларсен.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Молінью (Вулвергемптон, Англія) зіграють Вулвергемптон та Евертон.
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Анонс матчу "Вулверхемптон" - Евертон 08.03.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 08.03.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 04.12.2024 закінчилось з такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Витор Перейра и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вулверхемптон" - Евертон можна подивитися 08.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вулверхемптон" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Минулий матч команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Борнмут" - 01.03.2025, у рамках турніру Кубок Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Попередній поєдинок команди Евертон був зіграний проти Брентфорд - 26.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Вулверхемптон" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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