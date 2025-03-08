Челсі - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

08.03.2025 в 13:41 Челсі – Лестер. Анонс та прогноз матчу 28-го туру АПЛ на 09.03.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Челсі" та "Лестером" у рамках чемпіонату Англії