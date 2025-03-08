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Челсі - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 09 березня 2025, 16:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Тим Робинсон
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Лестер Сіті
Лестер
Хто переможе?
15 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
40%
Нічия
33%
Лестер Сіті
27%
П1: 1.20 Х: 7.00 П2: 12.00
Цікаві факти
  • During the last 20 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 12 times, there have been 6 draws while Leicester City have won 2 times. The goal difference is 39-20 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 42 meetings, Chelsea FC have won 23 times, there have been 12 draws while Leicester City have won 7 times. The goal difference is 80-46 in favour of Chelsea FC.
  • Leicester City's last away win against Chelsea FC was in 2018.
  • In Premier League, Chelsea FC have 3 successive home wins.
  • Leicester City have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Chelsea FC scores 19% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Leicester City scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • Chelsea FC have won 3 home matches in a row.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Leicester City have lost 5 matches in a row.
  • Leicester City have lost 3 away matches in a row.
  • Leicester City haven't won any of their last 4 games against Chelsea FC.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Leicester City in their last 5 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Leicester City haven't scored in 4 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Cole Palmer is Chelsea FC's top scorer with 14 goals. Jamie Vardy has scored 7 times for Leicester City.
  • Cole Palmer has assisted the most goals for Chelsea FC with 6. Wilfred Ndidi is Leicester City's biggest assister (4).
  • Moises Caicedo has more yellow cards (9) than any other player at Chelsea FC. Boubakary Soumare has collected 8 for Leicester City.
  • Leicester City have not managed to score in their last 3 matches.
  • Leicester City have conceded a goal in each of their last 23 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 47% of their matches, Leicester City in 20% of their matches.
  • Chelsea FC wins 47% of halftimes, Leicester City wins 20%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 79% of their matches.
  • When Leicester City leads 0-1 away, they win in 42% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Leicester City is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Leicester City.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Leicester City's.
  • Leicester City has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Leicester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 4, Leicester City won 0, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Leicester City.
  • Leicester City have won just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 2.4 goals in a match against Leicester City and Leicester City scores 1.2 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Leicester City is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Leicester City is 1.6.
  • Chelsea FC scores 2.82 goals when playing at home and Leicester City scores 1.08 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
12
Перемог
22
Ігор
4
Перемог
Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 14:30 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Челсі
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 14:45 Челсі 4 - 2 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 3 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Лестер Сіті
Останні матчі - Челсі
Ліга конференцій 2024/2025
06.03.2025 - 19:45 Копенгаген 1 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.02.2025 - 22:15 Челсі 4 - 0 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 19:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.02.2025 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 0 Завершено Челсі П
Кубок Англії 2024/2025
08.02.2025 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Челсі П
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Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.02.2025 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.02.2025 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 4 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Арсенал П
Кубок Англії 2024/2025
07.02.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Евертон 4 - 0 Завершено Лестер Сіті П
Показати більше
Хто переможе?
15 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
40%
Нічия
33%
Лестер Сіті
27%
П1: 1.20 Х: 7.00 П2: 12.00
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Лестера: Хермансен, Джастін, Крістіансен, Фас, Коуді, Томас, Ндіді, Ель-Ханнус, Сумаре, Варді, Дака
Інфо
Стартовий склад Челсі: Санчес, Адарабіойо, Колуїл, Кукурелья, Фофана, Кайседо, Фернандес, Палмер, Нкунку, Санчо, Нету
Лестер перебуває у зоні вильоту і відчайдушно бореться за виживання. У команди 17 очок та 19-е місце у таблиці
Челсі йде на 5-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 46 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 16:00, судити гру буде Тім Робінсон
Доброго дня всім шанувальникам англійського футболу. UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 28-го туру АПЛ, в якому Лестер прийме Челсі.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Челсі" - "Лестер Сіті" 09.03.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Лестер Сіті" (Лестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 09.03.2025
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Челсі" (Лондон) та командою "Лестер Сіті" (Лестер):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лестер Сіті" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 23.11.2024 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Лестер Сіті" можна подивитися 09.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Лестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти Копенгаген - 06.03.2025, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)
Рік заснування "Лестер Сити" (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Энцо Мареска

Минулий поєдинок команди "Лестер Сіті" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 27.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

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