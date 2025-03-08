Челсі - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Лестер Сіті" (Лестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 09.03.2025
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь між командами "Челсі" (Лондон) та командою "Лестер Сіті" (Лестер):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лестер Сіті" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 23.11.2024 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти Копенгаген - 06.03.2025, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".
Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)
Рік заснування "Лестер Сити" (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Энцо Мареска
Минулий поєдинок команди "Лестер Сіті" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 27.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".
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