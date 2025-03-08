Емполі - Рома онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Емполі - Рома 09.03.2025, Чемпіонат Італії

Матч між командою Емполі (Эмполи) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Карло Кастеллани.

Дата проведення матчу: 09.03.2025

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Емполі (Эмполи) та командою Рома (Рим):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Емполі, тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Емполі у попередньому футбольному матчі 25.08.2024 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Емполі (Эмполи)

Рік заснування Емполі (Эмполи): 1920

Країна: Италия

Тренер: Давиде Никола



Минулий матч команди Емполі був зіграний проти "Дженоа" - 02.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Попередній матч команди Рома був зіграний проти Атлетік - 06.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

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