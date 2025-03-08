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Емполі - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 09 березня 2025, 19:00 - Карло Кастеллани . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Марко Ди Белло
Емполі
Эмполи
До початку
00 : 00 : 00
Рома
Рим
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Емполі
33%
Нічия
38%
Рома
29%
П1: 3.60 Х: 3.40 П2: 2.05
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Empoli FC and AS Roma when Empoli FC is playing at home is 1-3. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Empoli FC playing at home, Empoli FC have won 3 times, there have been 3 draws while AS Roma have won 8 times. The goal difference is 23-12 in favour of AS Roma.
  • During the last 30 meetings, Empoli FC have won 4 times, there have been 6 draws while AS Roma have won 20 times. The goal difference is 59-24 in favour of AS Roma.
  • Last season's matches: 2-1 (Empoli FC at home) and 7-0 (AS Roma at home).
  • AS Roma have a winning streak of 4 matches in Serie A.
  • Did you know that Empoli FC scores 35% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Empoli FC scores 4% of their goals between the minutes 76-90? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that AS Roma scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Empoli FC have played 7 home matches in a row without winning.
  • AS Roma have a winning streak of 4 matches.
  • AS Roma haven't lost in their last 6 games.
  • Empoli FC haven't scored in 8 of their 13 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 4 of their 13 away matches in Serie A this season.
  • Empoli FC's home record this season: 1-5-7.
  • AS Roma's away record this season: 3-6-4.
  • Sebastiano Esposito is Empoli FC's top scorer with 8 goals. Artem Dovbyk has scored 9 times for AS Roma.
  • Liam Henderson has more yellow cards (8) than any other player at Empoli FC. Niccolo Pisilli has collected 6 for AS Roma.
  • A year ago, Empoli FC were number 14 in the table with 25 points. Now they are number 18 with 22 points.
  • Empoli FC have conceded a goal in each of their last 18 matches.
  • AS Roma have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Empoli FC wins 1st half in 30% of their matches, AS Roma in 34% of their matches.
  • Empoli FC wins 30% of halftimes, AS Roma wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Empoli FC.
  • On their last meeting Empoli FC won by 1 goals.
  • When Empoli FC leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 27% of their matches.
  • When Empoli FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than Empoli FC.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Empoli FC's.
  • In the last 5 meetings Empoli FC won 2, AS Roma won 3, 0 draws.
  • Empoli FC scores 1 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 2.6 goals against Empoli FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Empoli FC and AS Roma is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Empoli FC and AS Roma is 2.
  • Empoli FC scores 1.17 goals when playing at home and AS Roma scores 1.1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Емполі
2
Перемог
16
Ігор
12
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
25.08.2024 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершено Емполі
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.05.2024 - 21:45 Емполі 2 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
17.09.2023 - 21:45 Рома 7 - 0 Завершено Емполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.02.2023 - 19:00 Рома 2 - 0 Завершено Емполі
Останні матчі - Емполі
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.03.2025 - 16:00 Дженоа 1 - 1 Завершено Емполі Н
Кубок Італії 2024/2025
26.02.2025 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Емполі Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
23.02.2025 - 19:00 Емполі 0 - 5 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.02.2025 - 16:00 Удінезе 3 - 0 Завершено Емполі П
Чемпіонат Італії 2024/2025
08.02.2025 - 19:00 Емполі 0 - 2 Завершено Мілан П
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Останні матчі - Рома
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
06.03.2025 - 22:00 Рома 2 - 1 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.03.2025 - 19:00 Рома 2 - 1 Завершено Комо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.02.2025 - 21:45 Рома 4 - 0 Завершено Монца В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
20.02.2025 - 19:45 Рома 3 - 2 Завершено Порту В
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.02.2025 - 19:00 Parma 0 - 1 Завершено Рома В
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Емполі
33%
Нічия
38%
Рома
29%
П1: 3.60 Х: 3.40 П2: 2.05
LIVE
Трансляція матчу Емполі - Рома
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Напередодні матчу Емпіолі займає вісімнадцяту сходинку турнірної таблиці відстаючи від безпечної зони на два бали. Рома наразі дев'ята з 43 балами відстаючи від лідера на вісімнадцять очок і на сім від зони єврокубків
Поєдинок пройде у Емполі на Стадіо Карло Кастеллані та розпочнеться о 19:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 28-го туру італійської Серії А, в якому Емполі прийме у гостях Рому
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Останні матчі
Завершено 16:00 - Сьогодні Хайдук Хайдук 2 Гориця Гориця 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Брест Брест 2 Анже Анже 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Наполі Наполі 2 Фіорентина Фіорентина 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Тоттенхем Тоттенхем 2 Борнмут Борнмут 2 Завершено 16:00 - Сьогодні Челсі Челсі 1 Лестер Сіті Лестер Сіті 0

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Анонс матчу Емполі - Рома 09.03.2025, Чемпіонат Італії

Матч між командою Емполі (Эмполи) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Карло Кастеллани.

Дата проведення матчу: 09.03.2025
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Емполі (Эмполи) та командою Рома (Рим):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Емполі, тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Емполі у попередньому футбольному матчі 25.08.2024 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Емполі - Рома можна подивитися 09.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Емполі - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Емполі (Эмполи)
Рік заснування Емполі (Эмполи): 1920
Країна: Италия
Тренер: Давиде Никола

Минулий матч команди Емполі був зіграний проти "Дженоа" - 02.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній матч команди Рома був зіграний проти Атлетік - 06.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

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