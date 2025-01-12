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Манчестер Юнайтед - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 09 березня 2025, 18:30 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
22%
Нічия
44%
Арсенал
33%
П1: 4.75 Х: 3.60 П2: 1.75
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Arsenal FC when Manchester United is playing at home is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Arsenal FC is 1-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 37 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 22 times, there have been 8 draws while Arsenal FC have won 7 times. The goal difference is 61-28 in favour of Manchester United.
  • During the last 78 meetings, Manchester United have won 33 times, there have been 20 draws while Arsenal FC have won 25 times. The goal difference is 109-89 in favour of Manchester United.
  • Last season Arsenal FC won both games against Manchester United (3-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Manchester United scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 3% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Arsenal FC scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Arsenal FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Manchester United haven't scored in 5 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 3 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 7. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (10).
  • Manuel Ugarte has more yellow cards (8) than any other player at Manchester United. Jurrien Timber has collected 7 for Arsenal FC.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Manchester United wins 1st half in 20% of their matches, Arsenal FC in 54% of their matches.
  • Manchester United wins 20% of halftimes, Arsenal FC wins 54%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Manchester United.
  • Arsenal FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 1, Arsenal FC won 4, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Manchester United scores 0.6 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.8 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Arsenal FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Arsenal FC is 1.
  • Manchester United scores 2 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.82 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
11
Перемог
30
Ігор
11
Перемог
Арсенал
Кубок Англії 2024/2025
12.01.2025 - 17:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 22:15 Арсенал 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.05.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
06.03.2025 - 19:45 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англії 2024/2025
02.03.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 14:30 Евертон 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.02.2025 - 18:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
04.03.2025 - 22:00 ПСВ 1 - 7 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Ноттінгем Форест 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 17:00 Арсенал 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2024/2025
05.02.2025 - 22:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Арсенал П
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Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
22%
Нічия
44%
Арсенал
33%
П1: 4.75 Х: 3.60 П2: 1.75
Склади команд
24
Андре Онана
15
Yoro, Leny
4
De Ligt, Matthijs
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
20
Dalot, Diogo
18
Карлос Каземiро
14
Крістіан Еріксен
3
Mazraoui, Noussair
8
Fernandes, Bruno
17
Garnacho, Alejandro
11
Zirkzee, Joshua
22
Raya, David
12
Timber, Jurrien
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
33
Calafiori, Riccardo
8
Odegaard, Martin
5
Partey, Thomas
41
Rice, Declan
53
Nwaneri, Ethan
23
Мікель Меріно
19
Trossard, Leandro
Стартовий склад
  • 11
    Zirkzee, Joshua
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 15
    Yoro, Leny
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 53
    Nwaneri, Ethan
    Форвард
  • 23
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 33
    Calafiori, Riccardo
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Аморим
  • Arteta, Mikel
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Запасні: Нето, Вайт, Ківьор, Зінченко, Тірні, Льюїс-Скеллі, Жоржиньо, Стерлінг, Мартінеллі.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі — Едегор, Парті, Райс — Нванері, Меріно, Троссар.
Запасні: Гаррісон, Мі, Амасс, Гевен, Мургаус, Колльєр, Флетчер, Гойлунн, Обі.
Манчестер Юнайтед: Онана — Лінделеф, де Лігт, Йоро — Мазрауї, Еріксен, Каземіро, Далот — Гарначо, Фернандеш — Зіркзе.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Манчестер Юнайтед переміг у 1/16 фіналу Кубка Англії, із якого вилетів у чвертьфіналі від Фулгема.
Інфо
У першому колі Арсенал переміг — 2:0.
Інфо
Арсенал іде другим із 15 перемогами, 9 нічиїми та 3 поразками — 54 очки.
Інфо
Манчестер Юнайтед іде п'ятнадцятим із 9 перемогами, 6 нічиїми та 12 поразками — 33 очки.
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Олд Траффорд (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Юнайтед та лондонський Арсенал.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Арсенал 09.03.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 09.03.2025
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 12.01.2025 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Арсенал можна подивитися 09.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 06.03.2025, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти ПСВ - 04.03.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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