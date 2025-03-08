Реал - Райо Вальєкано онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою Райо Вальєкано (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 09.03.2025
Час початку матчу: 17:15
Історія протистоянь між клубами Реал (Мадрид) та командою Райо Вальєкано (Мадрид):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Райо Вальєкано та Реал у попередньому футбольному матчі 14.12.2024 закінчилось з рахунком: 3:3 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Минулий матч команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 04.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальекано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Иньиго Перес
Попередній матч команди Райо Вальєкано був зіграний проти "Севілья" - 01.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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