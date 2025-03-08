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Реал - Райо Вальєкано онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 09 березня 2025, 17:15 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Францисоко Хернандез Маэсо
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Райо Вальєкано
Мадрид
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Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Реал
42%
Нічия
32%
Райо Вальєкано
26%
П1: 1.28 Х: 5.66 П2: 9.50
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Rayo Vallecano when Real Madrid is playing at home is 3-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Rayo Vallecano is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 13 times, there have been 2 draws while Rayo Vallecano have won 1 times. The goal difference is 49-14 in favour of Real Madrid.
  • During the last 33 meetings, Real Madrid have won 25 times, there have been 4 draws while Rayo Vallecano have won 4 times. The goal difference is 84-32 in favour of Real Madrid.
  • Rayo Vallecano's last away win against Real Madrid was in 1996.
  • Last season's matches: 0-0 (Real Madrid at home) and 1-1 (Rayo Vallecano at home).
  • Did you know that Real Madrid scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Rayo Vallecano scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Rayo Vallecano in their last 14 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 12 home matches in LaLiga this season.
  • Rayo Vallecano haven't scored in 5 of their 13 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 10-1-1.
  • Rayo Vallecano's away record this season: 4-5-4.
  • Kylian Mbappe is Real Madrid's top scorer with 17 goals. Jorge de Frutos has scored 4 times for Rayo Vallecano.
  • A year ago, Rayo Vallecano were number 14 in the table with 25 points. Now they are number 7 with 36 points.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 50% of their matches, Rayo Vallecano in 23% of their matches.
  • Real Madrid wins 50% of halftimes, Rayo Vallecano wins 23%.
  • Their last meeting was a draw. (3-3)
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Rayo Vallecano leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When Rayo Vallecano is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In LaLiga, Rayo Vallecano has better performance than Real Madrid.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Rayo Vallecano's.
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 1, Rayo Vallecano won 1, 3 draws.
  • Real Madrid scores 1.6 goals in a match against Rayo Vallecano and Rayo Vallecano scores 1.6 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Rayo Vallecano is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Rayo Vallecano is 2.2.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Real Madrid scores 2.83 goals when playing at home and Rayo Vallecano scores 0.93 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
13
Перемог
19
Ігор
2
Перемог
Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.12.2024 - 22:00 Райо Вальєкано 3 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.02.2024 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.11.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
24.05.2023 - 20:30 Реал 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
04.03.2025 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.03.2025 - 19:30 Бетіс 2 - 1 Завершено Реал П
Кубок Іспанії 2024/2025
26.02.2025 - 22:30 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.02.2025 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершено Жирона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.02.2025 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.03.2025 - 17:15 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.02.2025 - 17:15 Райо Вальєкано 0 - 1 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
17.02.2025 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
07.02.2025 - 22:00 Райо Вальєкано 1 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.01.2025 - 15:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Жирона В
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Реал
42%
Нічия
32%
Райо Вальєкано
26%
П1: 1.28 Х: 5.66 П2: 9.50
LIVE
Трансляція матчу Реал - Райо Вальєкано
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Арбітр — Франсіско Ернандес Маесо.
Інфо
Стартовий склад Реала: Лунін — Фран, Алаба, Асенсіо, Васкес — Беллінгем, Чуамені, Модрич (к), Родріго — Вінісіус, Мбаппе. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Інфо
Стартовий склад Райо: Баталья — Еспіно, Ернандес, Лежен, Раціу — Сісс, Діас — Чаваррія, Гумбау, Ембарба — Альваро (к). Головний тренер — Іньїго Перес.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 27-го раунду Ла Ліги між Реалом і Райо Вальєкано.
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Анонс матчу Реал - Райо Вальєкано 09.03.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою Райо Вальєкано (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 09.03.2025
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Реал (Мадрид) та командою Райо Вальєкано (Мадрид):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Райо Вальєкано та Реал у попередньому футбольному матчі 14.12.2024 закінчилось з рахунком: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий матч команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 04.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальекано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Иньиго Перес

Попередній матч команди Райо Вальєкано був зіграний проти "Севілья" - 01.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Райо Вальєкано онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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