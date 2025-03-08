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Барселона - Осасуна онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 08 березня 2025, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Busquets Ferrer, Mateo
Барселона
Барселона
Матч скасовано
Осасуна
Памплона
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
41%
Нічия
26%
Осасуна
33%
П1: 1.22 Х: 7.00 П2: 10.00
Цікаві факти
  • During the last 22 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 17 times, there have been 2 draws while CA Osasuna have won 3 times. The goal difference is 69-10 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 46 meetings, FC Barcelona have won 29 times, there have been 10 draws while CA Osasuna have won 7 times. The goal difference is 109-38 in favour of FC Barcelona.
  • CA Osasuna's last away win against FC Barcelona was in 2020.
  • Last season FC Barcelona won both games against CA Osasuna (1-0 at home and 2-1 away).
  • FC Barcelona have a winning streak of 6 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, FC Barcelona have 4 successive home wins.
  • Did you know that FC Barcelona scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that CA Osasuna scores 28% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Barcelona haven't lost in their last 16 games.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • CA Osasuna haven't won in their last 5 games.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to CA Osasuna in their last 4 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 12 home matches in LaLiga this season.
  • CA Osasuna haven't scored in 6 of their 12 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 9-0-3.
  • CA Osasuna's away record this season: 1-6-5.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 21 goals. Ante Budimir has scored 14 times for CA Osasuna.
  • Lamine Yamal has assisted the most goals for FC Barcelona with 11. Bryan Zaragoza is CA Osasuna's biggest assister (5).
  • Gavi has more yellow cards (4) than any other player at FC Barcelona. Lucas Torro has collected 9 for CA Osasuna.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • CA Osasuna have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 55% of their matches, CA Osasuna in 34% of their matches.
  • FC Barcelona wins 55% of halftimes, CA Osasuna wins 34%.
  • The winner of their last meeting was CA Osasuna.
  • On their last meeting CA Osasuna won by 2 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When CA Osasuna leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When CA Osasuna is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than CA Osasuna.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than CA Osasuna's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against CA Osasuna (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, CA Osasuna won 1, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against CA Osasuna.
  • CA Osasuna have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 1.6 goals in a match against CA Osasuna and CA Osasuna scores 1 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and CA Osasuna is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and CA Osasuna is 0.6.
  • FC Barcelona scores 2.68 goals when playing at home and CA Osasuna scores 1.32 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Barcelona scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
13
Перемог
19
Ігор
3
Перемог
Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
28.09.2024 - 22:00 Осасуна 4 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.01.2024 - 20:00 Барселона 1 - 0 Завершено Осасуна
Суперкубок Іспанії 2024
11.01.2024 - 21:00 Барселона 2 - 0 Завершено Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.09.2023 - 22:00 Осасуна 1 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Бенфіка 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.03.2025 - 17:15 Барселона 4 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Кубок Іспанії 2024/2025
25.02.2025 - 22:30 Барселона 4 - 4 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.02.2025 - 22:00 Лас-Пальмас 0 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
17.02.2025 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
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Останні матчі - Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.03.2025 - 22:00 Осасуна 3 - 3 Завершено Валенсія Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.02.2025 - 22:00 Сельта 1 - 0 Завершено Осасуна П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.02.2025 - 17:15 Осасуна 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.02.2025 - 22:00 Мальорка 1 - 1 Завершено Осасуна Н
Кубок Іспанії 2024/2025
06.02.2025 - 20:30 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Осасуна П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
41%
Нічия
26%
Осасуна
33%
П1: 1.22 Х: 7.00 П2: 10.00
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Осасуна
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Сьогодні матч Барселона — Осасуна не відбудеться. Це повʼязано з тим, що кілька годин тому помер один із членів медичного штабу каталонського клубу. Ла Ліга війшла в положення та скасувала зустріч.
Інфо
Арбітр — Матео Бускетс Феррер.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Щенсний — Мартін, Кубарсі, Ерік, Кунде — Касадо, Гаві — Рафінья (к), Ольмо, Ямаль — Торрес. Головний тренер — Гансі Флік.
Інфо
Стартовий склад Осасуни: Еррера (к) — Бретонес, Еррандо, Катена, Бойомо, Аресо — Сарагоса, Муньйос, Монкайола, Гарсія — Будімір. Головний тренер — Вісенте Морено.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 27-го туру Ла Ліги Барселона – Осасуна.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Барселона" - Осасуна 08.03.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Осасуна (Памплона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 08.03.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою Осасуна (Памплона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Осасуна, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення Осасуна та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 28.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Осасуна можна подивитися 08.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Осасуна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Бенфіка - 05.03.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Минулий поєдинок команди Осасуна був зіграний проти "Валенсія" - 02.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Осасуна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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