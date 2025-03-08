Барселона - Осасуна онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Барселона" - Осасуна 08.03.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Осасуна (Памплона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 08.03.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою Осасуна (Памплона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Осасуна, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення Осасуна та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 28.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Бенфіка - 05.03.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Осасуна (Памплона)

Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920

Країна: Испания

Тренер: Хагоба Аррасате



Минулий поєдинок команди Осасуна був зіграний проти "Валенсія" - 02.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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