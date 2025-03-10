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Еспаньол - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 10 березня 2025, 22:00 - Корнелья-Эль Прат . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Адриан Кордеро Вега
Еспаньол
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Жирона
Жирона
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Еспаньол
40%
Нічия
28%
Жирона
32%
П1: 3.20 Х: 3.20 П2: 2.30
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Espanyol Barcelona and Girona FC is 1-2. 3 matches have ended with this result.
  • Girona FC have previously won 8 of 13 matches against Espanyol Barcelona.
  • During the last 13 meetings, Espanyol Barcelona have won 3 times, there have been 2 draws while Girona FC have won 8 times. The goal difference is 21-13 in favour of Girona FC.
  • In LaLiga, Girona FC have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Espanyol Barcelona scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Girona FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Espanyol Barcelona haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Girona FC haven't won in their last 4 games.
  • Girona FC have lost 4 away matches in a row.
  • Espanyol Barcelona haven't scored in 3 of their 13 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 5 of their 13 away matches in LaLiga this season.
  • A year ago, Girona FC were number 2 in the table with 59 points. Now they are number 13 with 32 points.
  • Espanyol Barcelona have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Espanyol Barcelona wins 1st half in 14% of their matches, Girona FC in 32% of their matches.
  • Espanyol Barcelona wins 14% of halftimes, Girona FC wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 3 goals.
  • When Espanyol Barcelona leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Espanyol Barcelona is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Espanyol Barcelona has better performance than Girona FC.
  • Espanyol Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Girona FC have lost just 0 of their last 5 games against Espanyol Barcelona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Espanyol Barcelona won 0, Girona FC won 3, 2 draws.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Espanyol Barcelona.
  • Espanyol Barcelona have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Espanyol Barcelona scores 0.8 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.8 goals against Espanyol Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between Espanyol Barcelona and Girona FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Espanyol Barcelona and Girona FC is 1.2.
  • Espanyol Barcelona scores 1.21 goals when playing at home and Girona FC scores 0.93 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Еспаньол
2
Перемог
7
Ігор
4
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.11.2024 - 19:30 Жирона 4 - 1 Завершено Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 Жирона 2 - 1 Завершено Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.01.2023 - 22:00 Еспаньол 2 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
06.04.2019 - 13:45 Жирона 1 - 2 Завершено Еспаньол
Останні матчі - Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.02.2025 - 15:00 Алавес 0 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.02.2025 - 15:00 Еспаньол 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.02.2025 - 19:30 Реал Сосьєдад 2 - 1 Завершено Еспаньол П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.02.2025 - 22:00 Еспаньол 1 - 0 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.01.2025 - 19:30 Севілья 1 - 1 Завершено Еспаньол Н
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.03.2025 - 15:00 Жирона 2 - 2 Завершено Сельта Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.02.2025 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.02.2025 - 22:00 Жирона 1 - 2 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.02.2025 - 17:15 Атлетік 3 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.02.2025 - 22:00 Жирона 2 - 1 Завершено Лас-Пальмас В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Еспаньол
40%
Нічия
28%
Жирона
32%
П1: 3.20 Х: 3.20 П2: 2.30
LIVE
Трансляція матчу Еспаньол - Жирона
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Інфо
Арбітр
Запасні: Фортуньйо (в), Хінойо, Агуадо, Веліс, Гомес, Еспосіто, Калеро, Мілья, Оліван, Рока, Техеро, Шеддіра.
Інфо
Стартовий склад Еспаньйола: Гарсія — Ромеро, Кабрера, Кумбулла, Ель-Хілалі — Гонсалес, Лосано, Крал, Хофре — Фернандес, Пуадо (к). Головний тренер — Маноло Гонсалес.
Запасні: Крапивцов (в), Хуан Карлос (в), Аспрілья, ван де Бек, Данжума, Лопес, Місехой, Порту, Соліс, Стуані, Франсес, Хуанпе.
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга — Гутьєррес, Блінд, Крейчі, Арнау (к) — Мартін, Артур, Еррера — Хіль, Міовський, Циганков. Головний тренер — Мічел.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 27-го туру Ла Ліги Еспаньол – Жирона.
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Анонс матчу Еспаньол - Жирона 10.03.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Еспаньол (Барселона) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Корнелья-Эль Прат.

Дата проведення матчу: 10.03.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Еспаньол (Барселона) та командою Жирона (Жирона):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Еспаньол залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Еспаньол у попередньому футбольному матчі 23.11.2024 закінчилось з рахунком: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Еспаньол (Барселона)
Рік заснування Еспаньол (Барселона): 1900
Країна: Испания
Тренер: Диего Мартинес

Минулий поєдинок команди Еспаньол був зіграний проти "Алавес" - 22.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еспаньол.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти Сельта - 01.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Еспаньол - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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