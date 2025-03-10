Еспаньол - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Еспаньол - Жирона 10.03.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Еспаньол (Барселона) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Корнелья-Эль Прат.

Дата проведення матчу: 10.03.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Еспаньол (Барселона) та командою Жирона (Жирона):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Еспаньол залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Еспаньол у попередньому футбольному матчі 23.11.2024 закінчилось з рахунком: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Еспаньол (Барселона)

Рік заснування Еспаньол (Барселона): 1900

Країна: Испания

Тренер: Диего Мартинес



Минулий поєдинок команди Еспаньол був зіграний проти "Алавес" - 22.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еспаньол.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти Сельта - 01.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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