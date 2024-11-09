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Астон Вілла - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 лютого 2025, 21:30 - Вилла Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Поусон, Крейг
Астон Вілла
Бирмингем
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
33%
Нічия
37%
Ліверпуль
30%
П1: 4.00 Х: 3.80 П2: 1.86
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Aston Villa and Liverpool FC when Aston Villa is playing at home is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Aston Villa and Liverpool FC is 1-2. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Aston Villa playing at home, Aston Villa have won 7 times, there have been 6 draws while Liverpool FC have won 18 times. The goal difference is 53-36 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 61 meetings, Aston Villa have won 13 times, there have been 12 draws while Liverpool FC have won 36 times. The goal difference is 111-66 in favour of Liverpool FC.
  • Aston Villa's last home win against Liverpool FC was in 2020.
  • Last season's matches: 3-3 (Aston Villa at home) and 3-0 (Liverpool FC at home).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Aston Villa scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Aston Villa haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • Aston Villa haven't scored in 2 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Aston Villa's home record this season: 6-5-1.
  • Liverpool FC's away record this season: 9-4-0.
  • Ollie Watkins is Aston Villa's top scorer with 11 goals. Mohamed Salah has scored 22 times for Liverpool FC.
  • Ollie Watkins has assisted the most goals for Aston Villa with 5. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (14).
  • Aston Villa have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Aston Villa wins 1st half in 28% of their matches, Liverpool FC in 51% of their matches.
  • Aston Villa wins 28% of halftimes, Liverpool FC wins 51%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Aston Villa.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Aston Villa won 0, Liverpool FC won 3, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Aston Villa scores 1 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.4 goals against Aston Villa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Aston Villa and Liverpool FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Aston Villa and Liverpool FC is 1.8.
  • Aston Villa scores 1.97 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.19 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Did you know that Aston Villa scores 20% of their goals between the minutes 61-75?
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
Особисті зустрічі
Астон Вілла
5
Перемог
24
Ігор
15
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.05.2024 - 22:00 Астон Вілла 3 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Ипсвич Таун Н
Кубок Англії 2024/2025
09.02.2025 - 19:35 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Астон Вілла П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Астон Вілла 4 - 2 Завершено Селтік В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.01.2025 - 18:30 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.02.2025 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.02.2025 - 21:30 Евертон 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Кубок Англії 2024/2025
09.02.2025 - 17:00 Плімут Аргайл 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
Кубок англійської ліги 2024/2025
06.02.2025 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.02.2025 - 17:00 Борнмут 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
33%
Нічия
37%
Ліверпуль
30%
П1: 4.00 Х: 3.80 П2: 1.86
LIVE
Трансляція матчу "Астон Вілла" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Арбітр — Крейг Поусон.
Інфо
Стартовий склад Астон Вілла: Мартінес — Дінь, Мінгс, Дісасі, Гарсія — Тілеманс, Макгінн (к) — Рашфорд, Роджерс, Асенсіо — Воткінс. Головний тренер — Унай Емері.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон — Робертсон, Ван Дейк (к), Конате, Трент — Макаллістер, Гравенберх — Собослай, Джонс, Салах — Жота. Головний тренер — Арне Слот.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 29-го туру АПЛ Астон Вілла – Ліверпуль.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Астон Вілла" - "Ліверпуль" 19.02.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 19.02.2025
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 09.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Ліверпуль" можна подивитися 19.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Минулий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти Ипсвич Таун - 15.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 16.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Астон Вілла" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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