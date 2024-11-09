Астон Вілла - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Астон Вілла" - "Ліверпуль" 19.02.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 19.02.2025

Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 09.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)

Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874

Країна: Англия

Тренер: Унаи Эмери



Минулий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти Ипсвич Таун - 15.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 16.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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