Карпати - Шахтар онлайн трансляція матчу

Як і очікувалося Шахтар грає першим номером. Але поки суперники непогано захищаються, а гра Кінарейкіна варта окремої уваги, адже якби не він, то рахунок на табло вже був би дуже непристойним. Львів'яни зуміли створити кілька непоганих моментів, але до завершення у вигляді удару дійшло всього кілька разів. На табло нулі, а це означає, що все вирішиться у другому таймі. Саме тоді стане зрозуміло, чи зможуть Гірники дотиснути суперника, чи Карпати зможуть вистояти