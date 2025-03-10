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Карпати - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 березня 2025, 18:00 - Украина . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Виталий Романов
Карпати
Львов
0 - 0
Оновити
47'
Шахтар
Донецк
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Хід матчу
15' Tanda, Patricio 35' Gomes, Marlon
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
32%
Нічия
21%
Шахтар
46%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Karpaty Lviv and FC Shakhtar Donetsk is 0-3. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Karpaty Lviv playing at home, Karpaty Lviv have won 2 times, there have been 2 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 10 times. The goal difference is 35-12 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 31 meetings, Karpaty Lviv have won 3 times, there have been 3 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 25 times. The goal difference is 81-22 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Karpaty Lviv's last home win against FC Shakhtar Donetsk was in 2013.
  • In Premier League, Karpaty Lviv have 5 successive home wins.
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Karpaty Lviv have won 5 home matches in a row.
  • Karpaty Lviv haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost 3 away matches in a row.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't won any of their last 5 away matches.
  • Karpaty Lviv haven't won any of their last 11 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • Karpaty Lviv have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 1 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Ambrosiy Chachua is Karpaty Lviv's top scorer with 5 goals. Georgiy Sudakov has scored 10 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Karpaty Lviv wins 1st half in 43% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 49% of their matches.
  • Karpaty Lviv wins 43% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 49%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When Karpaty Lviv leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than Karpaty Lviv.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Karpaty Lviv's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against Karpaty Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Karpaty Lviv won 0, FC Shakhtar Donetsk won 5, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Karpaty Lviv.
  • Karpaty Lviv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • Karpaty Lviv scores 0.6 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 4.4 goals against Karpaty Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between Karpaty Lviv and FC Shakhtar Donetsk is 5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Karpaty Lviv and FC Shakhtar Donetsk is 3.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Karpaty Lviv scores 1.88 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Карпати
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Карпати
Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 13:30 Ворскла 0 - 0 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 18:00 Динамо 2 - 0 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 16:00 Кривбас 2 - 0 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 18:00 Карпати 5 - 0 Завершено Верес В
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.02.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Лівий Берег В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
16.02.2025 - 12:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Діла В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
13.02.2025 - 16:05 Шахтар 3 - 1 Завершено РФШ В
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Головні події
35'
Gomes, Marlon
Tanda, Patricio
15'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
32%
Нічия
21%
Шахтар
46%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Kinareykin, Yakiv
    Воротар
  • 28
    Polegenko, Pavlo
    Захисник
  • 47
    Pedroso, Jean
    Захисник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 23
    Alvarez, Pablo
    Півзахисник
  • 21
    Tanda, Patricio
    Півзахисник
    15
  • 8
    Амбросій Чачуа
    Захисник
  • 26
    Kostenko, Yan
    Півзахисник
  • 37
    Bruninho
    Півзахисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
  • 77
    Sych, Oleksii
    Півзахисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 6
    Gomes, Marlon
    Півзахисник
    35
  • 7
    Eguinaldo
    Форвард
  • 9
    Мар'ян Швед
    Форвард
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 11
    Kevin
  • 16
    Irakli Azarov
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 29
    Єгор Назарина
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Владислав Лупашко
  • Марино Пушич
Статистика матчу
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Карпати - Шахтар
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Гравці обох команд повертаються на поле
Як і очікувалося Шахтар грає першим номером. Але поки суперники непогано захищаються, а гра Кінарейкіна варта окремої уваги, адже якби не він, то рахунок на табло вже був би дуже непристойним. Львів'яни зуміли створити кілька непоганих моментів, але до завершення у вигляді удару дійшло всього кілька разів. На табло нулі, а це означає, що все вирішиться у другому таймі. Саме тоді стане зрозуміло, чи зможуть Гірники дотиснути суперника, чи Карпати зможуть вистояти
45+3'
Свисток
Віталій Романов дав свисток про завершення першого тайму
45+2'
Швидку контратаку створили господарі і Сич прорвався правим флангом та виконав простріл, але суперники перехопили м'яч
45+1'
Кутовий
Кутовий виконали львів'яни і після навісу Різник забрав м'яч у руки
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано дві хвилини
43'
Офсайд
Спроба чергової атаки Гірників закінчилася положенням поза грою в Судакова
41'
Невеличка пауза у грі. Кінарейкін отримав ушкодження та потребує допомоги лікарів
40'
Небезпечний момент
Кінарейкін затримав в себе м'яч і готувався його вибити, під час пресингу ввів м'яч у гру, але в той же момент був повалений на газон Егіналду. Арбітр зафіксував порушення правил в атаці
40'
Небезпечний момент
Судаков з центрального кола віддав передачу на хід Егіналду, той увірвався у штрафний і пробив, проте знову Кінарейкін врятував свою команду
38'
Небезпечний момент
Справжня пожежа у штрафному Карпат! Швед пробив з лінії карного майданчику і Кінарейкін відбив м'яч, той відскочив до Егіналду, який в падінні з лінії воротарського добив, але голкіпер знову відбив м'яч, а потім у тісній боротьбі з Судаковим зумів залишити м'яч у руках
35'
Невеличка пауза у грі. Судаков отримав ушкодження та потребує допомоги лікарів
33'
Небезпечний момент
Після навісу з лівого флангу від Азарова Егіналду пробив головою, але не влучив по воротах
29'
Колективи продовжують грати доволі активно, але поки без особливих загострень
26'
Стандарт на чужій половині поля виконали господарі і після навісу суперники першими зіграли на м'ячі і вибили його
24'
Небезпечний момент
Судаков виконав простріл з лівого флангу, але ніхто з партнерів не дотягнувся до м'яча, а після навісу від Коноплі Кевін намагався пробити через себе, проте не влучив по м'ячу
22'
Чудову передачу віддав Швед на Егіналду, той вже вривався у штрафний, але його випередив Кінарейкін та забрав м'яч у руки
19'
Небезпечний момент
Чачуа пробив з-за меж штрафного, проте Різник спокійно забрав м'яч у руки
19'
Небезпечний момент
Швед увірвався у штрафний, обіграв кількох суперників, відтягнув на себе голкіпера, проте удару так і не завдав та втратив м'яч
18'
Небезпечний момент
Кевін увірвався у штрафний з лівого флангу та пробив, але Кінарейкін встиг зреагувати та забрав м'яч у руки
16'
Жовта картка
Танда грубо зіграв проти Егіналду на власній половині поля і своїми діями змусив арбітра вперше в цьому матчі дістати з кишені жовту картку
15'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали гості і після навісу суперники вибили м'яч
14'
Небезпечний момент
Азаров пробив з лінії штрафного, але Кінарейкін встиг зреагувати та перевів м'яч за межі поля
14'
Гірники увірвалися у чужий штрафний і Судаков та Егіналду намагалися підлаштуватися під удар, проте втратили м'яч
12'
Сич чудово прорвався правим флангом та виконав закидання, проте надто сильно і м'яч перелетівши всіх гравців вийшов за межі поля
9'
Небезпечний момент
Кевін віддав неймовірну передачу на Егіналду, вивівши його на побачення з голкіпером, але Кінарейкін встиг вийти з воріт і зупинити прохід суперника
9'
Костенко виконав навіс з лівого флангу у чужий штрафний, але суперники перехопили м'яч
7'
Кутовий
Право на виконання першогого кутового у матчі заробили львів'яни і після розіграшу та навісу м'яч полетів до Чачуа, котрий пробив злету, проте влучив у суперника
4'
Небезпечний момент
Судаков отримав м'яч у штрафному майданчику та пробив, але не влучив по воротах
3'
Спроба атаки Гірників завершилася порушенням правил з боку Кевіна
1'
Свисток
Віталій Романов дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Віталій Романов
Головний тренер Шахтаря: Маріно Пушич
На лаві запасних: Фесюн, Л. Траоре, Арройо, В. Тобіас, Грам, Кауан Еліас, Глущенко, Бондаренко, Цуканов, Аліссон, Невертон, Фарина
Інфо
Стартовий склад Шахтаря (4-3-3): Різник - Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля - Судаков, Назарина, Марлон - Кевін, Егіналду, Швед
Головний тренер Карпат: Владислав Лупашко
На лаві запасних: Адзуррі, Киричок, Булеза, Підлепенець, Іґор, Квасниця, Федор, Клименко, Чабан, Шах, Кемкін, Домчак
Інфо
Стартовий склад Карпат (4-1-4-1): Кінарейкін - Полегенько, Жан Педросо, Бабогло, Сич - Альварес - Костенко, Танда, Чачуа, Бруніньйо - Краснопір
Напередодні матчу Карпати займають сьому сходинку турнірної таблиці маючи в своєму активі 28 очок і відстають від лідера на 23 бали, а від зони єврокубків на дванадцять. Шахтар наразі третій з 40 очками відстаючи від Динамо на одинадцять очок, а від Олександрії на сім, проте має дві гри в запасі
Поєдинок пройде у Львові на стадіоні Україна та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників українського футболу на текстовій трансляції матчу 21-го туру Прем'єр-ліги, в якому Карпати приймуть у гостях Шахтар
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Анонс матчу Карпати - Шахтар 11.03.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Карпати (Львов) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 11.03.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Карпати (Львов) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Карпати залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Карпати у попередньому футбольному матчі 14.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 5:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Владислав Лупашко и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Ворскла - 06.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Кривбас - 06.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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