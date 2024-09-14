  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Динамо - Зоря Дивитися онлайн
У тренді

Динамо - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 березня 2025, 15:30 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Копиевски, Виктор
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Зоря
Луганск
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
44%
Нічия
24%
Зоря
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and FC Zorya Lugansk when FC Dynamo Kyiv is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and FC Zorya Lugansk is 2-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with FC Dynamo Kyiv playing at home, FC Dynamo Kyiv have won 16 times, there have been 6 draws while FC Zorya Lugansk have won 4 times. The goal difference is 57-18 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 50 meetings, FC Dynamo Kyiv have won 32 times, there have been 12 draws while FC Zorya Lugansk have won 6 times. The goal difference is 103-41 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season FC Dynamo Kyiv won both games against FC Zorya Lugansk (2-0 at home and 3-0 away).
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv have 6 successive home wins.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 26% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 19% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 12 games.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • FC Zorya Lugansk haven't won any of their last 3 games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's home record this season: 9-2-0.
  • Mykola Shaparenko has assisted the most goals for FC Dynamo Kyiv with 6. Denys Antiukh is FC Zorya Lugansk's biggest assister (6).
  • Denys Popov has more yellow cards (4) than any other player at FC Dynamo Kyiv. Petar Micin has collected 6 for FC Zorya Lugansk.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • FC Zorya Lugansk have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 50% of their matches, FC Zorya Lugansk in 42% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 50% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 42%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 2 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kyiv won 3, FC Zorya Lugansk won 2, 0 draws.
  • FC Dynamo Kyiv scores 1.8 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 0.8 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Zorya Lugansk is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Zorya Lugansk is 1.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2.06 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.21 goals when playing away (on average).
  • Vladyslav Vanat is FC Dynamo Kyiv's top scorer with 11 goals. Petar Micin has scored 7 times for FC Zorya Lugansk.
Особисті зустрічі
Динамо
24
Перемог
40
Ігор
6
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 15:30 Зоря 0 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.04.2024 - 15:30 Зоря 0 - 3 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:05 Динамо 0 - 1 Завершено Зоря
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 15:30 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 15:30 Ворскла 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 18:00 Динамо 2 - 0 Завершено Карпати В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
16.02.2025 - 15:00 Динамо 1 - 0 Завершено Петрокуб В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
10.02.2025 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершено Esbjerg fB В
Показати більше
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Карпати В
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
44%
Нічия
24%
Зоря
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 17
    Brazhko, Vladimir
    Півзахисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 20
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 4
    Popov, Denys
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 32
    Taras, Mykhavko
    Захисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 29
    Belotserkovets, Vladimir
    Півзахисник
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 4
    Eskinja, Gabriel
    Захисник
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 10
    Juninho
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 32
    Trontelj, Zan
    Півзахисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Младен Бартулович
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Зоря
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні: Мацапура, Кирюханцев, Кораблін, Андрушко, Писаренко.
Зоря: Сапутін — Тронтель, Ескінья, Джордан, Башич, Жуніньйо — Мічин, Дришлюк — Білоцерковець, Будківський, Вантух.
Запасні: Моргун, Сьомка, Рубчинський, Кабаєв, Дячук, Саленко, Біловар, Коробов, Дубінчак, Михайленко, Пономаренко.
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Буяльський, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Брагару.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі перемогло Динамо — 2:0.
Інфо
Зоря йде шостою із 9 перемогами, 1 нічиєю та 9 поразками — 28 очок.
Інфо
Динамо йде першим із 15 перемогами та 5 нічиїми — 50 очок.
Віктор Копієвський (Кропивницький, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського (Київ, Україна) зіграють Динамо Київ та луганська Зоря.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні ФК Олександрія ФК Олександрія 4 Оболонь Оболонь 0 Завершено 22:15 - Вчора Фамалікан Фамалікан 1 Rio Ave Rio Ave 0 Завершено 22:00 - Вчора Вест Хем Юнайтед Вест Хем Юнайтед 0 Ньюкасл Ньюкасл 1 Завершено 22:00 - Вчора Еспаньол Еспаньол 1 Жирона Жирона 1 Завершено 21:45 - Вчора Лаціо Лаціо 1 Удінезе Удінезе 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 5 000 грн На сайт
2 15 000 грн На сайт
3 150 000 грн На сайт
4 100 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Динамо - Зоря 11.03.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 11.03.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Динамо (Киев) та командою Зоря (Луганск):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Динамо у попередньому футбольному матчі 14.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Зоря можна подивитися 11.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти ЛНЗ - 06.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти Оболонь - 07.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.