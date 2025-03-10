Верес - Полісся онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Верес - Полісся 11.03.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Верес (Ровно) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 11.03.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Верес (Ровно) та командою Полісся (Житомир):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Верес у попередньому футбольному матчі 15.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Олег Шандрук



Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Лівий Берег - 07.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полесье (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти Чорноморець - 06.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

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