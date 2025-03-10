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Верес - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 березня 2025, 15:30 - Авангард . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Panchyshyn, Dmytro
Верес
Ровно
До початку
00 : 00 : 00
Полісся
Житомир
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Верес
33%
Нічия
30%
Полісся
37%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Veres Rivne have won 1 times, there have been 3 draws while FC Polissya Zhytomyr have won 3 times. The goal difference is 10-8 in favour of FC Polissya Zhytomyr.
  • Did you know that Veres Rivne scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Veres Rivne haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • FC Polissya Zhytomyr have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Veres Rivne haven't scored in 2 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 3-5-3.
  • A year ago, Veres Rivne were number 16 in the table with 12 points. Now they are number 7 with 25 points.
  • Veres Rivne wins 1st half in 37% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 28% of their matches.
  • Veres Rivne wins 37% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 28%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 1 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 0, FC Polissya Zhytomyr won 4, 1 draws.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost just 0 of their last 3 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Polissya Zhytomyr.
  • Veres Rivne scores 1.2 goals in a match against FC Polissya Zhytomyr and FC Polissya Zhytomyr scores 2 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Polissya Zhytomyr is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Polissya Zhytomyr is 1.8.
  • Veres Rivne scores 1.56 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.19 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than Veres Rivne.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
4
Перемог
12
Ігор
6
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 18:00 Полісся 2 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.12.2023 - 17:00 Полісся 1 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.07.2023 - 19:00 Верес 0 - 2 Завершено Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
10.02.2023 - 11:00 Верес 3 - 4 Завершено Полісся
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 13:00 Лівий Берег 2 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 13:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.12.2024 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 18:00 Карпати 5 - 0 Завершено Верес П
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 13:00 Полісся 3 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.12.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Рух П
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Верес
33%
Нічия
30%
Полісся
37%
Склади команд
Стартовий склад
  • 99
    Luan Campos
    Форвард
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 33
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 14
    Ігор Харатін
    Півзахисник
  • 23
    Андрій Кожухар
    Воротар
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 6
    Kutsia, Giorgi
    Півзахисник
  • 95
    Євген Шевченко
    Захисник
  • 7
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 8
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 9
    Batista, Facundo
    Форвард
  • 14
    Biton, Ofek
    Півзахисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 11
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 58
    Korniychuk, Sergiy
    Захисник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 23
    Євген Волинець
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Олег Шандрук
  • Ashur, Imad
LIVE
Трансляція матчу Верес - Полісся
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Дмитро Панчишин.
Запасні: Б. Когут, Кулик, Протасевич, Балаба, Чечер, Сміян, Кльоц, Баран, Лепський, Шарай, Годя, Видрич.
Інфо
Стартовий склад Вереса: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Харатін — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.
Запасні: Кудрик, Матич, Віале, Тейлор, Хадрой, Мельниченко, Йосефі, Караман, Таллес, Гонсалвеш, Назаренко, Лєднєв.
Інфо
Стартовий склад Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Бітон, Бабенко, Андрієвський — Гуцуляк, Батіста, Крушинський.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 21-го раунду УПЛ між Вересом і Поліссям.
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Останні матчі
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Анонс матчу Верес - Полісся 11.03.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Верес (Ровно) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 11.03.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Верес (Ровно) та командою Полісся (Житомир):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Верес у попередньому футбольному матчі 15.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Полісся можна подивитися 11.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Лівий Берег - 07.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти Чорноморець - 06.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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