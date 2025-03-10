  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Олександрія - Оболонь Дивитися онлайн
У тренді

ФК Олександрія - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 березня 2025, 13:00 - КСК Ника Стадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Пасхал, Игорь
ФК Олександрія
Александрия
2 - 0
Оновити
34'
Оболонь
Киев
Дивитись трансляцію
Хід матчу
13' Олександр Філіпов 16' Bezerra, Juan Alvina
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
38%
Нічия
29%
Оболонь
33%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Oleksandriya have won 3 times, there have been 3 draws while FC Obolon Kyiv have won 0 times. The goal difference is 10-4 in favour of FC Oleksandriya.
  • Last season's matches: 2-2 (FC Oleksandriya at home) and 0-3 (FC Obolon Kyiv at home).
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 28% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 36% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Oleksandriya haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • FC Obolon Kyiv have lost none of their last 5 away matches.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 6 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's home record this season: 9-3-0.
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 12 in the table with 18 points. Now they are number 2 with 41 points.
  • FC Oleksandriya have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Obolon Kyiv have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 32% of their matches, FC Obolon Kyiv in 13% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 32% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 13%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 37% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 2, FC Obolon Kyiv won 0, 3 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya scores 1.8 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 0.8 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Obolon Kyiv is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Obolon Kyiv is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Oleksandriya scores 1.61 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.65 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
4
Перемог
7
Ігор
0
Перемог
Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.09.2024 - 18:00 Оболонь 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 3 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 18:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Оболонь
Клубні товариські матчі 2019
20.02.2019 - 18:00 ФК Олександрія 4 - 0 Завершено Оболонь
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 15:30 Колос 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено ФК Олександрія П
Показати більше
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 15:30 Рух 1 - 3 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 19:00 Колос 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Bezerra, Juan Alvina
16'
ГООЛ! Олександр Філіпов
13'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
38%
Нічия
29%
Оболонь
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Воротар
  • 4
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 5
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
  • 9
    Олександр Філіпов
    Форвард
    13
  • 15
    Myshnyov, Dmytro
    Півзахисник
  • 19
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 27
    Cara, Tedi
    Форвард
  • 31
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 33
    Bezerra, Juan Alvina
    Форвард
    16
  • 1
    Назарій Федорівський
    Воротар
  • 15
    Петро Стасюк
    Захисник
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 2
    Karas, Danylo
    Захисник
  • 55
    Сергій Суханов
    Захисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 79
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 25
    Віталій Груша
    Півзахисник
  • 9
    Ustymenko, Denys
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Shyschenko, Sergey
LIVE
Трансляція матчу ФК Олександрія - Оболонь
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
30'
Дещо заспокоїлася зараз гра, взяла паузу Олександрія...
27'
Легко сьогодні в атаці почувається Олександрія, видно, що йде гра у команди
26'
Мішнєв у пресингу відібрав м'яч у захисника Оболоні, розігнав небезпечну атаку... Але ні, суддя таки там побачив фол в атаці
25'
Небезпечний момент
Ух! Царра колосно вирізав із флангу на голову Філіппову, той пробивав метрів із 5-ти, але Федорівський тут на висоті!
23'
Небезпечний момент
А ось контра Оболоні 4 у 3, але Єрмаков вчасно вийшов на простріл Груші з флангу. Впевнено діє кіпер містян поки що
21'
Оболонь огризнулася. Суханов або так бив із флангу, або подавав. У будь-якому випадку Єрмаков спокійно виловив м'яч на ближній штанзі
19'
Небезпечний момент
І ще один кут для господарів - і знову пас низом на лінію штрафного під удар, цього разу просто удар у Калюжного не вийшов!
17'
Так, дуже швидко Олександрія фактично знесла Оболонь... І що тепер робити пивоварам?
16'
Гоооол!!!
Гооол! Так ось! 2:0! Кутовий пішов не навісом, а на лінію штрафного майданчика на Кравченка, удар якого Федорівський тягне, але Безерра зовсім один і додає його у ворота!
13'
Гоооол!!!
Гооол! Швидкий гол від Олександрії! Після пресингу на фланзі пивовари втратили м'яч, Шепелєв прострілив, вийшло ще між ніг Федорівському, і Філіппов з метра заніс м'яч у ворота! 1:0!
10'
Нині вже Олександрія ввімкнулась і потихеньку притискає гостей. Ось Царра метрів із 20-ти пробив вище воріт
8'
Штрафний для Олександрії. Досить далеко, тому пішов навіс, після якого виникла певна метушня у штрафному майданчику гостей, але відбилися пивовари
7'
Курко пробив із літа метрів із 20-ти - вийшло у захисника. Активна Оболонь у перші хвилини
5'
Вже другий навіс Оболоні. І навіс непоганий, майже гострий. Тільки ніхто до нього не дістався
3'
Почали з розвідки команди, по разу намагалися сходити в атаку, але нічого цікавого з цього не вийшло
2'
Цікаво, що у старті вийшов Блізніченко замість раніше заявленого Ільїна. Якісь зміни в останній момент відбулися
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Зазначимо, що коуч пивоварів Сергій Шищенко керуватиме командою з трибун через перебір жовтих карток
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Оболоні: Рибка, Осман, Прокопенко, Ломницький, Мороз, Блізніченко, Тарануха, Бичек, Теслюк, Грисьйо
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Федорівський, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Суханов, Вітенчук, Курко, Ільїн, Груша, Устименко
Інфо
Запасині Олександрії: Долгий, Кулаков, Ндіка, Логінов, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Копина, Матеус, Черниш, Макаренко, Козак
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков, Кравченко, Шабанов, Кампос, Калюжний, Мишньов, Шепелєв, Мартинюк, Царра, Безерра, Філіппов
Оболонь продовжує свою боротьбу за виживання – у пивоварів 18 балів та 13-е місце у таблиці
Олександрія йде на 2-му місці в таблиці, маючи в активі 44 очки
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судити гру буде Ігор Пасхал!
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 21-го туру УПЛ, в якому Олександрія прийме Оболонь!
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 22:15 - Вчора Фамалікан Фамалікан 1 Rio Ave Rio Ave 0 Завершено 22:00 - Вчора Вест Хем Юнайтед Вест Хем Юнайтед 0 Ньюкасл Ньюкасл 1 Завершено 22:00 - Вчора Еспаньол Еспаньол 1 Жирона Жирона 1 Завершено 21:45 - Вчора Лаціо Лаціо 1 Удінезе Удінезе 1 Завершено 20:30 - Вчора Бейтар Бейтар 1 Хапоель Хапоель 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 5 000 грн На сайт
3 150 000 грн На сайт
4 100 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу ФК Олександрія - Оболонь 11.03.2025, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 11.03.2025
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами ФК Олександрія (Александрия) та командою Оболонь (Киев):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Оболонь та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 13.09.2024 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Shyschenko, Sergey розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Оболонь можна подивитися 11.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Минулий поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Колос - 07.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Зоря - 07.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Оболонь онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.