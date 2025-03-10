ФК Олександрія - Оболонь онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 11.03.2025
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між командами ФК Олександрія (Александрия) та командою Оболонь (Киев):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Оболонь та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 13.09.2024 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Shyschenko, Sergey розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Минулий поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Колос - 07.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Зоря - 07.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.
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