Шахтар - РФШ онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - РФШ 13.02.2025, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою РФШ (Рига) проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 .

Дата проведення матчу: 13.02.2025

Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти - 09.02.2025, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: РФШ (Рига)

Рік заснування РФШ (Рига): 2005

Країна: Латвия



Минулий поєдинок команди РФШ був зіграний проти Динамо - 30.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

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