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Шахтар - РФШ онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 13 лютого 2025, 16:05
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
РФШ
Рига
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
46%
Нічия
33%
РФШ
21%
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
09.02.2025 - 14:30 Шахтар 3 - 0 Завершено Zimbru Chisinau В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
29.01.2025 - 22:00 Боруссія 3 - 1 Завершено Шахтар П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.01.2025 - 19:45 Шахтар 2 - 0 Завершено Брест В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
15.01.2025 - 16:00 Шахтар 4 - 0 Завершено Лудогорець В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26
15.01.2025 - 12:00 Шахтар 1 - 0 Завершено ЦСКА 1948 В
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Останні матчі - РФШ
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
30.01.2025 - 22:00 Динамо 1 - 0 Завершено РФШ П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
23.01.2025 - 22:00 РФШ 1 - 0 Завершено Аякс В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 22:00 Маккабі 2 - 1 Завершено РФШ П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 19:45 РФШ 0 - 2 Завершено ПАОК П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 22:00 РФШ 1 - 1 Завершено Андерлехт Н
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
46%
Нічия
33%
РФШ
21%
Трансляція
Запасні: Твардовський (в), Фесюн (в), Педро Енріке, Грам, Матвієнко, Конопля, Дрозд, Фарина, Глущенко, Цуканов, Назарина, Невертон, Траоре, Канте.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Азаров, Арройо, Бондар (к), Тобіас — Марлон — Кевін, Бондаренко, Педріньйо, Швед — Еліас. Головний тренер — Маріно Пушич.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад РФШ: Ондоа (в), Мареш, Ліпущек, Пренга, Савалнієкс, Панич, Карасіма, Ікауньєкс, Талла, Одішарія, Лемаїч. Головний тренер — Віктор Мороз.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію контрольного матчу між Шахтарем і РФШ.
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Селтік Селтік 1 Баварія Баварія 2 Завершено 22:00 - Вчора Феєноорд Феєноорд 1 Мілан Мілан 0 Завершено 22:00 - Вчора Монако Монако 0 Бенфіка Бенфіка 1 Завершено 22:00 - Вчора Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 0 Блекберн Роверс Блекберн Роверс 2 Завершено 22:00 - Вчора Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 3 Мідлсбро Мідлсбро 1

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Анонс матчу Шахтар - РФШ 13.02.2025, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою РФШ (Рига) проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 .

Дата проведення матчу: 13.02.2025
Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - РФШ можна подивитися 13.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Шахтар - РФШ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти - 09.02.2025, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 24-26 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: РФШ (Рига)
Рік заснування РФШ (Рига): 2005
Країна: Латвия

Минулий поєдинок команди РФШ був зіграний проти Динамо - 30.01.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - РФШ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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