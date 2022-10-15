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Динамо U19 - Атланта Бергамо (19) онлайн трансляція матчу

Юнацька Ліга УЄФА - 11 лютого 2025, 12:00
Динамо U19
Киев
3 - 1
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52'
Атланта Бергамо (19)
Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Динамо U19
41%
Нічия
32%
Атланта Бергамо (19)
27%
Останні матчі - Динамо U19
Юнацький чемпіонат України 2022/2023
15.10.2022 - 11:00 Шахтар U19 0 - 2 Завершено Динамо U19 В
Юношеский чемпионат Европы U-19 2015/2016
09.02.2016 - 21:00 Мідлсбро U-19 5 - 0 Завершено Динамо U19 П
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Останні матчі - Атланта Бергамо (19)
Юнацька Ліга УЄФА 24-26
02.10.2024 - 15:00 Шахтар U19 0 - 3 Завершено Атланта Бергамо (19) В
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
08.12.2021 - 14:00 Атланта Бергамо (19) 2 - 2 Завершено Villarreal CF Н
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
23.11.2021 - 15:00 Янг Бойз (19) 2 - 3 Завершено Атланта Бергамо (19) В
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
02.11.2021 - 15:00 Атланта Бергамо (19) 1 - 2 Завершено Manchester United П
Юнацька Ліга УЄФА 2021/2022
20.10.2021 - 15:00 Manchester United 4 - 2 Завершено Атланта Бергамо (19) П
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Динамо U19
41%
Нічия
32%
Атланта Бергамо (19)
27%
Трансляція
48'
Небезпечний момент
Момент у Аталанти! Після прострілу з флангу гравець пробивав! Після рикошету Суркіс уже полетів у інший кут, але захисник киян зі стрічки виносить м'яч!
47'
Італійці, здається, перейшли на гру у два форварди
46'
Заміна
У перерві подвійна заміна відбулася у складі Аталанти. Динамо – без замін
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
Досить несподіваний, але приємний розвиток подій у першому таймі. Аталанта забила першою, але потім Динамо забило тричі! Краще кияни виглядали в атаці та краще використали свої шанси! Але, святкувати поки що зарано, чекаємо на другий тайм
45+3'
Свисток
Все, свисток на перерву, 3:1, Динамо U-19 за підсумками першого тайму обіграє однолітків з Аталанти!
45'
Гоооол!!!
Гооол! 3:1! Кремчанин простягнув м'яч центром, продавив захисника, який явно помилився, і дав метрів з 13-ти! І дав точно!
43'
Осипенко стрільнув метрів із 22-х! Ну тут Занчі, кіпер Аталанти потягнув у красивому стрибку! Не те що пряме небезпечно було, просто красивий момент і політ воротаря
42'
Аталанта більше атакує правим флангом, а ось лівий у італійців досить пасивний. Цікаво, чому так
40'
Небезпечний момент
Ой, ой! Саленко втік у контру, трохи простягнув м'яч і дав з лінії штрафного майданчика - штанга рятує італійців!
37'
Поки що все спокійно, за переваги Аталанти кияни наразі успішно обороняються
35'
Нервують бергамаски після пропущених голів, ось просто дали по ногах нашому гравцю на фланзі
32'
Тягає м'яч Аталанта зараз - Динамо почало грати від оборони, за рахунком
30'
Отож, пропустивши першими, кияни вже попереду. Це цікаво, тому що тепер уже щось загострювати потрібно Аталанті
28'
Гоооол!!!
Гоооол! Динамо! 2:1! Як Осипенко вирізав навіс із кута штрафного, прямо на голову Пономаренка, який метрів з 5-ти і вбив у сітку! Гарний гол киян, особливо пас!
26'
Гравець Аталанти на газоні після зіткнення із Суркісом. Лікарі на полі, але здається, що все нормально там
24'
Небезпечний момент
Відразу Аталанта загострила після пропущеного – Бонаноні дуже небезпечно пробив, але трохи повз! Не факт, що Суркіс контролював ситуацію, бо навіть не сіпнувся кіпер киян
23'
Інфо
Так, автогол Камара, такі дані надає УЄФА!
23'
Гоооол!!!
Гоооол! Динамо! 1:1! Після навісу з флангу здається захисник головою зрізав м'яч у ворота!
19'
Жовта картка
Коробов на чужій половині поля жорстко зустрів суперника – перша жовта у матчі в пасиві Динамо
18'
А от Пономаренко з флангу проскочив двох захисників, але прострілив невдало - в нікуди
17'
Аталанта продовжує більше контролювати. Ось пройшов непоганий простріл з флангу, але гравець у штрафному майданчику просто не зміг обробити м'яч. А могло бути небезпечно
15'
А одразу за стадіоном розташована мечеть. Матч, нагадаємо, проходить у Туреччині. І одразу після голу мулла почав зазивати правовірних на молитву. Цікавий збіг. Та й атмосфера сама по собі на матчі цікава
13'
Так ось - перше загострення від Аталанти, і одразу гол... Прикро...
12'
Гоооол!!!
Так ось! Гол Аталанти! Гравець у стилі Коноплянки змістився з флангу та пробив - Суркіс відбиває, але Бонсіньйорі перший на добиванні! 1:0 для італійців!
11'
Далекий штрафний для Аталанти. Пішов навіс зі штрафного, але хоч із деякою панікою, але відбилися кияни
10'
А на задньому плані вже за парканом стадіону їздить якийсь екскаватор. Теж цікава подія, як за нашою грою
8'
Офсайд
Ось Редушко після дальнього закидання по лицьовій з флангу намагався просочитися до штрафного майданчика. Але ні, офсайд суддя запалив у цьому епізоді
7'
Варто також нагадати, що Аталанта на груповому етапі восени розгромила юнацький Шахтар з рахунком 3:0.
5'
Загалом усе спокійно поки що у нас... Більше боротьби в центрі поля поки що
3'
Інфо
Судить гру, до речі, бригада арбітрів із Данії
2'
Офсайд
Аталанта намагалася пробитися до чужого штрафного майданчика, але залізли в офсайд італійці
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Судячи з усього, Аталанта гратиме у 5 захисників
На полі вже команди
Інфо
Запасні Динамо: Сьомко, Білий, Лобко, Третяк, Люсін, Андрійко, Дігтяр
Інфо
Стартовий склад Динамо: Суркіс, Коробов, Сізонюк, Захарченко, Губенко, Саленко, Пейкрішвілі, Осипенко, Кремчанін, Редушко, Пономаренко
Цей раунд матчів на виліт складається з одного матчу. Тобто хто сьогодні виграє, той і проходить далі. Той, хто програв, вилітає з турніру
Інфо
Матч розпочнеться о 12:00 та пройде в Туреччині!
Всім добрий день! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн Юнацької Ліги УЄФА, в якому в раунді плей-офф Динамо зіграє з Аталантою!
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Анонс матчу Динамо U19 - Атланта Бергамо (19) 11.02.2025, Юнацька Ліга УЄФА

Протистояння між командою Динамо U19 (Киев) та командою Атланта Бергамо (19) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 24-26 .

Дата проведення матчу: 11.02.2025
Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо U19 - Атланта Бергамо (19) можна подивитися 11.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Юнацька Ліга УЄФА. Текстову трансляцію матчу Динамо U19 - Атланта Бергамо (19), хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо U19 (Киев)
Країна: Украина

Попередній матч команди Динамо U19 був зіграний проти Шахтар U19 - 15.10.2022, у рамках чемпіонату Юнацький чемпіонат України 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо U19.

Команда гостей

Назва: Атланта Бергамо (19)

Минулий матч команди Атланта Бергамо (19) був зіграний проти Шахтар U19 - 02.10.2024, у рамках чемпіонату Юнацька Ліга УЄФА 24-26 та закінчився перемогою команди Атланта Бергамо (19).

Слідкуйте за результатами матчу Динамо U19 - Атланта Бергамо (19) онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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