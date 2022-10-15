Динамо U19 - Атланта Бергамо (19) онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо U19 - Атланта Бергамо (19) 11.02.2025, Юнацька Ліга УЄФА

Протистояння між командою Динамо U19 (Киев) та командою Атланта Бергамо (19) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 24-26 .

Дата проведення матчу: 11.02.2025

Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо U19 (Киев)

Країна: Украина



Попередній матч команди Динамо U19 був зіграний проти Шахтар U19 - 15.10.2022, у рамках чемпіонату Юнацький чемпіонат України 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо U19.

Команда гостей

Назва: Атланта Бергамо (19)



Минулий матч команди Атланта Бергамо (19) був зіграний проти Шахтар U19 - 02.10.2024, у рамках чемпіонату Юнацька Ліга УЄФА 24-26 та закінчився перемогою команди Атланта Бергамо (19).

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