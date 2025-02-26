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Манчестер Сіті - Плімут Аргайл онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 01 березня 2025, 19:45 . Трансляція: Setanta Sports
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Плімут Аргайл
Плимут
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
29%
Нічия
29%
Плімут Аргайл
43%
П1: 1.07 Х: 10.00 П2: 31.00
Цікаві факти
  • Manchester City have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 47% of their matches, Plymouth Argyle in 16% of their matches.
  • Manchester City wins 47% of halftimes, Plymouth Argyle wins 16%.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Plymouth Argyle leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 53% of their matches.
  • When Plymouth Argyle is down 1-0 away, they win 4% of their matches.
  • Plymouth Argyle's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City scores 2.49 goals when playing at home and Plymouth Argyle scores 0.66 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.02.2025 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.02.2025 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Ньюкасл В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.02.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 3 Завершено Реал П
Показати більше
Останні матчі - Плімут Аргайл
Новини команд
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
29%
Нічия
29%
Плімут Аргайл
43%
П1: 1.07 Х: 10.00 П2: 31.00
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Плімут Аргайл
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Плімут до цього обіграв Брентфорд (1:0) та Ліверпуль (1:0).
Інфо
Манчестер Сіті до цього обіграв Солфорд (8:0) та Лейтон Орієнт (2:1).
Крейг Поусон (Ротерем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/8 фіналу Кубку Англії. На полі стадіону Етіхад (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Сіті та Плімут.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Плімут Аргайл 01.03.2025, Кубок Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Плімут Аргайл (Плимут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Англії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 01.03.2025
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Плімут Аргайл можна подивитися 01.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Плімут Аргайл, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 26.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Плімут Аргайл (Плимут)
Рік заснування Плимут Аргайл (Плимут): 1886
Країна: Англия

Попередній матч команди Плімут Аргайл був зіграний проти Кардіфф Сіті - 22.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіоншип 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Плімут Аргайл онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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