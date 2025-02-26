Манчестер Сіті - Плімут Аргайл онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Плімут Аргайл 01.03.2025, Кубок Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Плімут Аргайл (Плимут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Англії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 01.03.2025

Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Плімут Аргайл можна подивитися 01.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Плімут Аргайл, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 26.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Плімут Аргайл (Плимут)

Рік заснування Плимут Аргайл (Плимут): 1886

Країна: Англия



Попередній матч команди Плімут Аргайл був зіграний проти Кардіфф Сіті - 22.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіоншип 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Плімут Аргайл онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Кубок Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.