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Рух - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 15 березня 2025, 18:00 - Skif Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Zabroda, Klim
Рух
Львов
0 - 0
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27'
Ворскла
Полтава
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Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Рух
22%
Нічия
30%
Ворскла
48%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Rukh Lviv and FC Vorskla Poltava is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, FC Rukh Lviv have won 2 times, there have been 5 draws while FC Vorskla Poltava have won 2 times. The goal difference is 11-10 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Last season's matches: 4-1 (FC Rukh Lviv at home) and 1-1 (FC Vorskla Poltava at home).
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 41% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Vorskla Poltava haven't won in their last 7 games.
  • When playing at home, FC Rukh Lviv have not lost to FC Vorskla Poltava in their last 4 encounters.
  • FC Vorskla Poltava have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 3 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 3 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Yaroslav Karabin is FC Rukh Lviv's top scorer with 5 goals. Samson Iyede has scored 3 times for FC Vorskla Poltava.
  • Roman Didyk has more yellow cards (7) than any other player at FC Rukh Lviv. Artem Chelyadin has collected 5 for FC Vorskla Poltava.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 7 in the table with 29 points. Now they are number 14 with 18 points.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 28% of their matches, FC Vorskla Poltava in 14% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 28% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 14%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 2, FC Vorskla Poltava won 0, 3 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv scores 1.4 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 0.6 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Vorskla Poltava is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Vorskla Poltava is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Rukh Lviv scores 1.42 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 0.89 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
2
Перемог
9
Ігор
2
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 13:25 Ворскла 0 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
10.12.2023 - 13:00 Ворскла 1 - 1 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.08.2023 - 19:00 Рух 4 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Ворскла
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.03.2025 - 15:30 Інгулець 0 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.12.2024 - 15:30 Рух 1 - 3 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.12.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Рух В
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 13:30 Ворскла 0 - 0 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.02.2025 - 15:30 Ворскла 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.02.2025 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.12.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.12.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Ворскла П
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Рух
22%
Нічия
30%
Ворскла
48%
Склади команд
Стартовий склад
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 9
    Артур Ременяк
    Форвард
  • 16
    Ryabov, Artur
    Півзахисник
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 99
    Faal, Baboucarr
    Форвард
  • 4
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 8
    Avdyli, Milot
    Півзахисник
  • 10
    Владислав Кулач
    Форвард
  • 17
    Salabay, Anton Alexandrovich
  • 23
    Malysh, Navin
    Захисник
  • 27
    Krupskyi, Illia
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 38
    Cheliadin, Artem
    Півзахисник
  • 44
    Daniil Sergeevich
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Maksimov, Yuriy
LIVE
Трансляція матчу Рух - Ворскла
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
24'
Закидання на лівий фланг атаки Салабай не наздогнав у межах поля.
22'
Кулач завершив подачу Авдилі із штрафного з лівого флангу ударом головою повз дальню стійку.
20'
Поштовх у спину Челядіну на правому фланзі оборони від Слюбика.
17'
Навіс від Пердути з лівого флангу пішов на голову супернику.
14'
Аж занадто обережний початок гри від обох команд.
11'
Салабай знову отримав по ногах ліворуч у захисті, але від Карабіна.
9'
Рябов на чужій половині сфолив проти Салабая.
7'
М'яча більше у гостей у ногах на початку зустрічі.
4'
Горін без фолу відправив на газон на лівому фланзі оборони Кулача під час контратаки.
2'
Ворскла тримає м'яч у центрі поля.
1'
Одразу бачимо, що робить хуртовина з полем Арени Львів.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Ющишин, Мякушко, Ндукве, Павлюк, Кане, Нестеренко, Ієде, Фернан.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Бацула, Пердута — Скляр, Малиш, Челядін — Авдилі, Кулач, Салабай.
Запасні: Бакус, Лях, Підгурський, Едсон, Кітела, Руніч, Тлумак, Погорілий, Алмазбеков, Притула.
Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод — Ременяк, Горін, Рябов, Роман — Карабін, Фаал, Пастух.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі була нічия — 0:0.
Інфо
Ворскла йде чотирнадцятим із 4 перемогами, 6 нічиїми та 10 поразками — 18 очок.
Інфо
Рух іде дев'ятим із 6 перемогами, 8 нічиїми та 6 поразками — 26 очок.
Клим Заброда (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють львівський Рух та полтавська Ворскла.
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Анонс матчу Рух - Ворскла 15.03.2025, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Рух (Львов) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 15.03.2025
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Рух (Львов) та командою Ворскла (Полтава):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ворскла та Рух у попередньому футбольному матчі 15.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Maksimov, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Ворскла можна подивитися 15.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній матч команди Рух був зіграний проти Інгулець - 08.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти Карпати - 06.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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