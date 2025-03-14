Рух - Ворскла онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Рух (Львов) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Skif Stadium.
Дата проведення матчу: 15.03.2025
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між командами Рух (Львов) та командою Ворскла (Полтава):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ворскла та Рух у попередньому футбольному матчі 15.09.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Maksimov, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Попередній матч команди Рух був зіграний проти Інгулець - 08.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти Карпати - 06.03.2025, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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