Кривбас - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Кривбас - Лівий Берег 15.03.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 15.03.2025

Час початку матчу: 16:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Кривбас (Кривой Рог) та командою Лівий Берег (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення Лівий Берег та Кривбас у попередньому футбольному матчі 15.09.2024 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Виталий Первак розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Попередній поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Шахтар - 06.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)

Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017

Країна: Украина



Минулий матч команди Лівий Берег був зіграний проти Верес - 07.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

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