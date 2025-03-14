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Кривбас - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 15 березня 2025, 16:30 - Стадион Металлург . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Blavatskiy, Roman
Кривбас
Кривой Рог
0 - 0
Оновити
4'
Лівий Берег
Киев
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Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
41%
Нічия
34%
Лівий Берег
25%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Levy Bereg Kyiv scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't won in their last 7 games.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 2 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 7 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Yegor Tverdokhlib is FC Kryvbas Kriviy Rih's top scorer with 8 goals. Ruslan Dedukh has scored 3 times for FC Levy Bereg Kyiv.
  • Bandeira has more yellow cards (4) than any other player at FC Kryvbas Kriviy Rih. Yevhen Banada has collected 7 for FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 32% of their matches, FC Levy Bereg Kyiv in 20% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 32% of halftimes, FC Levy Bereg Kyiv wins 20%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 58% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Levy Bereg Kyiv has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Levy Bereg Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.33 goals when playing at home and FC Levy Bereg Kyiv scores 1.12 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 1 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.03.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.03.2025 - 13:15 Інгулець 2 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.02.2025 - 13:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.12.2024 - 16:00 Кривбас 2 - 0 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 3 Завершено Кривбас В
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Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.03.2025 - 13:00 Лівий Берег 2 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.03.2025 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.02.2025 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.12.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 1 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 13:00 Лівий Берег 3 - 1 Завершено ЛНЗ В
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Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
41%
Нічия
34%
Лівий Берег
25%
Склади команд
Стартовий склад
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 66
    Konate, Bakary
    Захисник
  • 3
    Romanchuk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 11
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 28
    Mendoza, Gleiker
    Форвард
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 2
    Олег Соколов
    Захисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 50
    Семенов Дмитро
    Захисник
  • 22
    Владислав Шаповал
    Півзахисник
  • 25
    Kosovskyi, Sergiy
    Півзахисник
  • 18
    Dedukh, Ruslan
    Півзахисник
  • 7
    Shastal, Dmytro
    Півзахисник
  • 21
    Sukhoruchko, Danyil
    Форвард
  • 17
    Kogut, Ivan
  • 96
    Олег Синиця
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Виталий Первак
LIVE
Трансляція матчу Кривбас - Лівий Берег
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
16:10. Знову тривога.
Інфо
О 15:35 дали відбій. Очікуємо на інформацію про час початку зустрічі. UPD. Стартовий свисток пролунає о 16:30.
Інфо
На жаль, без повітряної тривоги сьогодні не обійдеться. О 14:48 її було оголошено по Дніпропетровській області. Старт зустрічі перенесено.
Інфо
Арбітр — Роман Блавацький.
Запасні: Хома (в), Омельченко (в), Вілівальд, Бандейра, Аморозо, Ікенна, Задерака, Ндомбазі, Луньов, Каменський, Юрчец.
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Кліщук — Дібанго, Романчук, Конате, Понєдєльнік — Хомченовський (к) — Мендоса, Микитишин, Твердохліб, Кузик — Соса. Головний тренер — Юрій Вернидуб.
Запасні: Сташків (в), Караващенко (в), Самар, Астахов, Когут М., Дієго, Войцеховський, Різник, Галас, Кобзар, Гереш.
Інфо
Стартовий склад Лівого Берега: Механів — Шаповал, Семенов, Банада, Соколов — Косовський, Дедух (к) — Когут І., Синиця, Шастал — Сухоручко. Головний тренер — Віталій Первак.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 21-го раунду УПЛ між Кривбасом і Лівим Берегом.
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Анонс матчу Кривбас - Лівий Берег 15.03.2025, Прем'єр-ліга

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 15.03.2025
Час початку матчу: 16:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Кривбас (Кривой Рог) та командою Лівий Берег (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення Лівий Берег та Кривбас у попередньому футбольному матчі 15.09.2024 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Виталий Первак розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Лівий Берег можна подивитися 15.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Лівий Берег, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Шахтар - 06.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Минулий матч команди Лівий Берег був зіграний проти Верес - 07.03.2025, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Лівий Берег онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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