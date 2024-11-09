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Манчестер Сіті - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 березня 2025, 17:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
35%
Нічия
35%
Брайтон енд Хоув Альбіон
30%
П1: 1.68 Х: 4.25 П2: 4.33
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 7 times, there have been 0 draws while Brighton & Hove Albion have won 0 times. The goal difference is 18-3 in favour of Manchester City.
  • During the last 17 meetings, Manchester City have won 13 times, there have been 2 draws while Brighton & Hove Albion have won 2 times. The goal difference is 43-12 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against Brighton & Hove Albion (2-1 at home and 4-0 away).
  • Brighton & Hove Albion have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester City scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Brighton & Hove Albion have a winning streak of 6 matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Brighton & Hove Albion in their last 7 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 1 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 46% of their matches, Brighton & Hove Albion in 36% of their matches.
  • Manchester City wins 46% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Brighton & Hove Albion.
  • On their last meeting Brighton & Hove Albion won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 68% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 53% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Brighton & Hove Albion has better performance than Manchester City.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Brighton & Hove Albion (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Brighton & Hove Albion won 1, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.2 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 1 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Brighton & Hove Albion is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Brighton & Hove Albion is 2.
  • Manchester City scores 2.47 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 1.8 goals when playing away (on average).
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 20 goals. Joao Pedro has scored 8 times for Brighton & Hove Albion.
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
13
Перемог
16
Ігор
2
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.04.2024 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
24.05.2023 - 22:03 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 14:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок Англії 2024/2025
01.03.2025 - 19:45 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Плімут Аргайл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.02.2025 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.02.2025 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
35%
Нічия
35%
Брайтон енд Хоув Альбіон
30%
П1: 1.68 Х: 4.25 П2: 4.33
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Брайтон енд Хоув Альбіон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Брайтона: Вербрюгген, ван Хекке, Вебстер, Еступіньян, Хіншелвуд, Балеба, Дієго Гомес, Мінте, Рюттер, Мітома, Жоао Педро
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Ортега, Хусанов, Діаш, Гвардіол, Льюїс, Гонсалес, Мармуш, Гюндоган, Савіо, Доку, Голанд
Брайтон відстає від містян лише на 1 пункт. 46 очок та 7-е місце в таблиці
Сіті йде на 5-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 47 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 17:00, судити гру буде Саймон Купер!
Доброго вечора всім шанувальника англійського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 29-го туру АПЛ, в якому Манчестер Сіті прийме Брайтон.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Брайтон енд Хоув Альбіон 15.03.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 15.03.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 09.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 15.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 08.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Минулий матч команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Фулгем - 08.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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