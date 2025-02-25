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Барселона - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Кубок Іспанії - 25 лютого 2025, 22:30 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Барселона
Барселона
0 - 2
Оновити
8'
Атлетіко
Мадрид
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Хід матчу
1' Alvarez, Julian
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
40%
Нічия
27%
Атлетіко
33%
П1: 1.76 Х: 4.33 П2: 4.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Atletico Madrid when FC Barcelona is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 21 times, there have been 10 draws while Atletico Madrid have won 5 times. The goal difference is 77-42 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 72 meetings, FC Barcelona have won 36 times, there have been 17 draws while Atletico Madrid have won 19 times. The goal difference is 135-96 in favour of FC Barcelona.
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 12 games.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Atletico Madrid haven't lost in their last 8 games.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Atletico Madrid have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 55% of their matches, Atletico Madrid in 41% of their matches.
  • FC Barcelona wins 55% of halftimes, Atletico Madrid wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Atletico Madrid.
  • On their last meeting Atletico Madrid won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Atletico Madrid leads 0-1 away, they win in 89% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Atletico Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Atletico Madrid won 1, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 Copa del Rey games against Atletico Madrid.
  • Atletico Madrid have won just 0 of their last 5 Copa del Rey games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 1.4 goals in a match against Atletico Madrid and Atletico Madrid scores 0.4 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Atletico Madrid is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Atletico Madrid is 1.
  • FC Barcelona scores 2.58 goals when playing at home and Atletico Madrid scores 1.94 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
21
Перемог
38
Ігор
6
Перемог
Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.12.2024 - 22:00 Барселона 1 - 2 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.03.2024 - 22:00 Атлетіко 0 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.12.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.04.2023 - 17:15 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетіко
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.02.2025 - 22:00 Лас-Пальмас 0 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
17.02.2025 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.02.2025 - 22:00 Севілья 1 - 4 Завершено Барселона В
Кубок Іспанії 2024/2025
06.02.2025 - 22:30 Валенсія 0 - 5 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.02.2025 - 15:00 Барселона 1 - 0 Завершено Алавес В
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Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.02.2025 - 19:30 Валенсія 0 - 3 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.02.2025 - 19:30 Атлетіко 1 - 1 Завершено Сельта Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.02.2025 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Кубок Іспанії 2024/2025
04.02.2025 - 22:30 Атлетіко 5 - 0 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.02.2025 - 19:30 Атлетіко 2 - 0 Завершено Мальорка В
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Головні події
1'
Alvarez, Julian ГООЛ!
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
40%
Нічия
27%
Атлетіко
33%
П1: 1.76 Х: 4.33 П2: 4.00
Склади команд
25
Войцех Щенсни
3
Balde, Alejandro
5
Martinez, Inigo
2
Cubarsi, Pau
23
Kounde, Jules
8
Pedri
21
De Jong, Frenkie
11
Raphinha
20
Olmo, Dani
19
Yamal, Lamine
7
Torres, Ferran
1
Musso, Juan
14
Маркос Льоренте
2
Хосе Марiя Хiменес
15
Lenglet, Clement
21
Galan, Javi
22
Simeone, Giuliano
5
Родрiго де Пауль
8
Barrios, Pablo
4
Gallagher, Conor
7
Антуан Грiзманн
19
Alvarez, Julian
Стартовий склад
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 20
    Olmo, Dani
    Півзахисник
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 25
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
    1
  • 22
    Simeone, Giuliano
    Форвард
  • 5
    Родрiго де Пауль
    Півзахисник
  • 8
    Barrios, Pablo
    Півзахисник
  • 4
    Gallagher, Conor
  • 14
    Маркос Льоренте
    Півзахисник
  • 2
    Хосе Марiя Хiменес
    Захисник
  • 15
    Lenglet, Clement
    Захисник
  • 21
    Galan, Javi
    Захисник
  • 1
    Musso, Juan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hansi
  • Диего Симеоне
Статистика матчу
Удари в отвір
3
Кутові
1
1
Сейви
Штрафні
1
1
Фоли
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - "Атлетіко"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
6'
Гоооол!!!
Оце так! Атлетіко веде у два мʼячі вже на шостій хвилині. Помилка Кунде в простій передачі спричинила провал оборони Барси, Грізманн вийшов один на один і переграв Щенсного, хоч поляк і зачепив мʼяч перед тим, як він опинився в сітці.
1'
Гоооол!!!
Рахунок уже відкрито! Грізманн подав до штрафного після короткого розіграшу кутового, Кубарсі не зміг вибити мʼяч головою, а Альварес підчатував на цю помилку на дальній стійці та розписався у воротах каталонців.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Алехандро Ернандес.
Запасні: Кокен (в), Пенья (в), Араухо, Віктор, Гаві, Гарсія, Касадо, Левандовський, Лопес, Мартін, Форт.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Щенсний — Бальде, Іньїго, Кубарсі, Кунде — Педрі, Де Йонг (к) — Рафінья, Ольмо, Ямаль — Торрес. Головний тренер — Гансі Флік.
Запасні: Гоміс (в), Облак (в), Мандава, Вітсель, Корреа, Лемар, Ле Норман, Ліно, Моліна, Рікельме, Серлот.
Інфо
Стартовий склад Атлетіко: Муссо — Галан, Лангле, Хіменес (к), Льоренте — Галлагер, Барріос, Де Пауль, Сімеоне — Альварес, Грізманн. Головний тренер — Дієго Сімеоне.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу півфіналу Кубка Іспанії Барселона – Атлетіко.
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Анонс матчу "Барселона" - "Атлетіко" 25.02.2025, Кубок Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Іспанії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 25.02.2025
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Атлетіко", тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 21.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Атлетіко" можна подивитися 25.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Атлетіко", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Лас-Пальмас - 22.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Минулий поєдинок команди "Атлетіко" був зіграний проти "Валенсія" - 22.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - "Атлетіко" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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