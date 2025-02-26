Реал Сосьєдад - Реал онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок Іспанії 2024/2025 .
Дата проведення матчу: 26.02.2025
Час початку матчу: 22:30
Історія протистоянь між Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Реал (Мадрид):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення Реал Сосьєдад та Реал у попередньому футбольному матчі 14.09.2024 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Попередній поєдинок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Мідтьюлланн - 20.02.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Минулий матч команди Реал був зіграний проти Жирона - 23.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.
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