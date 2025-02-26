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Реал Сосьєдад - Реал онлайн трансляція матчу

Кубок Іспанії - 26 лютого 2025, 22:30 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
0 - 1
Оновити
38'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
19' Endrick
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
30%
Нічия
30%
Реал
41%
П1: 3.66 Х: 3.60 П2: 1.96
Цікаві факти
  • During the last 30 meetings with Real Sociedad San Sebastian playing at home, Real Sociedad San Sebastian have won 9 times, there have been 6 draws while Real Madrid have won 15 times. The goal difference is 50-40 in favour of Real Madrid.
  • During the last 59 meetings, Real Sociedad San Sebastian have won 13 times, there have been 12 draws while Real Madrid have won 34 times. The goal difference is 124-74 in favour of Real Madrid.
  • Real Sociedad San Sebastian have won 4 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in their last 6 games.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't won any of their last 3 games against Real Madrid.
  • Real Madrid have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 1st half in 33% of their matches, Real Madrid in 49% of their matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 33% of halftimes, Real Madrid wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Copa del Rey, Real Sociedad San Sebastian has better performance than Real Madrid.
  • Real Sociedad San Sebastian's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Real Sociedad San Sebastian (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Sociedad San Sebastian won 1, Real Madrid won 3, 1 draws.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 0.6 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1 goals against Real Sociedad San Sebastian (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Sociedad San Sebastian and Real Madrid is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Sociedad San Sebastian and Real Madrid is 0.4.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 1.43 goals when playing at home and Real Madrid scores 2 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал Сосьєдад
4
Перемог
28
Ігор
18
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.04.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.09.2023 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 23:00 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Реал
Останні матчі - Реал Сосьєдад
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
20.02.2025 - 22:00 Реал Сосьєдад 5 - 2 Завершено Мідтьюлланн В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.02.2025 - 22:00 Бетіс 3 - 0 Завершено Реал Сосьєдад П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.02.2025 - 19:45 Мідтьюлланн 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.02.2025 - 19:30 Реал Сосьєдад 2 - 1 Завершено Еспаньол В
Кубок Іспанії 2024/2025
06.02.2025 - 20:30 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Осасуна В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.02.2025 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершено Жирона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.02.2025 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.02.2025 - 17:15 Осасуна 1 - 1 Завершено Реал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.02.2025 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.02.2025 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
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Головні події
19'
Endrick ГООЛ!
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
30%
Нічия
30%
Реал
41%
П1: 3.66 Х: 3.60 П2: 1.96
Склади команд
1
Remiro, Alex
3
Munoz, Aihen
21
Aguerd, Nayef
5
Zubeldia, Igor
19
Aramburu, Jon
23
Mendez, Brais
4
Zubimendi, Martin
24
Sucic, Luka
7
Barrenetxea, Ander
10
Oyarzabal, Mikel
14
Kubo, Takefusa
13
Андрій Лунін
35
Asencio, Raul
14
Tchouameni, Aurelien
22
Антоніо Рюдігер
20
Garcia, Francisco
15
Guler, Arda
6
Camavinga, Eduardo
19
Данiель Себальос
5
Bellingham, Jude
16
Endrick
7
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 7
    Barrenetxea, Ander
    Півзахисник
  • 10
    Oyarzabal, Mikel
    Форвард
  • 14
    Kubo, Takefusa
    Півзахисник
  • 23
    Mendez, Brais
  • 4
    Zubimendi, Martin
    Півзахисник
  • 24
    Sucic, Luka
  • 3
    Munoz, Aihen
    Захисник
  • 21
    Aguerd, Nayef
    Захисник
  • 5
    Zubeldia, Igor
    Півзахисник
  • 19
    Aramburu, Jon
    Захисник
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
  • 16
    Endrick
    Півзахисник
    19
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 15
    Guler, Arda
    Півзахисник
  • 6
    Camavinga, Eduardo
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 35
    Asencio, Raul
    Захисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
2
Удари повз
3
2
Штрафні
8
8
Фоли
2
3
Удари в отвір
2
2
Кутові
2
1
Сейви
3
1
Блоковано ударів
48%
Володіння м'ячем
52%
LIVE
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
34'
Вінісіус пірнув у штрафному майданчику, побачивши, що задалеко відпустив мʼяч. Арбітр одразу просигналізував, що пенальті не буде.
28'
Небезпечний момент
Реміро видав не менш вражаючий сейв! Вінісіус з кута воротарського цілив у дальній кут, воротар Сосьєдада за рахунок реакції перевів мʼяч на кутовий.
26'
Небезпечний момент
Оярсабаль вийшов на вбивчу позицію, розібравшись із кількома захисниками, але Луніна переграти не вдалося. Андрій стрибнув у правий від себе кут і намертво взяв мʼяч.
22'
Мендес пробив злету з межі штрафного майданчика. Лунін вирішив не ризикувати і замість фіксації мʼяча в руках відбив його в бік.
19'
Гоооол!!!
Мадридці відкривають рахунок на контратаці! Беллінгем виконав шикарний лонгбол на Ендріка, бразилець чудово обробив мʼяч і переграв Меріно ударом у ближній кут.
15'
Трохи заспокоїлася гра. Це повʼязано з тим, що Мадрид пристосувався до високого пресингу суперника та збільшив тривалість володінь. При цьому перевести гру безпосередньо до чужих воріт «вершковим» не вдається.
9'
Беллінгем на ближній стійці виграв верхову боротьбу одразу в кількох суперників, але не зміг переправити подачу від кутового прапорця у площину воріт.
5'
Кілька рикошетів від гравців обох команд не завадили Луніну зафіксувати мʼяч у руках після подачі з кутового.
4'
Кубо зіграв у стіночку з Мендесом, після чого вийшов на удар з гострого кута. Пробив сильно, неприємно для Луніна, але українець впорався.
2'
Барренечеа взяв на себе ініціативу та пробив з дальньої дистанції. Невдало, жодної загрози воротам.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Хосе Марія Санчес Мартінес.
Запасні: Марреро (в), Бекер, Гомес, Елустондо, Лопес, Мартін, Марін, Оласагасті, Оскарссон, Траоре, Туррьєнтес.
Інфо
Стартовий склад Сосьєдада: Реміро — Муньйос, Субельдія, Агерд, Арамбуру — Субіменді — Барренечеа, Сучич, Мендес, Кубо — Оярсабаль (к). Головний тренер — Іманоль Альгуасіль.
Запасні: Местре (в), Фран (в), Алаба, Андрес, Гонсало, Діас, Лукас, Менді, Модрич, Родріго.
Інфо
Стартовий склад Мадрида: Лунін — Гарсія, Рюдігер, Чуамені, Асенсіо — Камавінга, Себальйос — Вінісіус (к), Беллінгем, Гюлер — Ендрік. Головний тренер — Карло Анчелотті.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу півфіналу Кубка Іспанії Реал Сосьєдад — Реал Мадрид.
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Анонс матчу Реал Сосьєдад - Реал 26.02.2025, Кубок Іспанії

Протистояння між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок Іспанії 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 26.02.2025
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Реал (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення Реал Сосьєдад та Реал у попередньому футбольному матчі 14.09.2024 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал Сосьєдад - Реал можна подивитися 26.02.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал Сосьєдад - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Попередній поєдинок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Мідтьюлланн - 20.02.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий матч команди Реал був зіграний проти Жирона - 23.02.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Реал Сосьєдад - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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