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Борнмут - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 березня 2025, 19:30 - Виталити Стадион . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Поусон, Крейг
Борнмут
Борнмут
1 - 1
Оновити
перерыв
Брентфорд
Брентфорд
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Хід матчу
17' Janelt, Vitaly 30' Wissa, Yoane
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
32%
Нічия
28%
Брентфорд
40%
П1: 1.72 Х: 4.20 П2: 4.20
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Brentford FC when AFC Bournemouth is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Brentford FC is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 7 times, there have been 3 draws while Brentford FC have won 3 times. The goal difference is 16-11 in favour of AFC Bournemouth.
  • During the last 29 meetings, AFC Bournemouth have won 9 times, there have been 8 draws while Brentford FC have won 12 times. The goal difference is 40-31 in favour of Brentford FC.
  • Last season's matches: 1-2 (AFC Bournemouth at home) and 2-2 (Brentford FC at home).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 36% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Brentford FC scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Brentford FC have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Brentford FC have lost none of their last 5 away matches.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 4 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC haven't scored in 3 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Justin Kluivert is AFC Bournemouth's top scorer with 12 goals. Bryan Mbeumo has scored 15 times for Brentford FC.
  • Marcus Tavernier has assisted the most goals for AFC Bournemouth with 5. Mikkel Damsgaard is Brentford FC's biggest assister (9).
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 36% of their matches, Brentford FC in 34% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 36% of halftimes, Brentford FC wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Brentford FC.
  • On their last meeting Brentford FC won by 1 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Brentford FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • Brentford FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Brentford FC have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 0, Brentford FC won 3, 2 draws.
  • Brentford FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 5 Premier League games against Brentford FC.
  • AFC Bournemouth scores 1 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 1.8 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Brentford FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Brentford FC is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • AFC Bournemouth scores 1.64 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.65 goals when playing away (on average).
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 9% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
2
Перемог
10
Ігор
6
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Брентфорд 3 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 19:30 Брентфорд 2 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 16:00 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Кубок Англії 2024/2025
01.03.2025 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.02.2025 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 17:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Саутгемптон 1 - 3 Завершено Борнмут В
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Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Брентфорд 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.02.2025 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 4 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.02.2025 - 16:00 Брентфорд 0 - 2 Завершено Тоттенхем П
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Головні події
30'
Wissa, Yoane ГООЛ!
ГООЛ! Janelt, Vitaly
17'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
32%
Нічия
28%
Брентфорд
40%
П1: 1.72 Х: 4.20 П2: 4.20
Склади команд
13
Кепа Аррiзабалага
3
Kerkez, Milos
2
Huijsen, Dean
27
Ілля Забарний
4
Cook, Lewis
12
Adams, Tyler
10
Christie, Ryan
24
Semenyo, Antoine
19
Kluivert, Justin
16
Tavernier, Marcus
9
Evanilson
1
Flekken, Mark
20
Ajer, Kristoffer
22
Collins, Nathan
5
Pinnock, Ethan
23
Lewis-Potter, Keane
6
Norgaard, Christian
27
Janelt, Vitaly
19
Mbeumo, Bryan
24
Damsgaard, Mikkel
7
Schade, Kevin
11
Wissa, Yoane
Стартовий склад
  • 9
    Evanilson
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 12
    Adams, Tyler
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 2
    Huijsen, Dean
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 13
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
    30
  • 19
    Mbeumo, Bryan
  • 24
    Damsgaard, Mikkel
    Півзахисник
  • 7
    Schade, Kevin
    Форвард
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
    17
  • 20
    Ajer, Kristoffer
    Півзахисник
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 23
    Lewis-Potter, Keane
    Форвард
  • 1
    Flekken, Mark
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Томас Франк
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
Сейви
2
57%
Володіння м'ячем
43%
4
Блоковано ударів
1
3
Штрафні
4
3
Фоли
2
2
Кутові
2
1
Офсайди
1
1
Удари повз
2
LIVE
Трансляція матчу "Борнмут" - Брентфорд
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
45+1'
Свисток
Перший тайм закінчується неточним ударом над воротами від Семеньо. Команди йдуть у роздягальню. Рівний матч поки що.
43'
Еванілсон пробив після проникаючого пасу в штрафний від Таверньє - поруч із дальньою штангою!
39'
Простріл Шаде з правого флангу нічим цікавим не закінчується, не були готові партнери замикати. Це була контратака. У ці хвилини м'яч більше у «Борнмута».
33'
Небезпечний момент
М'яч заметушився штрафним «Борнмута», Шаде замикав - знову поруч зі штангою!
31'
Небезпечний момент
Мбеумо отримав м'яч за 40 метрів від штрафного, наблизився до лінії володінь Кепи - і бахнув, поруч зі штангою!
29'
Гоооол!!!
Поступово «Брентфорд» додав - і ось, забив! Заробили «бджоли» кутовий, Мбеумо його на дальню подав, де Вісса елегантно вибачився за минулий епізод, точно кивнув головою, м'яч залетів під штангу!
26'
Ой-ой-ой, Вісса. Так, там офсайд, але форвард гостей опинився на вигідній позиції, на куті воротарського... і зарядив кудись на трибуни, перпендикулярно воротам.
24'
Впав темп у матчі. «Брентфорд» ніби перебудовується і не заважає особливо “Борнмуту” катати м'яч на своїй половині поля.
20'
Шаде здалеку приклався до м'яча - це не проблема для Кепи.
16'
Гоооол!!!
Клюйверт скинув у штрафний, Керкес прострілив, а м'яч влучив, реально, просто влучив у Янельта - від нього і відскочив снаряд за спину Флеккену. Господарі попереду!
12'
Дуже довго кружляв «Брентфорд» навколо штрафного Кепи в позиційній атаці. Підсумок - незрозуміла закидушка в напрямку Мбеумо. Аррісабалага вийшов і м'яч забрав.
8'
Корнер у виконанні господарів - подача Клюйверта, Флеккен упевнено вибиває кулаком.
5'
«Борнмут» піддавлює. Удари з лінії штрафного, навіси у володіння Флеккена - поки «бджоли» відбиваються, до небезпеки справа не доходить.
2'
Клюйверт зупинив м'яч після прострілу з флангу для Керкеза - той пробив у дотик, але Флеккен на місці, розминка.
1'
Свисток
Поїхали, матч почався.
Інфо
Ярмолюк - в запасі.
Інфо
"Брентфорд": Флеккен, Айєр, Коллінз, Піннок, Льюїс-Поттер, Нергор, Янельт, Дамсгор, Шаде, Вісса, Мбеумо
Інфо
«Борнмут": Аррісабалага, Хюйсен, Керкез, Кук (к), Еванілсон, Крісті, Адамс, Таверньє, Клюйверт, Семеньо, Забарний
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! "Борнмут", 9-та команда АПЛ (44 очки), приймає у себе вдома 12-й колектив першості - “Брентфорд” (38 балів).
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Анонс матчу "Борнмут" - Брентфорд 15.03.2025, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 15.03.2025
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Брентфорд, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 09.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - Брентфорд можна подивитися 15.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Тоттенхем" - 09.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Минулий матч команди Брентфорд був зіграний проти "Астон Вілла" - 08.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - Брентфорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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