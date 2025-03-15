Борнмут - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Виталити Стадион.
Дата проведення матчу: 15.03.2025
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою Брентфорд (Брентфорд):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Брентфорд, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 09.11.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Тоттенхем" - 09.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк
Минулий матч команди Брентфорд був зіграний проти "Астон Вілла" - 08.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".
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