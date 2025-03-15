Арсенал - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - "Челсі" 16.03.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 16.03.2025

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Арсенал (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 10.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти ПСВ - 12.03.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти Копенгаген - 13.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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