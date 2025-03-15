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Арсенал - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 березня 2025, 15:30 - Эмирейтс
Головний суддя: Крис Кавана
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
39%
Нічия
30%
Челсі
30%
П1: 1.80 Х: 3.66 П2: 4.33
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Chelsea FC when Arsenal FC is playing at home is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 37 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 17 times, there have been 10 draws while Chelsea FC have won 10 times. The goal difference is 57-45 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 83 meetings, Arsenal FC have won 32 times, there have been 24 draws while Chelsea FC have won 27 times. The goal difference is 118-113 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 5-0 (Arsenal FC at home) and 2-2 (Chelsea FC at home).
  • In Premier League, Chelsea FC have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Arsenal FC scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Chelsea FC scores 19% of their goals between the minutes 16-30?
  • Arsenal FC have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 8-4-1.
  • Kai Havertz is Arsenal FC's top scorer with 9 goals. Cole Palmer has scored 14 times for Chelsea FC.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 10. Cole Palmer is Chelsea FC's biggest assister (6).
  • Jurrien Timber has more yellow cards (7) than any other player at Arsenal FC. Moises Caicedo has collected 9 for Chelsea FC.
  • Arsenal FC wins 1st half in 54% of their matches, Chelsea FC in 45% of their matches.
  • Arsenal FC wins 54% of halftimes, Chelsea FC wins 45%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Chelsea FC.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 3, Chelsea FC won 0, 2 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2.4 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 0.8 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Chelsea FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Chelsea FC is 1.
  • Arsenal FC scores 2.19 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.78 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have a winning streak of 4 matches.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Arsenal FC.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 4 games.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
12
Перемог
33
Ігор
11
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.04.2024 - 22:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.05.2023 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.03.2025 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено ПСВ Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
04.03.2025 - 22:00 ПСВ 1 - 7 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Ноттінгем Форест 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 17:00 Арсенал 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
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Останні матчі - Челсі
Ліга конференцій 2024/2025
13.03.2025 - 22:00 Челсі 1 - 0 Завершено Копенгаген В
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Ліга конференцій 2024/2025
06.03.2025 - 19:45 Копенгаген 1 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.02.2025 - 22:15 Челсі 4 - 0 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 19:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Челсі П
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
39%
Нічия
30%
Челсі
30%
П1: 1.80 Х: 3.66 П2: 4.33
Трансляція
Інфо
"Челсі": Санчес, Фофана, Бадьяшиль, Колвілл, Кукурелья, Джеймс (к), Кайседо, Нету, Енцо, Санчо, Нкунку
Інфо
Зінченко - на лавці запасних.
Інфо
"Арсенал": Райя, Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі, Парті, Райс, Едегор, Мартінеллі, Троссард, Меріно
Інфо
Добрий день, пані та панове! Центральний матч 29-го туру АПЛ, «Арсенал» (2-ге місце, 55 очок) удома на «Емірейтс» приймає сусідів із Лондона - «Челсі» (4-й рядок, 49 балів).
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Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні Інгулець Інгулець 1 Чорноморець Чорноморець 0 Завершено 04:30 - Сьогодні Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 1 Колорадо Репідз Колорадо Репідз 2 Завершено 02:30 - Сьогодні Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 1 Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 0 Завершено 02:30 - Сьогодні Даллас Даллас 0 Ванкувер Вайткепс Ванкувер Вайткепс 1 Завершено 02:30 - Сьогодні Динамо Х'юстон Динамо Х'юстон 1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2

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Анонс матчу Арсенал - "Челсі" 16.03.2025, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 16.03.2025
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Арсенал (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Челсі" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 10.11.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Челсі" можна подивитися 16.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти ПСВ - 12.03.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти Копенгаген - 13.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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