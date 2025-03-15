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Ліверпуль - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 16 березня 2025, 18:30 - Уэмбли . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
15'
Ньюкасл
Ньюкасл
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Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
44%
Нічия
30%
Ньюкасл
26%
П1: 1.63 Х: 4.20 П2: 4.75
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Newcastle United when Liverpool FC is playing at home is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Newcastle United is 2-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 25 times, there have been 5 draws while Newcastle United have won 1 times. The goal difference is 75-27 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 61 meetings, Liverpool FC have won 37 times, there have been 13 draws while Newcastle United have won 11 times. The goal difference is 126-65 in favour of Liverpool FC.
  • Newcastle United's last away win against Liverpool FC was in 1994.
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 7 games.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Newcastle United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 51% of their matches, Newcastle United in 49% of their matches.
  • Liverpool FC wins 51% of halftimes, Newcastle United wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 29% of their matches.
  • In EFL Cup, Newcastle United has better performance than Liverpool FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 4, Newcastle United won 0, 1 draws.
  • Liverpool FC scores 2.6 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 1.2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Newcastle United is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Newcastle United is 1.
  • Liverpool FC scores 2.25 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.62 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
16
Перемог
27
Ігор
3
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 22:15 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Ньюкасл 3 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.01.2024 - 22:00 Ліверпуль 4 - 2 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Ньюкасл 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.03.2025 - 22:15 Ліверпуль 0 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 22:15 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.02.2025 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.03.2025 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 1 Завершено Ньюкасл В
Кубок Англії 2024/2025
02.03.2025 - 15:45 Ньюкасл 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 22:15 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.02.2025 - 16:00 Ньюкасл 4 - 3 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Ньюкасл П
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Новини команд
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
44%
Нічия
30%
Ньюкасл
26%
П1: 1.63 Х: 4.20 П2: 4.75
Склади команд
Стартовий склад
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 7
    Diaz, Luis
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 20
    Jota, Diogo
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Захисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 5
    Schar, Fabian
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 8
    Tonali, Sandro
  • 11
    Barnes, Harvey
    Півзахисник
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
  • 21
    Livramento, Tino
    Захисник
  • 23
    Murphy, Jacob
    Півзахисник
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Slot, Arne
  • Эдди Хау
Статистика матчу
2
Штрафні
4
4
Фоли
2
Удари повз
1
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Ньюкасл"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
12'
Контроль м'яча від Ліверпуля біля центральної лінії.
9'
Конате закинув м'яч на правий фланг атаки, але Салах не зберіг м'яч у межах поля.
7'
Робертсона збив праворуч у захисті Тріпп'єр.
6'
Гравенберх вибив на кутовий простріл від Барнса з лівого флангу штрафного.
5'
Мак Аллістер праворуч у захисті збив Лівраменто.
3'
Для Ньюкасла на старті існують тільки довгі передачі.
1'
Ліверпуль пішов атакувати від перших хвилин.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Ньюкасл до цього вибив Ноттінгем Форест (2:1), Вімблдон (1:0), Челсі (2:0), Брентфорд (3:1) та Арсенал (4:0).
Інфо
Ліверпуль до цього вибив Вест Гем (5:1), Брайтон (3:2), Саутгемптон (2:1) та Тоттенгем (4:1).
Запасні: Дубравка, Вілсон, Таргетт, Крафт, Осула, Віллок, Лонгстафф, Майлі, Нів.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Шер, Берн, Лівраменто — Жоелінтон, Тоналі, Гімараес — Дж. Мерфі, Ісак, Барнс.
Запасні: Аліссон, Ендо, Нуньєс, К'єза, Джонс, Гакпо, Елліотт, Цимікас, Макконнелл.
Ліверпуль: Келлегер — Кванса, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх, Собослаї — Салах, Жота, Діас.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Джон Брукс (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію фінального поєдинку Кубку Англійської ліги. На полі стадіону Вемблі (Лондон, Англія) зіграють Ліверпуль та Ньюкасл.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Ньюкасл" 16.03.2025, Кубок англійської ліги

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Уэмбли.

Дата проведення матчу: 16.03.2025
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 26.02.2025 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Ньюкасл" можна подивитися 16.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 11.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Минулий матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 10.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Ньюкасл" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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