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Дженоа - Лечче онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 14 березня 2025, 21:45 - Луиджи Феррарис . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Фабио Марешка
Дженоа
Генуя
-
До початку
00 : 00 : 00
Лечче
Лечче
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Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Дженоа
40%
Нічия
30%
Лечче
30%
П1: 1.96 Х: 3.10 П2: 4.33
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Genoa CFC and US Lecce is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings with Genoa CFC playing at home, Genoa CFC have won 8 times, there have been 2 draws while US Lecce have won 1 times. The goal difference is 22-8 in favour of Genoa CFC.
  • During the last 21 meetings, Genoa CFC have won 10 times, there have been 6 draws while US Lecce have won 5 times. The goal difference is 35-22 in favour of Genoa CFC.
  • US Lecce's last away win against Genoa CFC was in 1998.
  • Last season's matches: 2-1 (Genoa CFC at home) and 1-0 (US Lecce at home).
  • Did you know that Genoa CFC scores 38% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that US Lecce scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • US Lecce haven't won in their last 5 games.
  • When playing at home, Genoa CFC have not lost to US Lecce in their last 9 encounters.
  • Genoa CFC haven't scored in 4 of their 14 home matches in Serie A this season.
  • US Lecce haven't scored in 9 of their 14 away matches in Serie A this season.
  • Genoa CFC's home record this season: 3-7-4.
  • Andrea Pinamonti is Genoa CFC's top scorer with 8 goals. Nikola Krstovic has scored 9 times for US Lecce.
  • Aaron Martin has assisted the most goals for Genoa CFC with 4. Nikola Krstovic is US Lecce's biggest assister (3).
  • US Lecce have not managed to score in their last 4 matches.
  • Genoa CFC wins 1st half in 20% of their matches, US Lecce in 24% of their matches.
  • Genoa CFC wins 20% of halftimes, US Lecce wins 24%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Genoa CFC leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When US Lecce leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Genoa CFC is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When US Lecce is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • US Lecce has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • Genoa CFC have lost just 1 of their last 5 games against US Lecce (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Genoa CFC won 2, US Lecce won 1, 2 draws.
  • Genoa CFC have lost just 1 of their last 5 Serie A games against US Lecce.
  • US Lecce have won just 1 of their last 5 Serie A games against Genoa CFC.
  • Genoa CFC scores 1.2 goals in a match against US Lecce and US Lecce scores 1 goals against Genoa CFC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Genoa CFC and US Lecce is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Genoa CFC and US Lecce is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Genoa CFC scores 1.35 goals when playing at home and US Lecce scores 0.85 goals when playing away (on average).
  • In Serie A, Genoa CFC has better performance than US Lecce.
  • Genoa CFC's performance of the last 5 matches is better than US Lecce's.
  • US Lecce have a losing streak of 3 matches in Serie A.
  • US Lecce have lost 3 matches in a row.
Особисті зустрічі
Дженоа
2
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Лечче
Чемпіонат Італії 2024/2025
05.01.2025 - 16:00 Лечче 0 - 0 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.01.2024 - 13:30 Дженоа 2 - 1 Завершено Лечче
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.09.2023 - 21:45 Лечче 1 - 0 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2021
19.07.2020 - 20:30 Дженоа 2 - 1 Завершено Лечче
Останні матчі - Дженоа
Чемпіонат Італії 2024/2025
07.03.2025 - 21:45 Кальярі 1 - 1 Завершено Дженоа Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.03.2025 - 16:00 Дженоа 1 - 1 Завершено Емполі Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.02.2025 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Дженоа П
Чемпіонат Італії 2024/2025
17.02.2025 - 21:45 Дженоа 2 - 0 Завершено Венеція В
Чемпіонат Італії 2024/2025
08.02.2025 - 21:45 Торіно 1 - 1 Завершено Дженоа Н
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Останні матчі - Лечче
Чемпіонат Італії 2024/2025
08.03.2025 - 19:00 Лечче 2 - 3 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2024/2025
28.02.2025 - 21:45 Фіорентина 1 - 0 Завершено Лечче П
Чемпіонат Італії 2024/2025
21.02.2025 - 21:45 Лечче 0 - 1 Завершено Удінезе П
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.02.2025 - 16:00 Монца 0 - 0 Завершено Лечче Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.02.2025 - 19:00 Лечче 0 - 0 Завершено Болонья Н
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Новини команд
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Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Дженоа
40%
Нічия
30%
Лечче
30%
П1: 1.96 Х: 3.10 П2: 4.33
Склади команд
1
Нікола Леалі
3
Martin, Aaron
22
Хоан Васкес
4
De Winter, Koni
20
Sabelli, Stefano
73
Masini, Patrizio
32
Frendrup, Morten
23
Miretti, Fabio
17
Руслан Малиновський
59
Zanoli, Alessandro
19
Pinamonti, Andrea
30
Владіміро Фальконе
12
Guilbert, Frederic
6
Baschirotto, Federico
19
Jean, Gaby
25
Gallo, Antonino
29
Coulibaly, Lassana
5
Berisha, Medon
50
Pierotti, Santiago
14
Helgason, Thorir Johann
7
Morente, Tete
9
Krstovic, Nikola
Стартовий склад
  • 19
    Pinamonti, Andrea
    Форвард
  • 23
    Miretti, Fabio
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 59
    Zanoli, Alessandro
    Захисник
  • 73
    Masini, Patrizio
    Півзахисник
  • 32
    Frendrup, Morten
  • 3
    Martin, Aaron
  • 22
    Хоан Васкес
    Захисник
  • 4
    De Winter, Koni
    Захисник
  • 20
    Sabelli, Stefano
    Захисник
  • 1
    Нікола Леалі
    Воротар
  • 9
    Krstovic, Nikola
    Форвард
  • 50
    Pierotti, Santiago
    Півзахисник
  • 14
    Helgason, Thorir Johann
    Півзахисник
  • 7
    Morente, Tete
    Форвард
  • 29
    Coulibaly, Lassana
    Форвард
  • 5
    Berisha, Medon
    Форвард
  • 12
    Guilbert, Frederic
    Захисник
  • 6
    Baschirotto, Federico
    Захисник
  • 19
    Jean, Gaby
    Захисник
  • 25
    Gallo, Antonino
    Захисник
  • 30
    Владіміро Фальконе
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Патрик Виейра
  • Марко Джампаоло
LIVE
Трансляція матчу "Дженоа" - Лечче
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
У першому колі була нічия — 0:0.
Інфо
Лечче йде шістнадцятим із 6 перемогами, 7 нічиїми та 15 поразками — 25 очок.
Інфо
Дженоа йде дванадцятим із 7 перемогами, 11 нічиїми та 10 поразками — 32 очки.
Запасні: Фрюхтль, Самооя, Вейга, Габріел, Гашпар, Каба, Рафья, П’єрре, Рамадані, Ндрі, Банда, Бурнете, Ребич, Карлссон.
Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Жан, Галло — Кулібалі, Гельгасон — П’єротті, Беріша, Тете — Крстович.
Запасні: Соммаріва, Зігріст, Нортон-Каффі, Екатор, Маттурро, Отоа, Бадель, Вентуріно, Онана, Карбоне, Нуредіні, Папастиліану, Барбіні.
Дженоа: Леалі — Сабеллі, Де Вінтер, Х. Васкес, Мартін — Мазіні, Френдруп — Дзанолі, Маліновський, Міретті — Пінамонті.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Фабіо Мареска (Неаполь, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 29-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Луїджі Ферраріс (Генуя, Італія) зіграють генуезький Дженоа та Лечче.
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Анонс матчу "Дженоа" - Лечче 14.03.2025, Чемпіонат Італії

Матч між командою "Дженоа" (Генуя) та командою Лечче (Лечче) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Луиджи Феррарис.

Дата проведення матчу: 14.03.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Дженоа" (Генуя) та командою Лечче (Лечче):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Лечче та "Дженоа" у попередньому футбольному матчі 05.01.2025 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Патрик Виейра и Марко Джампаоло розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Дженоа" - Лечче можна подивитися 14.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Дженоа" - Лечче, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Дженоа" (Генуя)
Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино

Попередній матч команди "Дженоа" був зіграний проти "Кальярі" - 07.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лечче (Лечче)
Рік заснування Лечче (Лечче): 1908
Країна: Италия
Тренер: Лука Готти

Попередній поєдинок команди Лечче був зіграний проти "Мілан" - 08.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Слідкуйте за результатами матчу "Дженоа" - Лечче онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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