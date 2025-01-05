Дженоа - Лечче онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Дженоа" (Генуя) та командою Лечче (Лечче) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Луиджи Феррарис.
Дата проведення матчу: 14.03.2025
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між "Дженоа" (Генуя) та командою Лечче (Лечче):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Лечче та "Дженоа" у попередньому футбольному матчі 05.01.2025 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Патрик Виейра и Марко Джампаоло розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Дженоа" (Генуя)
Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино
Попередній матч команди "Дженоа" був зіграний проти "Кальярі" - 07.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Лечче (Лечче)
Рік заснування Лечче (Лечче): 1908
Країна: Италия
Тренер: Лука Готти
Попередній поєдинок команди Лечче був зіграний проти "Мілан" - 08.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".
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