Рома - Кальярі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - "Кальярі" 16.03.2025, Чемпіонат Італії

Поєдинок між командою Рома (Рим) та командою "Кальярі" (Кальяри) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 16.03.2025

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Рома (Рим) та командою "Кальярі" (Кальяри):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Кальярі" та Рома у попередньому футбольному матчі 18.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Давиде Никола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Минулий матч команди Рома був зіграний проти Атлетік - 13.03.2025, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Команда гостей

Назва: "Кальярі" (Кальяри)

Рік заснування "Кальяри" (Кальяри): 1920

Країна: Италия

Тренер: Клаудио Раньери



Минулий матч команди "Кальярі" був зіграний проти "Дженоа" - 07.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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