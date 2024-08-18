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Рома - Кальярі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 16 березня 2025, 17:00 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марко Пиччинини
Рома
Рим
0 - 0
Оновити
4'
Кальярі
Кальяри
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Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Рома
38%
Нічия
29%
Кальярі
33%
П1: 1.55 Х: 4.00 П2: 6.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AS Roma and Cagliari Calcio when AS Roma is playing at home is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AS Roma and Cagliari Calcio is 2-2. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 16 times, there have been 5 draws while Cagliari Calcio have won 2 times. The goal difference is 48-19 in favour of AS Roma.
  • During the last 50 meetings, AS Roma have won 26 times, there have been 14 draws while Cagliari Calcio have won 10 times. The goal difference is 97-66 in favour of AS Roma.
  • Cagliari Calcio's last away win against AS Roma was in 2013.
  • Last season AS Roma won both games against Cagliari Calcio (4-0 at home and 4-1 away).
  • AS Roma have a winning streak of 5 matches in Serie A.
  • Did you know that AS Roma scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Cagliari Calcio scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • AS Roma have a winning streak of 6 matches.
  • AS Roma haven't lost in their last 8 games.
  • AS Roma have won 4 home matches in a row.
  • AS Roma haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • Cagliari Calcio haven't won in their last 4 games.
  • When playing at home, AS Roma have not lost to Cagliari Calcio in their last 9 encounters.
  • AS Roma haven't scored in 2 of their 14 home matches in Serie A this season.
  • Cagliari Calcio haven't scored in 5 of their 13 away matches in Serie A this season.
  • Artem Dovbyk is AS Roma's top scorer with 9 goals. Roberto Piccoli has scored 7 times for Cagliari Calcio.
  • AS Roma have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 35% of their matches, Cagliari Calcio in 18% of their matches.
  • AS Roma wins 35% of halftimes, Cagliari Calcio wins 18%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Cagliari Calcio leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Cagliari Calcio is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than Cagliari Calcio.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Cagliari Calcio's.
  • AS Roma have lost just 0 of their last 5 games against Cagliari Calcio (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 4, Cagliari Calcio won 0, 1 draws.
  • AS Roma have lost just 0 of their last 5 Serie A games against Cagliari Calcio.
  • Cagliari Calcio have won just 0 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma scores 2.2 goals in a match against Cagliari Calcio and Cagliari Calcio scores 0.4 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and Cagliari Calcio is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and Cagliari Calcio is 1.
  • AS Roma scores 1.9 goals when playing at home and Cagliari Calcio scores 1 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Рома
13
Перемог
21
Ігор
3
Перемог
Кальярі
Чемпіонат Італії 2024/2025
18.08.2024 - 21:45 Кальярі 0 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.02.2024 - 21:45 Рома 4 - 0 Завершено Кальярі
Чемпіонат Італії 2023/2024
08.10.2023 - 19:00 Кальярі 1 - 4 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2021/2022
16.01.2022 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершено Кальярі
Останні матчі - Рома
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.03.2025 - 19:45 Атлетік 3 - 1 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.03.2025 - 19:00 Емполі 0 - 1 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
06.03.2025 - 22:00 Рома 2 - 1 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.03.2025 - 19:00 Рома 2 - 1 Завершено Комо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.02.2025 - 21:45 Рома 4 - 0 Завершено Монца В
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Останні матчі - Кальярі
Чемпіонат Італії 2024/2025
07.03.2025 - 21:45 Кальярі 1 - 1 Завершено Дженоа Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.03.2025 - 16:00 Болонья 2 - 1 Завершено Кальярі П
Чемпіонат Італії 2024/2025
23.02.2025 - 21:45 Кальярі 0 - 1 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.02.2025 - 16:00 Аталанта 0 - 0 Завершено Кальярі Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.02.2025 - 16:00 Кальярі 2 - 1 Завершено Parma В
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Рома
38%
Нічия
29%
Кальярі
33%
П1: 1.55 Х: 4.00 П2: 6.00
Склади команд
99
Svilar, Mile
5
N Dicka, Evan
23
Mancini, Gianluca
2
Rensch, Devyne
3
Angelino
17
Kone, Manu
16
Paredes, Leandro
56
Saelemaekers, Alexis
35
Baldanzi, Tommaso
18
Soule, Matias
11
Артем Довбик
25
Caprile, Elia
24
Palomino, Jose Luis
26
Єррі Міна
6
Себастьяно Луперто
19
Zortea, Nadir
8
Adopo, Michel
16
Prati, Matteo
14
Deiola, Alessandro
33
Obert, Adam
10
Viola, Nicolas
91
Piccoli, Roberto
Стартовий склад
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 35
    Baldanzi, Tommaso
    Півзахисник
  • 18
    Soule, Matias
    Півзахисник
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 56
    Saelemaekers, Alexis
    Півзахисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 2
    Rensch, Devyne
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
  • 91
    Piccoli, Roberto
  • 10
    Viola, Nicolas
    Півзахисник
  • 19
    Zortea, Nadir
    Захисник
  • 8
    Adopo, Michel
    Півзахисник
  • 16
    Prati, Matteo
    Півзахисник
  • 14
    Deiola, Alessandro
    Півзахисник
  • 33
    Obert, Adam
    Півзахисник
  • 24
    Palomino, Jose Luis
  • 26
    Єррі Міна
    Захисник
  • 6
    Себастьяно Луперто
    Захисник
  • 25
    Caprile, Elia
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Клаудио Раньери
  • Давиде Никола
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Рома - "Кальярі"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
1'
Свисток
Марко Піччініні дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Марко Піччініні
Головний тренер Кальярі: Давіде Нікола
На лаві запасних: Ауджелло, Гаетано, Когоні, Макумбу, Марін, Мутандва, Паволетті, Фелічі, Шеррі, Янкто, Ілієв
Інфо
Стартовий склад Кальярі (3-5-1-1): Капріле - Луперто, Міна, Паломіно - Оберт, Дейола, Праті, Адопо, Дзортеа - Віола - Пікколі
Головний тренер Роми: Клаудіо Раньєрі
На лаві запасних: Абдулхамід, Голліні, Гуммельс, Гурна-Дуат, Дібала, Ель-Шаараві, Крістанте, Маркаччіні, Нельссон, Пізіллі, Салах-Еддін, Шомуродов
Інфо
Стартовий склад Роми (3-4-2-1): Свілар - Н'Діка, Манчіні, Ренш - Анхеліно, Коне, Паредес, Салемакерс - Бальданці, Суле - Довбик
Напередодні матчу Рома займає восьму сходинку турнірної таблиці маючи в своєму активі 46 очок і відстає від лідера на п'ятнадцять балів, а від зони єврокубків на чотири. Кальярі наразі йде п'ятнадцятим випереджаючи зону вильоту всього на чотири очки
Поєдинок пройде у Римі на Стадіо Олімпіко та розпочнеться о 17:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 29-го туру італійської Серії А, в якому Рома прийме у гостях Кальярі
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Анонс матчу Рома - "Кальярі" 16.03.2025, Чемпіонат Італії

Поєдинок між командою Рома (Рим) та командою "Кальярі" (Кальяри) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 16.03.2025
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Рома (Рим) та командою "Кальярі" (Кальяри):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Кальярі" та Рома у попередньому футбольному матчі 18.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Давиде Никола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - "Кальярі" можна подивитися 16.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - "Кальярі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий матч команди Рома був зіграний проти Атлетік - 13.03.2025, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Команда гостей

Назва: "Кальярі" (Кальяри)
Рік заснування "Кальяри" (Кальяри): 1920
Країна: Италия
Тренер: Клаудио Раньери

Минулий матч команди "Кальярі" був зіграний проти "Дженоа" - 07.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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