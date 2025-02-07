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Лестер Сіті - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 березня 2025, 21:00 - Кинг Пауэр Стэдиум
Головний суддя: Bramall, Thomas
Лестер Сіті
Лестер
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
28%
Нічия
24%
Манчестер Юнайтед
48%
П1: 4.20 Х: 3.75 П2: 1.80
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Leicester City and Manchester United is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with Leicester City playing at home, Leicester City have won 3 times, there have been 5 draws while Manchester United have won 10 times. The goal difference is 40-22 in favour of Manchester United.
  • During the last 40 meetings, Leicester City have won 5 times, there have been 9 draws while Manchester United have won 26 times. The goal difference is 85-38 in favour of Manchester United.
  • Leicester City have a losing streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that Leicester City scores 28% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Leicester City scores 4% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester United scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Leicester City have lost 6 matches in a row.
  • Leicester City have a losing streak of 4 matches at home.
  • Leicester City haven't won any of their last 5 games against Manchester United.
  • Leicester City haven't scored in 6 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 5 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Jamie Vardy is Leicester City's top scorer with 7 goals. Bruno Fernandes has scored 7 times for Manchester United.
  • Wilfred Ndidi has assisted the most goals for Leicester City with 4. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (7).
  • Boubakary Soumare has more yellow cards (8) than any other player at Leicester City. Manuel Ugarte has collected 8 for Manchester United.
  • Leicester City have not managed to score in their last 4 matches.
  • Leicester City have conceded a goal in each of their last 24 matches.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Leicester City wins 1st half in 20% of their matches, Manchester United in 20% of their matches.
  • Leicester City wins 20% of halftimes, Manchester United wins 20%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Leicester City leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Leicester City is down 0-1 home, they win 6% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Leicester City.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Leicester City's.
  • Leicester City has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Leicester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Leicester City won 0, Manchester United won 5, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Leicester City.
  • Leicester City have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Leicester City scores 0.6 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2.8 goals against Leicester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Leicester City and Manchester United is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Leicester City and Manchester United is 2.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Leicester City scores 1.5 goals when playing at home and Manchester United scores 1.39 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Лестер Сіті
4
Перемог
22
Ігор
13
Перемог
Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2024/2025
07.02.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Лестер Сіті
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Манчестер Юнайтед 5 - 2 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.02.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Лестер Сіті
Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.02.2025 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.02.2025 - 22:00 Лестер Сіті 0 - 4 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Арсенал П
Кубок Англії 2024/2025
07.02.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Лестер Сіті П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
13.03.2025 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
06.03.2025 - 19:45 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англії 2024/2025
02.03.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ипсвич Таун В
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
28%
Нічия
24%
Манчестер Юнайтед
48%
П1: 4.20 Х: 3.75 П2: 1.80
Трансляція
Інфо
Арбітр
Інфо
Стартовий склад Лестера:
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана — Хевен, Ліндельоф, Де Лігт — Далот, Угарте, Фернандеш (к), Мазрауї — Еріксен, Гарначо — Гейлунд. Головний тренер — Рубен Аморім.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 29-го раунду АПЛ між Лестером і Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу "Лестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" 16.03.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Лестер Сіті" (Лестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведення матчу: 16.03.2025
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Лестер Сіті" (Лестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Лестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 07.02.2025 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Лестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 16.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Лестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)
Рік заснування "Лестер Сіті" (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Энцо Мареска

Минулий поєдинок команди "Лестер Сіті" був зіграний проти "Челсі" - 09.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 13.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Лестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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