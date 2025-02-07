Лестер Сіті - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Лестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" 16.03.2025, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Лестер Сіті" (Лестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведення матчу: 16.03.2025

Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Лестер Сіті" (Лестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Лестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 07.02.2025 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)

Рік заснування "Лестер Сіті" (Лестер): 1884

Країна: Англия

Тренер: Энцо Мареска



Минулий поєдинок команди "Лестер Сіті" був зіграний проти "Челсі" - 09.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 13.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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