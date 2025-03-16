  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Атлетіко - Барселона Дивитися онлайн
У тренді

Атлетіко - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 16 березня 2025, 22:00 - Ванда Метрополитано . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Атлетіко
Мадрид
0 - 0
Оновити
2'
Барселона
Барселона
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
28%
Нічия
36%
Барселона
36%
П1: 2.90 Х: 3.60 П2: 2.28
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Atletico Madrid and FC Barcelona when Atletico Madrid is playing at home is 1-2. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Atletico Madrid playing at home, Atletico Madrid have won 13 times, there have been 7 draws while FC Barcelona have won 15 times. The goal difference is 56-51 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 73 meetings, Atletico Madrid have won 19 times, there have been 18 draws while FC Barcelona have won 36 times. The goal difference is 139-100 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against Atletico Madrid (1-0 at home and 3-0 away).
  • FC Barcelona have a winning streak of 6 matches in LaLiga.
  • Did you know that Atletico Madrid scores 39% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Barcelona scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • Atletico Madrid haven't lost in any of their last 13 home matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 17 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches away from home.
  • FC Barcelona have lost none of their last 11 away matches.
  • Atletico Madrid haven't scored in 1 of their 14 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 14 away matches in LaLiga this season.
  • Atletico Madrid's home record this season: 10-4-0.
  • Antoine Griezmann has assisted the most goals for Atletico Madrid with 5. Lamine Yamal is FC Barcelona's biggest assister (11).
  • Atletico Madrid have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Atletico Madrid wins 1st half in 40% of their matches, FC Barcelona in 56% of their matches.
  • Atletico Madrid wins 40% of halftimes, FC Barcelona wins 56%.
  • Their last meeting was a draw. (4-4)
  • When Atletico Madrid leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 79% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 57% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Atletico Madrid.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Atletico Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Atletico Madrid won 1, FC Barcelona won 3, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Atletico Madrid.
  • Atletico Madrid have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Atletico Madrid scores 1.2 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2 goals against Atletico Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atletico Madrid and FC Barcelona is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atletico Madrid and FC Barcelona is 1.8.
  • Atletico Madrid scores 1.89 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.77 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетіко
6
Перемог
39
Ігор
21
Перемог
Барселона
Кубок Іспанії 2024/2025
25.02.2025 - 22:30 Барселона 4 - 4 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.12.2024 - 22:00 Барселона 1 - 2 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.03.2024 - 22:00 Атлетіко 0 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.12.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетіко
Останні матчі - Атлетіко
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.03.2025 - 22:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.03.2025 - 15:00 Хетафе 2 - 1 Завершено Атлетіко П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
04.03.2025 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.03.2025 - 22:00 Атлетіко 1 - 0 Завершено Атлетік В
Кубок Іспанії 2024/2025
25.02.2025 - 22:30 Барселона 4 - 4 Завершено Атлетіко Н
Показати більше
Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.03.2025 - 19:45 Барселона 3 - 1 Завершено Бенфіка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Бенфіка 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.03.2025 - 17:15 Барселона 4 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Кубок Іспанії 2024/2025
25.02.2025 - 22:30 Барселона 4 - 4 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.02.2025 - 22:00 Лас-Пальмас 0 - 2 Завершено Барселона В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
28%
Нічия
36%
Барселона
36%
П1: 2.90 Х: 3.60 П2: 2.28
Склади команд
13
Ян Облак
23
Mandava, Reinildo
15
Lenglet, Clement
24
Le Normand, Robin
14
Маркос Льоренте
12
Lino, Samuel
8
Barrios, Pablo
5
Родрiго де Пауль
22
Simeone, Giuliano
19
Alvarez, Julian
7
Антуан Грiзманн
25
Войцех Щенсни
23
Kounde, Jules
2
Cubarsi, Pau
5
Martinez, Inigo
3
Balde, Alejandro
17
Casado, Marc
8
Pedri
19
Yamal, Lamine
20
Olmo, Dani
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
Стартовий склад
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 12
    Lino, Samuel
    Форвард
  • 8
    Barrios, Pablo
    Півзахисник
  • 5
    Родрiго де Пауль
    Півзахисник
  • 22
    Simeone, Giuliano
    Форвард
  • 23
    Mandava, Reinildo
    Захисник
  • 15
    Lenglet, Clement
    Захисник
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Півзахисник
  • 13
    Ян Облак
    Воротар
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 20
    Olmo, Dani
    Півзахисник
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 17
    Casado, Marc
    Півзахисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 25
    Войцех Щенсни
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Диего Симеоне
  • Flick, Hansi
LIVE
Трансляція матчу "Атлетіко" - "Барселона"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
У команд відкрита дуель на півфінальному етапі Кубка Королія — 4:4.
Інфо
У першому колі переміг Атлетіко — 2:1.
Інфо
Барселона йде другою з 18 перемогами, 3 нічиїми та 5 поразками — 57 очок.
Інфо
Атлетіко йде третім із 16 перемогами, 8 нічиїми та 3 поразками — 56 очок.
Запасні: Пенья, Кочен, Араухо, Гаві, Торрес, Торре, Лопес, Віктор, де Йонг, Гарсія, Форт, Мартін.
Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Ольмо, Педрі — Ямал, Левандовські, Рафінья.
Запасні: Муссо, Гоміс, Хіменес, Аспілікуета, Моліна, Вітсель, Галан, Галлагер, Лемар, Рікельме, Серлот.
Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Мандава — Сімеоне, Де Пауль, Барріос, Ліно — Грізманн, Альварес.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Рікардо Де Бургос (Більбао, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 28-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Метрополітано (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Атлетіко та каталонська Барселона.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Маккабі Бней Рейне Маккабі Бней Рейне 1 Ашдод Ашдод 1 Завершено 20:00 - Сьогодні Rio Ave Rio Ave 2 Бенфіка Бенфіка 3 Завершено 19:30 - Сьогодні Андерлехт Андерлехт 1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0 Завершено 19:30 - Сьогодні Ауд-Хеверле Левен Ауд-Хеверле Левен 3 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2 Завершено 19:30 - Сьогодні Гент Гент 0 Кортрейк Кортрейк 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 5 000 грн На сайт
3 150 000 грн На сайт
4 100 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Атлетіко" - "Барселона" 16.03.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 16.03.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Атлетіко" (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Барселона" та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 25.02.2025 закінчилось з наступним результатом: 4:4 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Атлетіко" - "Барселона" можна подивитися 16.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Атлетіко" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Минулий матч команди "Атлетіко" був зіграний проти Реал - 12.03.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Бенфіка - 11.03.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу "Атлетіко" - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.