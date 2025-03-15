Жирона - Валенсія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - "Валенсія" 15.03.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 15.03.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Жирона (Жирона) та командою "Валенсія" (Валенсия):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Валенсія", тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення "Валенсія" та Жирона у попередньому футбольному матчі 21.09.2024 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Corberan, Carlos розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Попередній матч команди Жирона був зіграний проти Еспаньол - 10.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Валенсія" (Валенсия)

Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919

Країна: Испания

Тренер: Рубен Бараха



Попередній поєдинок команди "Валенсія" був зіграний проти Вальядолід - 08.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Валенсія".

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