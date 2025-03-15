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Жирона - Валенсія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 15 березня 2025, 22:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Жирона
Жирона
0 - 0
Оновити
2'
Валенсія
Валенсия
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Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
33%
Нічия
33%
Валенсія
33%
П1: 2.00 Х: 3.40 П2: 3.75
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Girona FC have won 4 times, there have been 0 draws while Valencia CF have won 5 times.
  • Last season Girona FC won both games against Valencia CF (2-1 at home and 3-1 away).
  • Did you know that Girona FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Valencia CF scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Girona FC haven't won in their last 5 games.
  • Girona FC haven't scored in 3 of their 13 home matches in LaLiga this season.
  • Valencia CF haven't scored in 5 of their 13 away matches in LaLiga this season.
  • Valencia CF's away record this season: 0-6-7.
  • A year ago, Valencia CF were number 8 in the table with 40 points. Now they are number 16 with 27 points.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Girona FC wins 1st half in 31% of their matches, Valencia CF in 23% of their matches.
  • Girona FC wins 31% of halftimes, Valencia CF wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Valencia CF.
  • On their last meeting Valencia CF won by 2 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Valencia CF leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Valencia CF is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Valencia CF has better performance than Girona FC.
  • Valencia CF's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • In the last 5 meetings Girona FC won 3, Valencia CF won 2, 0 draws.
  • Girona FC scores 1.2 goals in a match against Valencia CF and Valencia CF scores 1 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Valencia CF is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Valencia CF is 0.4.
  • Girona FC scores 2.08 goals when playing at home and Valencia CF scores 1.15 goals when playing away (on average).
  • Cristhian Stuani is Girona FC's top scorer with 5 goals. Hugo Duro has scored 7 times for Valencia CF.
  • Ladislav Krejci has more yellow cards (8) than any other player at Girona FC. Pepelu has collected 8 for Valencia CF.
  • A year ago, Girona FC were number 2 in the table with 59 points. Now they are number 13 with 33 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
4
Перемог
9
Ігор
5
Перемог
Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.09.2024 - 19:30 Валенсія 2 - 0 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Валенсія 1 - 3 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.12.2023 - 15:00 Жирона 2 - 1 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 17:15 Жирона 1 - 0 Завершено Валенсія
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.03.2025 - 22:00 Еспаньол 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.03.2025 - 15:00 Жирона 2 - 2 Завершено Сельта Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.02.2025 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.02.2025 - 22:00 Жирона 1 - 2 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.02.2025 - 17:15 Атлетік 3 - 0 Завершено Жирона П
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Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.03.2025 - 19:30 Валенсія 2 - 1 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.03.2025 - 22:00 Осасуна 3 - 3 Завершено Валенсія Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.02.2025 - 19:30 Валенсія 0 - 3 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.02.2025 - 22:00 Вільярреал 1 - 1 Завершено Валенсія Н
Кубок Іспанії 2024/2025
06.02.2025 - 22:30 Валенсія 0 - 5 Завершено Барселона П
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
33%
Нічия
33%
Валенсія
33%
П1: 2.00 Х: 3.40 П2: 3.75
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
3
Gutierrez, Miguel
18
Krejci, Ladislav
17
Blind, Daley
4
Arnau, Martinez
11
Danjuma, Arnaut
23
Martin, Ivan
21
Herrera, Yangel
12
Артур
8
Віктор Циганков
19
Miovski, Bojan
25
Mamardashvili, Giorgi
14
Gaya, Jose
15
Tarrega, Cesar
4
Diakhaby, Mouctar
3
Mosquera, Cristhian
20
Дімітрі Фулк'є
16
Lopez, Diego
5
Barrenechea, Enzo
8
Guerra Moreno, Javier
10
Almeida, Andre
12
Садік Умар
Стартовий склад
  • 19
    Miovski, Bojan
    Форвард
  • 11
    Danjuma, Arnaut
    Форвард
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 12
    Артур
    Воротар
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 18
    Krejci, Ladislav
    Півзахисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 12
    Садік Умар
    Форвард
  • 16
    Lopez, Diego
    Захисник
  • 5
    Barrenechea, Enzo
    Півзахисник
  • 8
    Guerra Moreno, Javier
    Півзахисник
  • 10
    Almeida, Andre
    Півзахисник
  • 14
    Gaya, Jose
    Захисник
  • 15
    Tarrega, Cesar
    Захисник
  • 4
    Diakhaby, Mouctar
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Захисник
  • 20
    Дімітрі Фулк'є
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Corberan, Carlos
LIVE
Трансляція матчу Жирона - "Валенсія"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Дімітрієвські, Доменек, Ааронс, Х. Васкес, Гасеровські, Пепелу, Гільямон, Перес, Канос, Ріоха, Белларі, Мір.
Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Діакабі, Москера, Таррега, Гая — Лопес, Барренечеа, Герра, Алмейда — Садік.
Запасні: Карлос, Крапивцов, Д. Лопес, ван де Бек, Стуані, Аспрілья, Хуанпе, Франсес, Порту, Місехой.
Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Крейчі, Блінд, Гутьєррес — Циганков, Артур, Мартін, Еррера, Данжума — Міовські.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі перемогла Валенсія — 2:0.
Інфо
Валенсія йде сімнадцятою з 6 перемогами, 9 нічиїми та 12 поразками — 27 очок.
Інфо
Жирона йде тринадцятою з 9 перемогами, 6 нічиїми та 12 поразками — 33 очки.
Хосе Луїс Мунуера Монтеро (Андалусія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 28-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві (Жирона, Іспанія) зіграють каталонська Жирона та Валенсія.
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Анонс матчу Жирона - "Валенсія" 15.03.2025, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 15.03.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Жирона (Жирона) та командою "Валенсія" (Валенсия):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Валенсія", тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення "Валенсія" та Жирона у попередньому футбольному матчі 21.09.2024 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Corberan, Carlos розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - "Валенсія" можна подивитися 15.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - "Валенсія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній матч команди Жирона був зіграний проти Еспаньол - 10.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

Попередній поєдинок команди "Валенсія" був зіграний проти Вальядолід - 08.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Валенсія".

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - "Валенсія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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