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Вільярреал - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 15 березня 2025, 19:30 - Эстадио де ла Серамика . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Вільярреал
Вильярреаль
1 - 2
Оновити
перерыв
Реал
Мадрид
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Хід матчу
7' Foyth, Juan 17' Кіліан Мбаппе 23' Кіліан Мбаппе 33' Tchouameni, Aurelien
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
22%
Нічия
35%
Реал
43%
П1: 3.50 Х: 3.80 П2: 1.96
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Villarreal CF and Real Madrid when Villarreal CF is playing at home is 2-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Villarreal CF and Real Madrid is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with Villarreal CF playing at home, Villarreal CF have won 4 times, there have been 11 draws while Real Madrid have won 10 times. The goal difference is 43-29 in favour of Real Madrid.
  • During the last 50 meetings, Villarreal CF have won 6 times, there have been 17 draws while Real Madrid have won 27 times. The goal difference is 103-55 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 4-4 (Villarreal CF at home) and 4-1 (Real Madrid at home).
  • Did you know that Villarreal CF scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Madrid scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Villarreal CF haven't scored in 0 of their 12 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 14 away matches in LaLiga this season.
  • Ayoze Perez is Villarreal CF's top scorer with 11 goals. Kylian Mbappe has scored 18 times for Real Madrid.
  • Alex Baena has assisted the most goals for Villarreal CF with 8. Jude Bellingham is Real Madrid's biggest assister (6).
  • Real Madrid have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Villarreal CF wins 1st half in 31% of their matches, Real Madrid in 49% of their matches.
  • Villarreal CF wins 31% of halftimes, Real Madrid wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Villarreal CF leads 1-0 at home, they win in 54% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In LaLiga, Villarreal CF has better performance than Real Madrid.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Villarreal CF's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Villarreal CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Villarreal CF won 1, Real Madrid won 3, 1 draws.
  • Villarreal CF scores 2 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 3 goals against Villarreal CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Villarreal CF and Real Madrid is 5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Villarreal CF and Real Madrid is 2.4.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Villarreal CF scores 2.21 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.88 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вільярреал
4
Перемог
25
Ігор
10
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.10.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Вільярреал 4 - 4 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.12.2023 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершено Вільярреал
Останні матчі - Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.03.2025 - 17:15 Алавес 1 - 0 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.02.2025 - 17:15 Райо Вальєкано 0 - 1 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.02.2025 - 22:00 Вільярреал 1 - 1 Завершено Валенсія Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.02.2025 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.02.2025 - 17:15 Вільярреал 5 - 1 Завершено Вальядолід В
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Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.03.2025 - 22:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.03.2025 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
04.03.2025 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.03.2025 - 19:30 Бетіс 2 - 1 Завершено Реал П
Кубок Іспанії 2024/2025
26.02.2025 - 22:30 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал В
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Головні події
33'
Tchouameni, Aurelien
23'
Кіліан Мбаппе ГООЛ!
17'
Кіліан Мбаппе ГООЛ!
ГООЛ! Foyth, Juan
7'
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
22%
Нічия
35%
Реал
43%
П1: 3.50 Х: 3.80 П2: 1.96
Склади команд
13
Conde, Diego
23
Cardona, Sergi
5
Kambwala, Willy
2
Costa, Logan
8
Foyth, Juan
16
Baena, Alex
18
Gueye, Pape
14
Comesana, Santi
9
Buchanan, Tajon
22
Perez, Ayoze
19
Pepe, Nicolas
1
Тібо Куртуа
17
Лукас Васкес
14
Tchouameni, Aurelien
35
Asencio, Raul
20
Garcia, Francisco
8
Федеріко Вальверде
6
Camavinga, Eduardo
21
Diaz, Brahim
5
Bellingham, Jude
11
Rodrygo
9
Кіліан Мбаппе
Стартовий склад
  • 22
    Perez, Ayoze
    Форвард
  • 19
    Pepe, Nicolas
    Форвард
  • 16
    Baena, Alex
    Півзахисник
  • 18
    Gueye, Pape
    Півзахисник
  • 14
    Comesana, Santi
    Півзахисник
  • 9
    Buchanan, Tajon
    Форвард
  • 23
    Cardona, Sergi
    Захисник
  • 5
    Kambwala, Willy
    Захисник
  • 2
    Costa, Logan
    Захисник
  • 8
    Foyth, Juan
    Захисник
    7
  • 13
    Conde, Diego
    Воротар
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
    23 17
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 6
    Camavinga, Eduardo
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
    33
  • 35
    Asencio, Raul
    Захисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Марселино
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
41%
Володіння м'ячем
59%
5
Удари в отвір
2
4
Штрафні
9
Сейви
4
9
Фоли
3
4
Кутові
2
2
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
ЖК
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Вільярреал - Реал
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Трансляція
45'
Вільярреал провів разючу контратаку, яку ударом у дальній кут завершив Пепе. Куртуа здійснив уже свій пʼятий сейв.
44'
Родріго бив із гарної позиції майже без перешкод, але спрямував мʼяч просто туди, де розташувався голкіпер.
36'
Пепе дали простір у карному майданчику і він вирішив випробувати удачу ударом в дальній кут. Був дуже далекий від цілі.
34'
Жовта картка
Чуамені пішов у небезпечний підкат проти Переса в центрі поля.
30'
Мбаппе продовжує феєрити. Відкрився під передачу Родріго, корпусом прикрив мʼяч і пʼятою повернув його партнеру. Бразилець міг забивати, але влучив у сітку з зовнішнього боку.
23'
Гоооол!!!
Вже попереду мадридський клуб! Мбаппе вдається абсолютно все. Розігнав контратаку і сам же її завершив Кіліан, з межі штрафного поклавши мʼяч у правий верхній кут.
18'
Небезпечний момент
Гує потужно і влучно вистрілив з дальньої дистанції, Куртуа довелося тягнути мʼяч із девʼятки!
17'
Гоооол!!!
Реалу вдається швидко відігратися! Перша ж якісна атака гостей стала результативною. Мбаппе спочатку вивів Діаса віч-на-віч, а потім успішно зіграв на добиванні після того, як марокканець не реалізував свій шанс.
11'
Дуже сильний старт зустрічі від «жовтої субмарини». Буквально кожна атака господарів містить у собі загрозу воротам. Реал виглядає трохи прибитим.
8'
Гоооол!!!
Втім, Вільярреал відкриває рахунок з того кутового, на який Куртуа перевів мʼяч! Фойт дочекався відскоку у воротарському майданчику та розстріляв ворота впритул.
7'
Небезпечний момент
Знову Куртуа рятує свою команду після удару Переса! Цього разу мʼяч ішов у самісінький кут, але бельгієць залишається надійним.
5'
Перес дуже технічно зіграв: пʼятою приборкав мʼяч, розвернувся до воріт і завдав удару. Куртуа вперше вступив у гру в сьогоднішньому матчі.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Вільярреала: Конде — Кардона, Коста, Камбвала, Фойт (к) — Баена, Комесанья, Гує, Бʼюкенен — Перес, Пепе. Головний тренер — Марселіно.
Інфо
Андрій Лунін у запасі на сьогоднішній матч
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа — Лукас Васкес (к), Чуамені, Асенсіо, Фран Гарсія — Вальверде, Камавінга, Беллінгем — Браїм Діас, Родріго, Мбаппе. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Вільярреал - на 5-му місці в таблиці, у команди 44 очки
Реал йде на другому місці у таблиці, маючи в активі 57 очок, але відстаючи від Барси за додатковими параметрами. При цьому у каталонців ще гра в запасі
Інфо
Матч розпочнеться о 19:30, судити гру буде Хесус Хіль Мансано
Доброго вечора всім шанувальникам іспанського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 28-го туру Ла Ліги, в якому Вільярреал прийме Реал
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Анонс матчу Вільярреал - Реал 15.03.2025, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Вільярреал (Вильярреаль) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эстадио де ла Серамика.

Дата проведення матчу: 15.03.2025
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Вільярреал (Вильярреаль) та командою Реал (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Вільярреал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Вільярреал у попередньому футбольному матчі 05.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марселино и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вільярреал - Реал можна подивитися 15.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Вільярреал - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вільярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

Попередній матч команди Вільярреал був зіграний проти "Алавес" - 08.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Алавес".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 12.03.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Вільярреал - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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