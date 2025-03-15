Вільярреал - Реал онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Вільярреал (Вильярреаль) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эстадио де ла Серамика.
Дата проведення матчу: 15.03.2025
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь між Вільярреал (Вильярреаль) та командою Реал (Мадрид):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Вільярреал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Вільярреал у попередньому футбольному матчі 05.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Марселино и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вільярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль
Попередній матч команди Вільярреал був зіграний проти "Алавес" - 08.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Алавес".
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 12.03.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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