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Парі Сен-Жермен - Марсель онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 16 березня 2025, 21:45 - Парк-де-Пренс . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Парі Сен-Жермен
Париж
0 - 0
Оновити
17'
Марсель
Марсель
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Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
39%
Нічия
26%
Марсель
35%
П1: 1.47 Х: 5.00 П2: 5.50
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Paris Saint-Germain and Olympique Marseille when Paris Saint-Germain is playing at home is 2-1. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Paris Saint-Germain and Olympique Marseille is 2-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Paris Saint-Germain playing at home, Paris Saint-Germain have won 21 times, there have been 7 draws while Olympique Marseille have won 6 times. The goal difference is 55-26 in favour of Paris Saint-Germain.
  • During the last 69 meetings, Paris Saint-Germain have won 36 times, there have been 16 draws while Olympique Marseille have won 17 times. The goal difference is 107-64 in favour of Paris Saint-Germain.
  • Olympique Marseille's last away win against Paris Saint-Germain was in 2020.
  • Last season Paris Saint-Germain won both games against Olympique Marseille (4-0 at home and 2-0 away).
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 6 matches in Ligue 1.
  • Did you know that Paris Saint-Germain scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Olympique Marseille scores 29% of their goals between the minutes 61-75?
  • Olympique Marseille haven't won any of their last 4 games against Paris Saint-Germain.
  • When playing at home, Paris Saint-Germain have not lost to Olympique Marseille in their last 3 encounters.
  • Paris Saint-Germain haven't scored in 0 of their 12 home matches in Ligue 1 this season.
  • Olympique Marseille haven't scored in 3 of their 12 away matches in Ligue 1 this season.
  • Paris Saint-Germain's home record this season: 10-2-0.
  • Olympique Marseille's away record this season: 9-0-3.
  • Ousmane Dembele is Paris Saint-Germain's top scorer with 20 goals. Mason Greenwood has scored 15 times for Olympique Marseille.
  • Beraldo has more yellow cards (5) than any other player at Paris Saint-Germain. Leonardo Balerdi has collected 6 for Olympique Marseille.
  • A year ago, Olympique Marseille were number 7 in the table with 39 points. Now they are number 2 with 49 points.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 47% of their matches, Olympique Marseille in 34% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 47% of halftimes, Olympique Marseille wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 3 goals.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Olympique Marseille leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Ligue 1, Paris Saint-Germain has better performance than Olympique Marseille.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Olympique Marseille's.
  • Paris Saint-Germain have lost just 1 of their last 5 games against Olympique Marseille (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Paris Saint-Germain won 4, Olympique Marseille won 1, 0 draws.
  • Paris Saint-Germain have lost just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille have won just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Paris Saint-Germain.
  • Paris Saint-Germain scores 2.6 goals in a match against Olympique Marseille and Olympique Marseille scores 0.4 goals against Paris Saint-Germain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Paris Saint-Germain and Olympique Marseille is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Paris Saint-Germain and Olympique Marseille is 1.8.
  • Paris Saint-Germain scores 2.38 goals when playing at home and Olympique Marseille scores 1.9 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Парі Сен-Жермен
23
Перемог
30
Ігор
3
Перемог
Марсель
Чемпіонат Франції 2024/2025
27.10.2024 - 21:45 Марсель 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2023/2024
31.03.2024 - 21:45 Марсель 0 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2023/2024
24.09.2023 - 21:45 Парі Сен-Жермен 4 - 0 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
26.02.2023 - 21:45 Марсель 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.03.2025 - 22:15 Ліверпуль 0 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2024/2025
08.03.2025 - 18:00 Ренн 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Франції 2024/2025
01.03.2025 - 22:05 Парі Сен-Жермен 4 - 1 Завершено Лілль В
Чемпіонат Франції 2024/2025
23.02.2025 - 21:45 Ліон 2 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
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Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2024/2025
08.03.2025 - 22:05 Марсель 0 - 1 Завершено Ланс П
Чемпіонат Франції 2024/2025
02.03.2025 - 21:45 Марсель 2 - 0 Завершено Нант В
Чемпіонат Франції 2024/2025
22.02.2025 - 22:05 Осер 3 - 0 Завершено Марсель П
Чемпіонат Франції 2024/2025
09.02.2025 - 21:45 Анже 0 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2024/2025
02.02.2025 - 21:45 Марсель 3 - 2 Завершено Ліон В
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Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
39%
Нічия
26%
Марсель
35%
П1: 1.47 Х: 5.00 П2: 5.50
Склади команд
1
Джанлуїджі Доннарумма
25
Mendes, Nuno
51
Pacho, Willian
35
Beraldo
2
Hakimi, Achraf
8
Ruiz, Fabian
17
Vitinha
33
Zaire-Emery, Warren
7
Kvaratskhelia, Khvicha
10
Усман Дембеле
14
Doue, Desire
1
Херонiмо Рульї
5
Balerdi, Leonardo
4
Felipe, Luiz
13
Cornelius, Derek
44
Luis Henrique
21
Валентін Ронжьє
19
Kondogbia, Geoffrey
77
Dedic, Amar
26
Nadir, Bilal
9
Gouiri, Amine
25
Адріен Рабіо
Стартовий склад
  • 7
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 10
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 14
    Doue, Desire
    Півзахисник
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 33
    Zaire-Emery, Warren
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 51
    Pacho, Willian
    Півзахисник
  • 35
    Beraldo
    Захисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 1
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
  • 26
    Nadir, Bilal
    Форвард
  • 9
    Gouiri, Amine
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 44
    Luis Henrique
    Форвард
  • 21
    Валентін Ронжьє
    Півзахисник
  • 19
    Kondogbia, Geoffrey
    Півзахисник
  • 77
    Dedic, Amar
    Захисник
  • 5
    Balerdi, Leonardo
    Захисник
  • 4
    Felipe, Luiz
    Воротар
  • 13
    Cornelius, Derek
  • 1
    Херонiмо Рульї
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Луис Энрике
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матчу
2
Штрафні
3
3
Фоли
1
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
3
Блоковано ударів
3
Кутові
62%
Володіння м'ячем
38%
1
Удари повз
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Парі Сен-Жермен" - Марсель
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В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дембеле відкриває рахунок!
16'
Офсайд
Стандарт на чужій половині поля виконали гості і після навісу Кондогбія виграв верхову боротьбу
15'
Небезпечний момент
Хакімі виконав навіс з правого флангу, в районі одинадцятиметрової позначки його підібрав Кварцхелія і пробив з розвроту, але влучив у суперника
13'
Невеличка пауза у грі. Мендеш грубо зіграв проти Балерді на чужій половині поля і тепер останній потребує допомоги лікарів
12'
Ще один кутовий виконали господарі і після навісу на ближню стійку суперники вибили м'яч
11'
Небезпечний момент
Мендеш в один дотик пробив з меж карного майданчику після прострілу з правого флангу, але Рульї зумів парирувати удар
9'
Непогану атаку створили господарі і Дембеле віддав приховану передачу у штрафний з правого флангу, проте суперники перехопили м'яч
6'
Парижани контролюють м'яч і катають його, здебільшого, в центральній частині, намагаючись дістатися чужих воріт
4'
Кутовий
Другий поспіль корнер господарі розіграли і після серії передач та навісу суперники вибили м'яч
3'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили парижани і після навісу на ближню стійку суперники вибили м'яч, в районі півкола карного майданчику його підібрав Мендеш та пробив, а після рикошету м'яч полетів за межі поля
2'
Небезпечний момент
Стандарт поблизу чужого карного майданчику заробили Олімпійці і Гуірі завдав прямого удару, але м'яч прилетів прямо у руки Доннарумми
1'
Свисток
Клеман Тюрпен дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу: Клеман Тюрпен
Головний тренер Марселя: Роберто Де Дзербі
На лаві запасних: Бакола, Беннасер, Гарсія, Грінвуд, Де Ланге, Лірола, Мерлен, Мопе, Роу
Інфо
Стартовий склад Марселя (3-4-2-1): Рульї - Корнеліус, Луїз Феліпе, Балерді - Дедич, Кондогбія, Ронж'є, Луїс Енріке - Рабіо, Надір - Гуірі
Головний тренер Парі Сен-Жермен: Луїс Енріке
На лаві запасних: Барколя, Ернандес, Кімпембе, Лі Кан Ін, Маркіньйос, Маюлу, Мбає, Невес, Сафонов
Інфо
Стартовий склад Парі Сен-Жермен (4-3-3): Доннарумма - Мендеш, Пачо, Беральдо, Хакімі - Руїс, Вітінья, Заїр-Емері - Кварцхелія, Дембеле, Дуе
Напередодні матчу ПСЖ впевнено лідирує в турнірній таблиці маючи в своєму активі 65 очок, а відрив від Марселя складає шістнадцять балів
Поєдинок пройде у Парижі на Парк де Пренс та розпочнеться о 21:45 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції центрального матчу 26-го туру французької Ліги 1, в якому Парі Сен-Жермен прийме у гостях Марсель
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Останні матчі
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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - Марсель 16.03.2025, Чемпіонат Франції

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Франції 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 16.03.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Марсель (Марсель):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Парі Сен-Жермен", тоді як команда Марсель залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 27.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Луис Энрике и Роберто Де Дзерби розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Марсель можна подивитися 16.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Марсель, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике

Минулий матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Ліверпуль" - 11.03.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Минулий поєдинок команди Марсель був зіграний проти Ланс - 08.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ланс.

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - Марсель онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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