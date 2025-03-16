Парі Сен-Жермен - Марсель онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Франції 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Парк-де-Пренс.
Дата проведення матчу: 16.03.2025
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Марсель (Марсель):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Парі Сен-Жермен", тоді як команда Марсель залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 27.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Луис Энрике и Роберто Де Дзерби розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике
Минулий матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Ліверпуль" - 11.03.2025, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".
Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Дженнаро Гаттузо
Минулий поєдинок команди Марсель був зіграний проти Ланс - 08.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ланс.
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