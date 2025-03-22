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Бельгія - Україна онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 23 березня 2025, 21:45 - Luminus Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Даниел Сиберт
Бельгія
0 - 0
Оновити
4'
Україна
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Хід матчу
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Бельгія
24%
Нічия
27%
Україна
49%
П1: 1.51 Х: 4.60 П2: 6.30
Цікаві факти
  • Belgium have lost 4 matches in a row.
  • Belgium haven't won in their last 6 games.
  • Ukraine haven't lost in their last 5 games.
  • The result of the first leg: Ukraine - Belgium 3-1.
  • Belgium have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Ukraine have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Belgium wins 1st half in 35% of their matches, Ukraine in 28% of their matches.
  • Belgium wins 35% of halftimes, Ukraine wins 28%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Belgium leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Ukraine leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Belgium is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Ukraine is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Ukraine has better performance than Belgium.
  • Ukraine's performance of the last 5 matches is better than Belgium's.
  • Belgium has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Belgium scores 1.57 goals when playing at home and Ukraine scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • The winner of their last meeting was Ukraine.
  • On their last meeting Ukraine won by 2 goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бельгія
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Україна
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Україна 3 - 1 Завершено Бельгія
Євро 2024 2024
26.06.2024 - 19:00 Україна 0 - 0 Завершено Бельгія
Останні матчі - Бельгія
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Україна 3 - 1 Завершено Бельгія П
Ліга Націй 24-26
17.11.2024 - 21:45 Ізраїль 1 - 0 Завершено Бельгія П
Ліга Націй 24-26
14.11.2024 - 21:45 Бельгія 0 - 1 Завершено Італія П
Ліга Націй 24-26
14.10.2024 - 21:45 Бельгія 1 - 2 Завершено Франція П
Ліга Націй 24-26
10.10.2024 - 21:45 Італія 2 - 2 Завершено Бельгія Н
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Останні матчі - Україна
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Україна 3 - 1 Завершено Бельгія В
Ліга Націй 24-26
19.11.2024 - 21:45 Албанія 1 - 2 Завершено Україна В
Молодіжна збірна 24-26
19.11.2024 - 19:15 Італія 2 - 2 Завершено Україна Н
Ліга Націй 24-26
16.11.2024 - 19:00 Грузія 1 - 1 Завершено Україна Н
Молодіжна збірна 24-26
15.11.2024 - 19:30 Португалія 3 - 3 Завершено Україна Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Бельгія
24%
Нічия
27%
Україна
49%
П1: 1.51 Х: 4.60 П2: 6.30
Склади команд
26
Sels, Matz
21
Тімоті Кастань
6
Debast, Zeno
3
Faes, Wout
12
Томас Меньє
17
De Bruyne, Kevin
43
Raskin, Nicolas
20
Ханс Ванакен
11
Doku, Jeremy
11
Ромелу Лукаку
19
Trossard, Leandro
13
Андрій Лунін
22
Микола Матвієнко
5
Олександр Сваток
27
Ілля Забарний
19
Віталій Миколенко
5
Kalyuzhnyi, Ivan
18
Yarmoliuk, Yehor
17
Олександр Зінченко
11
Олексій Гуцуляк
10
Sudakov, Georgiy
11
Vanat, Vladyslav
Стартовий склад
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 11
    Ромелу Лукаку
    Форвард
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 43
    Raskin, Nicolas
  • 20
    Ханс Ванакен
    Півзахисник
  • 21
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 6
    Debast, Zeno
    Півзахисник
  • 3
    Faes, Wout
    Захисник
  • 12
    Томас Меньє
    Захисник
  • 26
    Sels, Matz
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 11
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 5
    Kalyuzhnyi, Ivan
  • 18
    Yarmoliuk, Yehor
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 5
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Руди Гарсия
  • Ребров, Сергей
LIVE
Трансляція матчу Бельгія - Україна
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
2'
Зінченко праворуч і три центрбеки у нас – це цікаво. Ну, подивимось...
1'
Свисток
Ну що, поїхали, матч розпочався!
Команди на полі, звучать гімни країн!
Інфо
Запасні Бельгії: Куртуа, Вандевоордт, Мокьо, де Кейпер, Салемакерс, Опенда, Люкбакіо, де Вінтер, де Кетеларе, Мехеле, Хейнен, Бачуайї
Інфо
Бельгія: Селс, Менье, Фас, Дебаст, Кастань, Раскін, Ванакен, де Брюйне, Троссар, Доку, Лукаку
Інфо
Запасні України: Трубін, Різник, Бондар, Михайличенко, Назарина, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Довбик, Буяльський, Циганков, Назаренко
Інфо
Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Сваток, Забарний, Зінченко, Судаков, Ярмолюк, Калюжний, Гуцуляк, Ванат
Нагадаємо, що переможець нашої пари наступного сезону гратиме в дивізіоні А. Той, хто програв, залишиться в Лізі B
У четвер у першому матчі наша збірна досить несподівано обіграла бельгійців 3:1
Інфо
Матч розпочнеться о 21:45, судитиме гру німецька бригада на чолі з Даніелем Зібертом
Всім добрий вечір! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу-відповіді плей-офф раунду Ліги націй, в якому збірна України на виїзді зіграє з Бельгією.
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Останні матчі
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Анонс матчу Бельгія - Україна 23.03.2025, Ліга Націй

Матч між командою Бельгія та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч відбудеться на стадіоні Luminus Arena.

Дата проведення матчу: 23.03.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Бельгія та командою Україна:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Бельгія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Бельгія у попередньому футбольному матчі 20.03.2025 закінчилось з такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Руди Гарсия и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бельгія - Україна можна подивитися 23.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Бельгія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бельгія
Країна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Попередній поєдинок команди Бельгія був зіграний проти Україна - 20.03.2025, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Попередній матч команди Україна був зіграний проти Бельгія - 20.03.2025, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Україна.

Слідкуйте за результатами матчу Бельгія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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