Бельгія - Україна онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Бельгія - Україна 23.03.2025, Ліга Націй

Матч між командою Бельгія та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч відбудеться на стадіоні Luminus Arena.

Дата проведення матчу: 23.03.2025

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Бельгія та командою Україна:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Бельгія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Бельгія у попередньому футбольному матчі 20.03.2025 закінчилось з такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Руди Гарсия и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бельгія

Країна: Бельгия

Тренер: Роберто Мартинес



Попередній поєдинок команди Бельгія був зіграний проти Україна - 20.03.2025, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Україна

Країна: Украина

Тренер: Александр Петраков



Попередній матч команди Україна був зіграний проти Бельгія - 20.03.2025, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Україна.

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