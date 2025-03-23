  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Іспанія - Нідерланди Дивитися онлайн
У тренді

Іспанія - Нідерланди онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 23 березня 2025, 21:45 - Месталья . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Іспанія
0 - 0
Оновити
3'
Нідерланди
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
37%
Нічия
33%
Нідерланди
30%
П1: 1.66 Х: 4.00 П2: 5.00
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Spain have won 1 times, there have been 3 draws while Netherlands have won 3 times. The goal difference is 12-6 in favour of Netherlands.
  • Spain have a winning streak of 5 matches.
  • Spain haven't lost in their last 17 games.
  • Spain have won 5 home matches in a row.
  • Spain haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • The result of the first leg: Netherlands - Spain 2-2.
  • Spain have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Spain wins 1st half in 58% of their matches, Netherlands in 31% of their matches.
  • Spain wins 58% of halftimes, Netherlands wins 31%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Spain leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Netherlands leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When Spain is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • When Netherlands is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Spain has better performance than Netherlands.
  • Spain's performance of the last 5 matches is better than Netherlands's.
  • Netherlands have lost just 1 of their last 5 games against Spain (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Spain won 1, Netherlands won 2, 2 draws.
  • Spain scores 1 goals in a match against Netherlands and Netherlands scores 2 goals against Spain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Spain and Netherlands is 3.
  • Spain scores 2.83 goals when playing at home and Netherlands scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • Average number of goals in the first half in meetings between Spain and Netherlands is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Nations League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Іспанія
1
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Нідерланди
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Нідерланди 2 - 2 Завершено Іспанія
Міжнародні товариські матчі 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Нідерланди 1 - 1 Завершено Іспанія
Чемпионат мира FIFA 2013/2014
13.06.2014 - 22:00 Іспанія 1 - 5 Завершено Нідерланди
Чемпіонат Австралії 2012/2013
12.06.2013 - 19:00 Іспанія 3 - 0 Завершено Нідерланди
Останні матчі - Іспанія
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Нідерланди 2 - 2 Завершено Іспанія Н
Ліга Націй 24-26
18.11.2024 - 21:45 Іспанія 3 - 2 Завершено Швейцарія В
Ліга Націй 24-26
15.11.2024 - 21:45 Данія 1 - 2 Завершено Іспанія В
Ліга Націй 24-26
15.10.2024 - 21:45 Іспанія 3 - 0 Завершено Сербія В
Ліга Націй 24-26
12.10.2024 - 21:45 Іспанія 1 - 0 Завершено Данія В
Показати більше
Останні матчі - Нідерланди
Новини команд
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
37%
Нічия
33%
Нідерланди
30%
П1: 1.66 Х: 4.00 П2: 5.00
Склади команд
1
Simon, Unai
3
Cucurella, Marc
2
Huijsen, Dean
24
Le Normand, Robin
3
Mingueza, Oscar
8
Ruiz, Fabian
4
Zubimendi, Martin
20
Olmo, Dani
10
Williams, Nico
10
Oyarzabal, Mikel
19
Yamal, Lamine
1
Verbruggen, Bart
3
Geertruida, Lutsharel
29
Van Hecke, Jan Paul
4
Вірджил ван Дейк
22
Maatsen, Ian
14
Reijnders, Tijani
19
Kluivert, Justin
21
De Jong, Frenkie
30
Frimpong, Jeremie
10
Мемфіс Депай
18
Gakpo, Cody
Стартовий склад
  • 10
    Williams, Nico
    Форвард
  • 10
    Oyarzabal, Mikel
    Форвард
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 4
    Zubimendi, Martin
    Півзахисник
  • 20
    Olmo, Dani
    Півзахисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 2
    Huijsen, Dean
    Захисник
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 3
    Mingueza, Oscar
  • 1
    Simon, Unai
    Воротар
  • 30
    Frimpong, Jeremie
    Захисник
  • 10
    Мемфіс Депай
    Форвард
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 3
    Geertruida, Lutsharel
    Захисник
  • 29
    Van Hecke, Jan Paul
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 22
    Maatsen, Ian
    Півзахисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • De La Fuente, Luis
  • Рональд Куман
LIVE
Трансляція матчу Іспанія - Нідерланди
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
1'
Свисток
Клеман Тюрпен дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу з Франції: Клеман Тюрпен
Головний тренер збірної Нідерландів: Рональд Куман
На лаві запасних: Бас, Броббі, Віффер, Де Лігт, Копмайнерс, Ланг, Мален, Олей, Сімонс, Тейлор, Флеккен
Інфо
Стартовий склад збірної Нідерландів (4-3-3): Вербругген - Матсен, Ван Дейк, ван Геке, Геертрейда - де Йонг, Клюйверт, Рейндерс - Гакпо, Депай, Фрімпонг
Головний тренер збірної Іспанії: Луїс Де ла Фуенте
На лаві запасних: Саму, Асенсіо, Баена, Гарсія, Грімальдо, Меріно, Мората, Педрі, Порро, Рая, Торрес
Інфо
Стартовий склад збірної Іпснаії (4-3-3): Сімон - Кукурелья, Хейсен, Ле Норман, Мінгеса - Руїс, Субіменді, Ольмо - Вільямс, Оярсабаль, Ямаль
Нагадаємо, попередній матч між командами закінчився в нічию - 2:2 і доля путівки в півфінал вирішиться сьогодні. Переможець сьогоднішнього поєдинку в наступному етапі зустрінеться з переможцем пари Франція - Хорватія
Поєдинок пройде у Валенсії на Местальї та розпочнеться о 21:45 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги націй, в якому збірна Іспанії прийме у гостях збірну Нідерландів
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Шотландія Шотландія 0 Греція Греція 3 Завершено 19:00 - Сьогодні Угорщина Угорщина 0 Туреччина Туреччина 3 Завершено 19:00 - Сьогодні Словенія Словенія 0 Словаччина Словаччина 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Сербія Сербія 1 Австрія Австрія 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Ісландія Ісландія 1 Косово Косово 3

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 5 000 грн На сайт
3 150 000 грн На сайт
4 100 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Іспанія - Нідерланди 23.03.2025, Ліга Націй

Матч між командою Іспанія та командою Нідерланди проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч почнеться на стадіоні Месталья.

Дата проведення матчу: 23.03.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Іспанія та командою Нідерланди:

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Нідерланди та Іспанія у попередньому футбольному матчі 20.03.2025 закінчилось з такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд De La Fuente, Luis и Рональд Куман розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Іспанія - Нідерланди можна подивитися 23.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Іспанія - Нідерланди, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте

Попередній матч команди Іспанія був зіграний проти Нідерланди - 20.03.2025, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Минулий матч команди Нідерланди був зіграний проти Іспанія - 20.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Іспанія - Нідерланди онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Націй та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.