Іспанія - Нідерланди онлайн трансляція матчу

23.03.2025 в 08:40 Іспанія - Нідерланди. Анонс та прогноз матчу Ліги Націй на 23.03.2025 UA-Футбол ділиться очікуваннями від матчу-відповіді між Іспанією та Нідерландами у рамках Ліги Націй УЄФА.