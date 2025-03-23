Іспанія - Нідерланди онлайн трансляція матчу

Матч між командою Іспанія та командою Нідерланди проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч почнеться на стадіоні Месталья.
Дата проведення матчу: 23.03.2025
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між клубами Іспанія та командою Нідерланди:
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Нідерланди та Іспанія у попередньому футбольному матчі 20.03.2025 закінчилось з такими результатами: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд De La Fuente, Luis и Рональд Куман розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте
Попередній матч команди Іспанія був зіграний проти Нідерланди - 20.03.2025, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.
Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал
Минулий матч команди Нідерланди був зіграний проти Іспанія - 20.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.
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