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Франція - Хорватія онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 23 березня 2025, 21:45 - Stade de France . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Оливер, Майкл
Франція
0 - 0
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3'
Хорватія
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Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Франція
41%
Нічия
33%
Хорватія
26%
П1: 1.44 Х: 4.50 П2: 7.50
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, France have won 4 times, there have been 3 draws while Croatia have won 2 times. The goal difference is 15-12 in favour of France.
  • France haven't lost in their last 5 games.
  • The result of the first leg: Croatia - France 2-0.
  • France wins 1st half in 35% of their matches, Croatia in 28% of their matches.
  • France wins 35% of halftimes, Croatia wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Croatia.
  • On their last meeting Croatia won by 2 goals.
  • When France leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Croatia leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When France is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Croatia is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Nations League, France has better performance than Croatia.
  • France's performance of the last 5 matches is better than Croatia's.
  • France have lost just 1 of their last 5 games against Croatia (in all competitions).
  • In the last 5 meetings France won 2, Croatia won 2, 1 draws.
  • France scores 1.4 goals in a match against Croatia and Croatia scores 1.4 goals against France (on average).
  • Average number of goals in meetings between France and Croatia is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between France and Croatia is 1.4.
  • France scores 1.22 goals when playing at home and Croatia scores 1.43 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Франція
3
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Хорватія
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Хорватія 2 - 0 Завершено Франція
Ліга Націй 2022-2024
13.06.2022 - 21:45 Франція 0 - 1 Завершено Хорватія
Ліга Націй 2022-2024
06.06.2022 - 21:45 Хорватія 1 - 1 Завершено Франція
Ліга Націй 2021
14.10.2020 - 21:45 Хорватія 1 - 2 Завершено Франція
Останні матчі - Франція
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Хорватія 2 - 0 Завершено Франція П
Ліга Націй 24-26
17.11.2024 - 21:45 Італія 1 - 3 Завершено Франція В
Ліга Націй 24-26
14.11.2024 - 21:45 Франція 0 - 0 Завершено Ізраїль Н
Ліга Націй 24-26
14.10.2024 - 21:45 Бельгія 1 - 2 Завершено Франція В
Ліга Націй 24-26
10.10.2024 - 21:45 Ізраїль 1 - 4 Завершено Франція В
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Останні матчі - Хорватія
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Хорватія 2 - 0 Завершено Франція В
Ліга Націй 24-26
18.11.2024 - 21:45 Хорватія 1 - 1 Завершено Португалія Н
Ліга Націй 24-26
15.11.2024 - 21:45 Шотландія 1 - 0 Завершено Хорватія П
Ліга Націй 24-26
15.10.2024 - 21:45 Польща 3 - 3 Завершено Хорватія Н
Ліга Націй 24-26
12.10.2024 - 19:00 Хорватія 2 - 1 Завершено Шотландія В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Франція
41%
Нічия
33%
Хорватія
26%
П1: 1.44 Х: 4.50 П2: 7.50
Склади команд
16
Maignan, Mike
19
Hernandez, Theo
2
Saliba, William
2
Upamecano, Dayot
23
Kounde, Jules
14
Tchouameni, Aurelien
17
Kone, Manu
29
Barcola, Bradley
10
Усман Дембеле
17
Olise, Michael
9
Кіліан Мбаппе
40
Домінік Ліваковіч
44
Stanisic, Josip
55
Caleta-Car, Duje
37
Sutalo, Josip
24
Gvardiol, Josko
10
Лука Модрiч
8
Матео Ковачіч
5
Іван Перішич
25
Sucic, Petar
27
Андрей Крамарич
17
Budimir, Ante
Стартовий склад
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 29
    Barcola, Bradley
    Форвард
  • 10
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 17
    Olise, Michael
    Півзахисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 2
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 17
    Budimir, Ante
    Форвард
  • 5
    Іван Перішич
    Півзахисник
  • 25
    Sucic, Petar
    Півзахисник
  • 27
    Андрей Крамарич
    Форвард
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 44
    Stanisic, Josip
    Захисник
  • 55
    Caleta-Car, Duje
    Захисник
  • 37
    Sutalo, Josip
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 40
    Домінік Ліваковіч
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Дидье Дешам
  • Златко Далич
LIVE
Трансляція матчу Франція - Хорватія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
1'
Французи пішли атакувати з перших хвилин.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Котарські, Івушич, Понграчич, Моро, Влашич, Пашалич, Батуріна, Фрук, Якич, Соса, Іванович, Юранович.
Хорватія: Лівакович — Станішич, Чалета-Цар, Шутало, Гвардіол — Модрич, Ковачич — Перішич, П. Сучич, Крамарич — Будімір.
Запасні: Самба, Шевальє, Павар, Дінь, Камавінга, Дуе, Коло Муані, Рабьо, Конате, Заїр-Емері, Гендузі, Клосс.
Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Коне, Чуамені — Олісе, Дембеле, Баркола — Мбаппе.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому матчі перемогла Хорватія — 2:0.
Майкл Олівер (Ашингтон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги націй УЄФА. На полі стадіону Стад-де-Франс (Сен-Дені, Франція) зіграють Франція та Хорватія.
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Анонс матчу Франція - Хорватія 23.03.2025, Ліга Націй

Протистояння між командою Франція та командою Хорватія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч відбудеться на стадіоні Stade de France.

Дата проведення матчу: 23.03.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Франція та командою Хорватія:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Хорватія, тоді як команда Франція залишилася з поразкою . Зіткнення Хорватія та Франція у попередньому футбольному матчі 20.03.2025 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дидье Дешам и Златко Далич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Франція - Хорватія можна подивитися 23.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Франція - Хорватія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Попередній поєдинок команди Франція був зіграний проти Хорватія - 20.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Хорватія.

Команда гостей

Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Попередній поєдинок команди Хорватія був зіграний проти Франція - 20.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Хорватія.

Слідкуйте за результатами матчу Франція - Хорватія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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