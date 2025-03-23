Франція - Хорватія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Франція - Хорватія 23.03.2025, Ліга Націй

Протистояння між командою Франція та командою Хорватія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч відбудеться на стадіоні Stade de France.

Дата проведення матчу: 23.03.2025

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Франція та командою Хорватія:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Хорватія, тоді як команда Франція залишилася з поразкою . Зіткнення Хорватія та Франція у попередньому футбольному матчі 20.03.2025 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дидье Дешам и Златко Далич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Франція

Країна: Франция

Тренер: Дидье Дешам



Попередній поєдинок команди Франція був зіграний проти Хорватія - 20.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Хорватія.

Команда гостей

Назва: Хорватія

Країна: Хорватия

Тренер: Златко Далич



Попередній поєдинок команди Хорватія був зіграний проти Франція - 20.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Хорватія.

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