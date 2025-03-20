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Німеччина - Італія онлайн трансляція матчу

Ліга Націй - 23 березня 2025, 21:45 - Сигнал Идуна Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Німеччина
0 - 0
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3'
Італія
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Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
38%
Нічия
31%
Італія
31%
П1: 1.80 Х: 3.80 П2: 4.33
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Germany and Italy is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings, Germany have won 3 times, there have been 7 draws while Italy have won 3 times. The goal difference is 17-15 in favour of Germany.
  • Italy's last away win against Germany was in 2003.
  • Germany haven't lost in their last 7 games.
  • Germany have won 7 home matches in a row.
  • Germany haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Italy have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Italy have lost none of their last 4 away matches.
  • When playing at home, Germany have not lost to Italy in their last 3 encounters.
  • The result of the first leg: Italy - Germany 1-2.
  • Germany have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Italy have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Germany wins 1st half in 43% of their matches, Italy in 57% of their matches.
  • Germany wins 43% of halftimes, Italy wins 57%.
  • The winner of their last meeting was Germany.
  • On their last meeting Germany won by 1 goals.
  • When Germany leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Italy leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Germany is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • When Italy is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Germany has better performance than Italy.
  • Germany's performance of the last 5 matches is better than Italy's.
  • Germany have lost just 0 of their last 5 games against Italy (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Germany won 3, Italy won 0, 2 draws.
  • Germany scores 1.8 goals in a match against Italy and Italy scores 1 goals against Germany (on average).
  • Average number of goals in meetings between Germany and Italy is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Germany and Italy is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Nations League.
  • Germany scores 2.89 goals when playing at home and Italy scores 1.17 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Німеччина
3
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
Італія
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Італія 1 - 2 Завершено Німеччина
Ліга Націй 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Німеччина 5 - 2 Завершено Італія
Ліга Націй 2022-2024
04.06.2022 - 21:45 Італія 1 - 1 Завершено Німеччина
Контрольные матчи сборной 2016/2017
15.11.2016 - 21:45 Італія 0 - 0 Завершено Німеччина
Останні матчі - Німеччина
Останні матчі - Італія
Ліга Націй 24-26
20.03.2025 - 21:45 Італія 1 - 2 Завершено Німеччина П
Молодіжна збірна 24-26
19.11.2024 - 19:15 Італія 2 - 2 Завершено Україна Н
Ліга Націй 24-26
17.11.2024 - 21:45 Італія 1 - 3 Завершено Франція П
Ліга Націй 24-26
14.11.2024 - 21:45 Бельгія 0 - 1 Завершено Італія В
Ліга Націй 24-26
14.10.2024 - 21:45 Італія 4 - 1 Завершено Ізраїль В
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Новини команд
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
38%
Нічия
31%
Італія
31%
П1: 1.80 Х: 3.80 П2: 4.33
Склади команд
1
Baumann, Oliver
4
Schlotterbeck, Nico
22
Антоніо Рюдігер
4
Tah, Jonathan
7
Mittelstadt, Maximilian
8
Леон Горецка
6
Stiller, Angelo
6
Kimmich, Joshua
42
Musiala, Jamal
10
Лерой Сане
11
Kleindienst, Tim
1
Джанлуїджі Доннарумма
4
Gatti, Federico
4
Buongiorno, Alessandro
95
Алессандро Бастоні
22
Di Lorenzo, Giovanni
23
Ніколо Барелла
28
Ricci, Samuele
8
Tonali, Sandro
13
Udogie, Destiny
20
Kean, Moise
70
Maldini, Daniel
Стартовий склад
  • 11
    Kleindienst, Tim
    Форвард
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 10
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 7
    Mittelstadt, Maximilian
    Захисник
  • 8
    Леон Горецка
    Півзахисник
  • 6
    Stiller, Angelo
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 4
    Schlotterbeck, Nico
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 4
    Tah, Jonathan
    Форвард
  • 1
    Baumann, Oliver
    Воротар
  • 20
    Kean, Moise
    Форвард
  • 70
    Maldini, Daniel
    Форвард
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 28
    Ricci, Samuele
    Півзахисник
  • 8
    Tonali, Sandro
  • 13
    Udogie, Destiny
    Захисник
  • 4
    Gatti, Federico
    Захисник
  • 4
    Buongiorno, Alessandro
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 1
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юлиан Нагельсманн
  • Лучано Спаллетти
LIVE
Трансляція матчу Німеччина - Італія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
Арбітр — Шимон Марчиньяк (Польща).
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Німеччини: Бауманн — Рюдігер, Та, Шлоттербек — Міттельштадт, Горецка, Стіллер, Кімміх (к) — Мусіала, Сане — Кляйндінст. Головний тренер — Юліан Нагельсманн.
Інфо
Стартовий склад Італії: Доннарумма (к) — Бастоні, Буонджорно, Гатті — Удогі, Тоналі, Річчі, Барелла, Ді Лоренцо — Мальдіні, Кін. Головний тренер — Лучано Спалетті.
В першому матчі підопічні Нагельсманна здобули вольову перемогу на чужому полі (1-2).
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді плей-оф Ліги націй Німеччина — Італія.
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Анонс матчу Німеччина - Італія 23.03.2025, Ліга Націй

Матч між командою Німеччина та командою Італія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч пройде на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 23.03.2025
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Німеччина та командою Італія:

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Німеччина, тоді як команда Італія залишилася з поразкою . Зіткнення Італія та Німеччина у попередньому футбольному матчі 20.03.2025 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Юлиан Нагельсманн и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Німеччина - Італія можна подивитися 23.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Націй. Текстову трансляцію матчу Німеччина - Італія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Попередній поєдинок команди Німеччина був зіграний проти Італія - 20.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Команда гостей

Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Минулий поєдинок команди Італія був зіграний проти Німеччина - 20.03.2025, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Слідкуйте за результатами матчу Німеччина - Італія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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