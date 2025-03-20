Німеччина - Італія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Німеччина - Італія 23.03.2025, Ліга Націй

Матч між командою Німеччина та командою Італія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Націй 24-26 , матч пройде на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 23.03.2025

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Німеччина та командою Італія:

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Німеччина, тоді як команда Італія залишилася з поразкою . Зіткнення Італія та Німеччина у попередньому футбольному матчі 20.03.2025 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Юлиан Нагельсманн и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Німеччина

Країна: Германия

Тренер: Ханси Флик



Попередній поєдинок команди Німеччина був зіграний проти Італія - 20.03.2025, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Команда гостей

Назва: Італія

Країна: Италия

Тренер: Роберто Манчини



Минулий поєдинок команди Італія був зіграний проти Німеччина - 20.03.2025, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Німеччина.

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