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Реал - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 04 березня 2025, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Реал
Мадрид
1 - 0
Оновити
14'
Атлетіко
Мадрид
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Хід матчу
4' Rodrygo
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Реал
32%
Нічия
29%
Атлетіко
38%
П1: 1.81 Х: 3.66 П2: 4.20
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Atletico Madrid when Real Madrid is playing at home is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Atletico Madrid is 1-1. 19 matches have ended with this result.
  • During the last 38 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 19 times, there have been 15 draws while Atletico Madrid have won 4 times. The goal difference is 62-33 in favour of Real Madrid.
  • During the last 81 meetings, Real Madrid have won 37 times, there have been 32 draws while Atletico Madrid have won 12 times. The goal difference is 131-84 in favour of Real Madrid.
  • Atletico Madrid's last away win against Real Madrid was in 2016.
  • Real Madrid haven't lost in their last 7 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Atletico Madrid haven't lost in their last 9 games.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Atletico Madrid in their last 11 encounters.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Atletico Madrid have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 50% of their matches, Atletico Madrid in 40% of their matches.
  • Real Madrid wins 50% of halftimes, Atletico Madrid wins 40%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Atletico Madrid leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 1, Atletico Madrid won 1, 3 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Atletico Madrid.
  • Atletico Madrid have won just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2 goals in a match against Atletico Madrid and Atletico Madrid scores 2 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Atletico Madrid is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Atletico Madrid is 1.6.
  • Real Madrid scores 2.77 goals when playing at home and Atletico Madrid scores 2.06 goals when playing away (on average).
  • Atletico Madrid have lost none of their last 4 away matches.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
Особисті зустрічі
Реал
17
Перемог
45
Ігор
11
Перемог
Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.02.2025 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.09.2024 - 22:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.02.2024 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко
Кубок Іспанії 2023/2024
18.01.2024 - 22:30 Атлетіко 4 - 2 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.03.2025 - 19:30 Бетіс 2 - 1 Завершено Реал П
Кубок Іспанії 2024/2025
26.02.2025 - 22:30 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.02.2025 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершено Жирона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.02.2025 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.02.2025 - 17:15 Осасуна 1 - 1 Завершено Реал Н
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Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.03.2025 - 22:00 Атлетіко 1 - 0 Завершено Атлетік В
Кубок Іспанії 2024/2025
25.02.2025 - 22:30 Барселона 4 - 4 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.02.2025 - 19:30 Валенсія 0 - 3 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.02.2025 - 19:30 Атлетіко 1 - 1 Завершено Сельта Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.02.2025 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
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Головні події
ГООЛ! Rodrygo
4'
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Реал
32%
Нічия
29%
Атлетіко
38%
П1: 1.81 Х: 3.66 П2: 4.20
Склади команд
1
Тібо Куртуа
23
Mendy, Ferland
22
Антоніо Рюдігер
35
Asencio, Raul
8
Федеріко Вальверде
6
Camavinga, Eduardo
14
Tchouameni, Aurelien
21
Diaz, Brahim
7
Junior, Vinicius
9
Кіліан Мбаппе
11
Rodrygo
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
2
Хосе Марiя Хiменес
15
Lenglet, Clement
21
Galan, Javi
22
Simeone, Giuliano
8
Barrios, Pablo
5
Родрiго де Пауль
12
Lino, Samuel
19
Alvarez, Julian
7
Антуан Грiзманн
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 6
    Camavinga, Eduardo
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 35
    Asencio, Raul
    Захисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 22
    Simeone, Giuliano
    Форвард
  • 8
    Barrios, Pablo
    Півзахисник
  • 5
    Родрiго де Пауль
    Півзахисник
  • 12
    Lino, Samuel
    Форвард
  • 14
    Маркос Льоренте
    Півзахисник
  • 2
    Хосе Марiя Хiменес
    Захисник
  • 15
    Lenglet, Clement
    Захисник
  • 21
    Galan, Javi
    Захисник
  • 13
    Ян Облак
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Диего Симеоне
Статистика матчу
1
Штрафні
3
3
Фоли
1
1
Удари в отвір
69%
Володіння м'ячем
31%
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Атлетіко"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
10'
Закидання на хід Родріго до правого флангу атаки перехопив Галан.
8'
Атлетіко в цьому матчі атакувати явно не квапиться.
6'
Родріго отримав закидання до правого флангу штрафного з глибини, після чого впав у боротьбі проти Галана. Без фола.
5'
Продовжує атакувати Реал.
4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Родріго отримав передачу на хід до правого флангу штрафного від Вальверде, поклав захисника та пробив у дальній.
2'
Атлетіко готовий будувати свою гру на контратаках.
1'
Реал починає з контролю на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Муссо, Гоміс, Галлагер, Серлот, Корреа, Лемар, Моліна, Рікельме, Вітсель, Мандава, Ле Норман.
Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан — Сімеоне, Барріос, Де Пауль, Ліно — Альварес, Грізманн.
Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Алаба, Модрич, Гюлер, Ендрік, Васкес, Ф. Гарсія.
Реал: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Чуамені, Діас, Камавінга — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Атлетіко фінішував п'ятим на етапі ліги.
Інфо
Реал до цього вибив Манчестер Сіті.
Клеман Тюрпен (Уллен, Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридські Реал та Атлетіко.
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Анонс матчу Реал - "Атлетіко" 04.03.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 04.03.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Реал (Мадрид) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 08.02.2025 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Атлетіко" можна подивитися 04.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал - "Атлетіко", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий матч команди Реал був зіграний проти Бетіс - 01.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Попередній поєдинок команди "Атлетіко" був зіграний проти Атлетік - 01.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Атлетіко" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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