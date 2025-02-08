Реал - Атлетіко онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - "Атлетіко" 04.03.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Атлетіко" (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 04.03.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Реал (Мадрид) та командою "Атлетіко" (Мадрид):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 08.02.2025 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Диего Симеоне розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Минулий матч команди Реал був зіграний проти Бетіс - 01.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)

Рік заснування "Атлетико" (Мадрид): 1903

Країна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Попередній поєдинок команди "Атлетіко" був зіграний проти Атлетік - 01.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

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