Баварія - Байєр онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Баварія" - Байєр 05.03.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою Байєр (Леверкузен) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 05.03.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Баварія" (Мюнхен) та командою Байєр (Леверкузен):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Байєр та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 15.02.2025 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Томас Тухель



Минулий матч команди "Баварія" був зіграний проти Штутгарт - 28.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: Байєр (Леверкузен)

Рік заснування Байер (Леверкузен): 1904

Країна: Германия

Тренер: Хаби Алонсо



Попередній матч команди Байєр був зіграний проти Айнтрахт - 01.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди Байєр.

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