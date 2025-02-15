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Баварія - Байєр онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 05 березня 2025, 22:00 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Оливер, Майкл
Баварія
Мюнхен
До початку
00 : 00 : 00
Байєр
Леверкузен
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
30%
Нічия
39%
Байєр
30%
П1: 1.77 Х: 4.00 П2: 4.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Bayern Munich and Bayer Leverkusen when Bayern Munich is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Bayern Munich and Bayer Leverkusen is 2-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Bayern Munich playing at home, Bayern Munich have won 26 times, there have been 6 draws while Bayer Leverkusen have won 3 times. The goal difference is 78-28 in favour of Bayern Munich.
  • During the last 73 meetings, Bayern Munich have won 43 times, there have been 14 draws while Bayer Leverkusen have won 16 times. The goal difference is 145-88 in favour of Bayern Munich.
  • Bayern Munich haven't lost in their last 9 games.
  • Bayern Munich haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Bayer Leverkusen haven't lost in their last 7 games.
  • Bayer Leverkusen have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Bayern Munich wins 1st half in 59% of their matches, Bayer Leverkusen in 50% of their matches.
  • Bayern Munich wins 59% of halftimes, Bayer Leverkusen wins 50%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Bayer Leverkusen leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Bayer Leverkusen is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Bayern Munich has better performance than Bayer Leverkusen.
  • Bayer Leverkusen have lost just 0 of their last 5 games against Bayern Munich (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayern Munich won 0, Bayer Leverkusen won 2, 3 draws.
  • Bayern Munich scores 0.6 goals in a match against Bayer Leverkusen and Bayer Leverkusen scores 1.4 goals against Bayern Munich (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayern Munich and Bayer Leverkusen is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayern Munich and Bayer Leverkusen is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Bayern Munich scores 2.93 goals when playing at home and Bayer Leverkusen scores 1.87 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Баварія
15
Перемог
31
Ігор
8
Перемог
Байєр
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
15.02.2025 - 19:30 Байєр 0 - 0 Завершено Баварія
Кубок Німеччини 2024/2025
03.12.2024 - 21:45 Баварія 0 - 1 Завершено Байєр
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
28.09.2024 - 19:30 Баварія 1 - 1 Завершено Байєр
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Байєр 3 - 0 Завершено Баварія
Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
28.02.2025 - 21:30 Штутгарт 1 - 3 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
23.02.2025 - 18:30 Баварія 4 - 0 Завершено Айнтрахт В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.02.2025 - 22:00 Баварія 1 - 1 Завершено Селтік Н
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
15.02.2025 - 19:30 Байєр 0 - 0 Завершено Баварія Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.02.2025 - 22:00 Селтік 1 - 2 Завершено Баварія В
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Останні матчі - Байєр
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
01.03.2025 - 19:30 Айнтрахт 1 - 4 Завершено Байєр В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
22.02.2025 - 16:30 Хольштайн 0 - 2 Завершено Байєр В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
15.02.2025 - 19:30 Байєр 0 - 0 Завершено Баварія Н
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
08.02.2025 - 16:30 Вольфсбург 0 - 0 Завершено Байєр Н
Кубок Німеччини 2024/2025
05.02.2025 - 21:45 Байєр 3 - 2 Завершено Кельн В
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
30%
Нічия
39%
Байєр
30%
П1: 1.77 Х: 4.00 П2: 4.00
LIVE
Трансляція матчу "Баварія" - Байєр
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Стартовий склад Баварії:
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Стартовий склад Баєра:
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Баварією та Баєром.
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Останні матчі
Завершено 17:00 - Сьогодні Баварія U19 Баварія U19 1 Інтер U19 Інтер U19 0 Завершено 22:00 - Вчора ПСВ ПСВ 1 Арсенал Арсенал 7 Завершено 22:00 - Вчора Реал Реал 2 Атлетіко Атлетіко 1 Завершено 22:00 - Вчора Боруссія Боруссія 1 Лілль Лілль 1 Завершено 22:00 - Вчора Уїком Уондерерс Уїком Уондерерс 2 Бертон Альбіон Бертон Альбіон 0

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Анонс матчу "Баварія" - Байєр 05.03.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою Байєр (Леверкузен) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 05.03.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Баварія" (Мюнхен) та командою Байєр (Леверкузен):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Байєр та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 15.02.2025 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - Байєр можна подивитися 05.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - Байєр, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Минулий матч команди "Баварія" був зіграний проти Штутгарт - 28.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: Байєр (Леверкузен)
Рік заснування Байер (Леверкузен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Хаби Алонсо

Попередній матч команди Байєр був зіграний проти Айнтрахт - 01.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди Байєр.

Слідкуйте за результатами матчу "Баварія" - Байєр онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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