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ПСВ - Арсенал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 04 березня 2025, 22:00 - Филипс . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
ПСВ
Эйндховен
0 - 0
Оновити
13'
Арсенал
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
ПСВ
33%
Нічия
38%
Арсенал
29%
П1: 3.75 Х: 3.60 П2: 1.94
Цікаві факти
  • The most common result of matches between PSV Eindhoven and Arsenal FC is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, PSV Eindhoven have won 2 times, there have been 4 draws while Arsenal FC have won 3 times. The goal difference is 9-6 in favour of Arsenal FC.
  • PSV Eindhoven haven't lost in any of their last 20 home matches.
  • When playing at home, PSV Eindhoven have not lost to Arsenal FC in their last 4 encounters.
  • PSV Eindhoven have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • PSV Eindhoven wins 1st half in 46% of their matches, Arsenal FC in 54% of their matches.
  • PSV Eindhoven wins 46% of halftimes, Arsenal FC wins 54%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When PSV Eindhoven leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When PSV Eindhoven is down 0-1 home, they win 72% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Arsenal FC has better performance than PSV Eindhoven.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than PSV Eindhoven's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against PSV Eindhoven (in all competitions).
  • In the last 5 meetings PSV Eindhoven won 1, Arsenal FC won 2, 2 draws.
  • PSV Eindhoven have lost just 0 of their last 3 UEFA Champions League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have won just 0 of their last 3 UEFA Champions League games against PSV Eindhoven.
  • PSV Eindhoven scores 0.8 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.4 goals against PSV Eindhoven (on average).
  • Average number of goals in meetings between PSV Eindhoven and Arsenal FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between PSV Eindhoven and Arsenal FC is 0.8.
  • PSV Eindhoven scores 3.3 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • PSV Eindhoven have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Both teams lost their last match.
  • Arsenal FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Особисті зустрічі
ПСВ
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.12.2023 - 19:45 ПСВ 1 - 1 Завершено Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Арсенал 4 - 0 Завершено ПСВ
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 ПСВ 2 - 0 Завершено Арсенал
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
20.10.2022 - 20:00 Арсенал 1 - 0 Завершено ПСВ
Останні матчі - ПСВ
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
01.03.2025 - 19:45 Go Ahead Eagles 3 - 2 Завершено ПСВ П
Кубок Нідерландів 2024/2025
26.02.2025 - 21:00 ПСВ 1 - 2 Завершено Go Ahead Eagles П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.02.2025 - 22:00 ПСВ 3 - 1 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
15.02.2025 - 17:30 ПСВ 2 - 2 Завершено Утрехт Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.02.2025 - 22:00 Ювентус 2 - 1 Завершено ПСВ П
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Ноттінгем Форест 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 17:00 Арсенал 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2024/2025
05.02.2025 - 22:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.02.2025 - 18:30 Арсенал 5 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
ПСВ
33%
Нічия
38%
Арсенал
29%
П1: 3.75 Х: 3.60 П2: 1.94
Склади команд
1
Benitez, Walter
3
Malacia, Tyrell
18
Олів'є Боскальї
6
Flamingo, Ryan
37
Ledezma, Richard
20
Til, Guus
22
Schouten, Jerdy
34
Saibari, Ismael
10
Lang, Noa
9
Люк де Йонг
5
Іван Перішич
22
Raya, David
12
Timber, Jurrien
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
49
Lewis-Skelly, Myles
8
Odegaard, Martin
5
Partey, Thomas
41
Rice, Declan
53
Nwaneri, Ethan
23
Мікель Меріно
19
Trossard, Leandro
Стартовий склад
  • 10
    Lang, Noa
  • 9
    Люк де Йонг
    Форвард
  • 5
    Іван Перішич
    Півзахисник
  • 20
    Til, Guus
  • 22
    Schouten, Jerdy
  • 34
    Saibari, Ismael
    Півзахисник
  • 3
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 18
    Олів'є Боскальї
    Захисник
  • 6
    Flamingo, Ryan
    Захисник
  • 37
    Ledezma, Richard
    Півзахисник
  • 1
    Benitez, Walter
    Воротар
  • 53
    Nwaneri, Ethan
    Форвард
  • 23
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 49
    Lewis-Skelly, Myles
    Півзахисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Петер Бос
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
Штрафні
2
2
Фоли
34%
Володіння м'ячем
66%
LIVE
Трансляція матчу ПСВ - Арсенал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
12'
Офсайд
8'
5'
«Каноніри» розіграли кутовий, Нванері зі зручної позиції подав, а Габріел мав замкнути передачу на дальній стійці. Бразилець підставив ногу, але не зміг спрямувати мʼяч у площину.
2'
Льюїс-Скеллі помітив відкривання Едегора поміж захисників і віддав передачу. Вона виявилася неточною, а могла сильно загострити ситуацію.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Хесус Хіль Мансано (Іспанія).
Запасні: Дроммел (в), Схікс (в), Бабаді, Бакайоко, Верман, Дріуш, Карсдорп, Ланд, Нагало, Обіспо.
Інфо
Стартовий склад ПСВ: Бенітес — Маласія, Боскальї, Фламінго, Ледесма — Тіл, Схаутен, Сайбарі — Ланг, де Йонг (к), Перішич. Головний тренер — Пітер Бош.
Запасні: Нету (в), Сетфорд (в), Батлер-Оєдеджі, Вайт, Жоржиньйо, Зінченко, Кабія, Калафьорі, Ківьор, Стерлінг, Тірні.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Рая — Льюїс-Скеллі, Габріел, Саліба, Тімбер — Райс, Партей, Едегор (к) — Троссар, Меріно, Нванері. Головний тренер — Мікель Артета.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСВ – Арсенал.
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Анонс матчу ПСВ - Арсенал 04.03.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою ПСВ (Эйндховен) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Филипс.

Дата проведення матчу: 04.03.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між ПСВ (Эйндховен) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ПСВ та Арсенал у попередньому футбольному матчі 12.12.2023 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Петер Бос и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ПСВ - Арсенал можна подивитися 04.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу ПСВ - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ПСВ (Эйндховен)
Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913
Країна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку

Минулий матч команди ПСВ був зіграний проти - 01.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Нідерландів 2024/2025 та закінчився перемогою команди .

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Ноттінгем Форест - 26.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ПСВ - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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