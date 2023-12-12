ПСВ - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ПСВ - Арсенал 04.03.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою ПСВ (Эйндховен) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Филипс.

Дата проведення матчу: 04.03.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між ПСВ (Эйндховен) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ПСВ та Арсенал у попередньому футбольному матчі 12.12.2023 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Петер Бос и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ПСВ (Эйндховен)

Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913

Країна: Нидерланды

Тренер: Филлип Коку



Минулий матч команди ПСВ був зіграний проти - 01.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Нідерландів 2024/2025 та закінчився перемогою команди .

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Ноттінгем Форест - 26.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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