Парі Сен-Жермен - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Ліверпуль" 05.03.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 05.03.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Парі Сен-Жермен", тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 28.11.2018 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Луис Энрике



Попередній поєдинок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Лілль" - 01.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Ньюкасл" - 26.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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