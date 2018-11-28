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Парі Сен-Жермен - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 05 березня 2025, 22:00 - Парк-де-Пренс . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Давиде Масса
Парі Сен-Жермен
Париж
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
35%
Нічия
38%
Ліверпуль
27%
П1: 2.42 Х: 3.66 П2: 2.66
Цікаві факти
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 9 matches.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 21 games.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 5 games.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 46% of their matches, Liverpool FC in 54% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 46% of halftimes, Liverpool FC wins 54%.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 1 goals.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Paris Saint-Germain has better performance than Liverpool FC.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Paris Saint-Germain scores 2.42 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.25 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Парі Сен-Жермен
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
28.11.2018 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019
18.09.2018 - 22:00 Ліверпуль 3 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2024/2025
01.03.2025 - 22:05 Парі Сен-Жермен 4 - 1 Завершено Лілль В
Чемпіонат Франції 2024/2025
23.02.2025 - 21:45 Ліон 2 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.02.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 7 - 0 Завершено Брест В
Чемпіонат Франції 2024/2025
15.02.2025 - 22:05 Тулуза 0 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.02.2025 - 19:45 Брест 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 22:15 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.02.2025 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.02.2025 - 21:30 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.02.2025 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
12.02.2025 - 21:30 Евертон 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
35%
Нічия
38%
Ліверпуль
27%
П1: 2.42 Х: 3.66 П2: 2.66
LIVE
Трансляція матчу "Парі Сен-Жермен" - "Ліверпуль"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
На лаві запасних: Беральдо, Дуе, Ернандес, Заїр-Емері, Кімпембе, Лі Кан Ін, Маюлу, Мбає, Рамос, Сафонов, Тенас
Інфо
Стартовий склад Парі Сен-Жермен (4-3-3): Доннарума - Мендеш, Пачо, Маркіньйос, Хакімі - Руїс, Вітінья, Невіш - Кварцхелія, Дембеле, Барколя
Парі Сен-Жермен фінішував на п'ятнадцятій сходинці турнірної таблиці на Етапі ліг і в 1/16 зустрівся з Брестом, якого розгромив з загальним рахунком 10:0 за сумою двох зустрічей (3:0, 7:0). В свою чергу Ліверпуль фінішував першим на Етапі ліг і отримав пряму путівку у стадію 1/8 фіналу
Поєдинок пройде у Парижі на Парк де Пренс та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому Парі Сен-Жермен прийме у гостях Ліверпуль
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Останні матчі
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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Ліверпуль" 05.03.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 05.03.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Парі Сен-Жермен", тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 28.11.2018 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Ліверпуль" можна подивитися 05.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике

Попередній поєдинок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Лілль" - 01.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Ньюкасл" - 26.02.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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