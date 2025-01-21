Бенфіка - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Бенфіка - "Барселона" 05.03.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 05.03.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Бенфіка (Лиссабон) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Бенфіка залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 21.01.2025 закінчилось з рахунком: 4:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)

Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904

Країна: Португалия

Тренер: Руи Витория



Минулий поєдинок команди Бенфіка був зіграний проти Брага - 26.02.2025, у рамках турніру Кубок Португалії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 02.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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