  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Бенфіка - Барселона Дивитися онлайн
У тренді

Бенфіка - Барселона онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 05 березня 2025, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Феликс Цвайер
Бенфіка
Лиссабон
До початку
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
29%
Нічия
36%
Барселона
36%
П1: 3.40 Х: 4.20 П2: 1.90
Цікаві факти
  • The most common result of matches between SL Benfica and FC Barcelona is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings, SL Benfica have won 1 times, there have been 3 draws while FC Barcelona have won 3 times.
  • SL Benfica haven't lost in their last 8 games.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 14 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches away from home.
  • FC Barcelona have lost none of their last 10 away matches.
  • SL Benfica have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • SL Benfica wins 1st half in 49% of their matches, FC Barcelona in 56% of their matches.
  • SL Benfica wins 49% of halftimes, FC Barcelona wins 56%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When SL Benfica leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When SL Benfica is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 57% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Barcelona has better performance than SL Benfica.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against SL Benfica (in all competitions).
  • In the last 5 meetings SL Benfica won 1, FC Barcelona won 2, 2 draws.
  • SL Benfica scores 1.4 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.4 goals against SL Benfica (on average).
  • Average number of goals in meetings between SL Benfica and FC Barcelona is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SL Benfica and FC Barcelona is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • SL Benfica scores 2.86 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.83 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Бенфіка
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.01.2025 - 22:00 Бенфіка 4 - 5 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершено Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Бенфіка 3 - 0 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2012/2013
05.12.2012 - 21:45 Барселона 0 - 0 Завершено Бенфіка
Останні матчі - Бенфіка
Кубок Португалії 2024/2025
26.02.2025 - 22:45 Бенфіка 1 - 0 Завершено Брага В
Чемпіонат Португалії 2024/2025
22.02.2025 - 20:00 Бенфіка 3 - 0 Завершено Боавішта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.02.2025 - 22:00 Бенфіка 3 - 3 Завершено Монако Н
Чемпіонат Португалії 2024/2025
15.02.2025 - 20:00 Santa Clara 0 - 1 Завершено Бенфіка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
12.02.2025 - 22:00 Монако 0 - 1 Завершено Бенфіка В
Показати більше
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
02.03.2025 - 17:15 Барселона 4 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Кубок Іспанії 2024/2025
25.02.2025 - 22:30 Барселона 4 - 4 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.02.2025 - 22:00 Лас-Пальмас 0 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
17.02.2025 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.02.2025 - 22:00 Севілья 1 - 4 Завершено Барселона В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
29%
Нічия
36%
Барселона
36%
П1: 3.40 Х: 4.20 П2: 1.90
LIVE
Трансляція матчу Бенфіка - "Барселона"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
Запасні: Пенья, Кочен, Араухо, Торрес, Фаті, Торре, Фермін, Касадо, Віктор, Гарсія, Форт, Ж. Мартін.
Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямал, Ольмо, Рафінья — Левандовські.
Запасні: Соареш, Кабрал, Белотті, Престіанні, Даль, Сантуш, Н. Фелікс, Байрамі, Санчеш, У. Фелікс, Пріоште.
Бенфіка: Трубін — Араужу, Сілва, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Баррейру, Кекчю — Актюркоглу, Павлідіс, Шельдеруп.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Барселона фінішувала другою в основному раунді.
Інфо
Бенфіка до цього вибила Монако.
Фелікс Цваєр (Берлін, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Ештадіу Да Луж (Лісабон, Португалія) зіграють лісабонська Бенфіка та каталонська Барселона.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 17:00 - Сьогодні Баварія U19 Баварія U19 1 Інтер U19 Інтер U19 0 Завершено 22:00 - Вчора ПСВ ПСВ 1 Арсенал Арсенал 7 Завершено 22:00 - Вчора Реал Реал 2 Атлетіко Атлетіко 1 Завершено 22:00 - Вчора Боруссія Боруссія 1 Лілль Лілль 1 Завершено 22:00 - Вчора Уїком Уондерерс Уїком Уондерерс 2 Бертон Альбіон Бертон Альбіон 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 5 000 грн На сайт
3 150 000 грн На сайт
4 35 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Бенфіка - "Барселона" 05.03.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 05.03.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Бенфіка (Лиссабон) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Бенфіка залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 21.01.2025 закінчилось з рахунком: 4:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бенфіка - "Барселона" можна подивитися 05.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Бенфіка - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Минулий поєдинок команди Бенфіка був зіграний проти Брага - 26.02.2025, у рамках турніру Кубок Португалії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 02.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Бенфіка - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.