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Атлетіко - Реал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 12 березня 2025, 22:00 - Ванда Метрополитано . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Атлетіко
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
26%
Нічия
41%
Реал
33%
П1: 2.45 Х: 3.50 П2: 2.71
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Atletico Madrid and Real Madrid is 1-1. 19 matches have ended with this result.
  • During the last 37 meetings with Atletico Madrid playing at home, Atletico Madrid have won 7 times, there have been 12 draws while Real Madrid have won 18 times. The goal difference is 59-37 in favour of Real Madrid.
  • During the last 82 meetings, Atletico Madrid have won 12 times, there have been 32 draws while Real Madrid have won 38 times. The goal difference is 133-85 in favour of Real Madrid.
  • Atletico Madrid haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • When playing at home, Atletico Madrid have not lost to Real Madrid in their last 3 encounters.
  • The result of the first leg: Real Madrid - Atletico Madrid 2-1.
  • Atletico Madrid have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Atletico Madrid wins 1st half in 38% of their matches, Real Madrid in 49% of their matches.
  • Atletico Madrid wins 38% of halftimes, Real Madrid wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Atletico Madrid leads 1-0 at home, they win in 93% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Atletico Madrid is down 0-1 home, they win 54% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than Atletico Madrid.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Atletico Madrid's.
  • In the last 5 meetings Atletico Madrid won 1, Real Madrid won 1, 3 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Atletico Madrid.
  • Atletico Madrid have won just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Real Madrid.
  • Atletico Madrid scores 1.6 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.4 goals against Atletico Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atletico Madrid and Real Madrid is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atletico Madrid and Real Madrid is 1.2.
  • Atletico Madrid scores 1.93 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.94 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Атлетіко
11
Перемог
46
Ігор
18
Перемог
Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
04.03.2025 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.02.2025 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.09.2024 - 22:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.02.2024 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко
Останні матчі - Атлетіко
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.03.2025 - 15:00 Хетафе 2 - 1 Завершено Атлетіко П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
04.03.2025 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.03.2025 - 22:00 Атлетіко 1 - 0 Завершено Атлетік В
Кубок Іспанії 2024/2025
25.02.2025 - 22:30 Барселона 4 - 4 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.02.2025 - 19:30 Валенсія 0 - 3 Завершено Атлетіко В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.03.2025 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
04.03.2025 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.03.2025 - 19:30 Бетіс 2 - 1 Завершено Реал П
Кубок Іспанії 2024/2025
26.02.2025 - 22:30 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.02.2025 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершено Жирона В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Атлетіко
26%
Нічия
41%
Реал
33%
П1: 2.45 Х: 3.50 П2: 2.71
LIVE
Трансляція матчу "Атлетіко" - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Арбітр — Шимон Марчиньяк (Польща).
Запасні: Муссо (в), Аспілікуета, Вітсель, Галан, Корреа, Костіс, Лемар, Ле Норман, Ліно, Моліна, Рікельме, Серлот.
Інфо
Стартовий склад Атлетіко: Облак (к) — Мандава, Лангле, Хіменес, Льоренте — Галлагер, Барріос, Де Пауль, Сімеоне — Альварес, Грізманн. Головний тренер — Дієго Сімеоне.
Запасні: Лунін (в), Фран (в), Алаба, Андрес, Гонсало Гарсія, Фран Гарсія, Гюлер, Діас, Ендрік, Камавінга, Лукас, Рамон.
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа — Менді, Рюдігер, Асенсіо, Вальверде — Беллінгем, Чуамені, Модрич (к) — Вінісіус, Мбаппе, Родріго. Головний тренер — Карло Анчелотті.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Атлетіко та Реалом.
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Анонс матчу "Атлетіко" - Реал 12.03.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 12.03.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Атлетіко" (Мадрид) та командою Реал (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 04.03.2025 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Атлетіко" - Реал можна подивитися 12.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Атлетіко" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)
Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903
Країна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Попередній поєдинок команди "Атлетіко" був зіграний проти Хетафе - 09.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти Райо Вальєкано - 09.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Атлетіко" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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