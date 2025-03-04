Атлетіко - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Атлетіко" - Реал 12.03.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Атлетіко" (Мадрид) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Ванда Метрополитано.

Дата проведення матчу: 12.03.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Атлетіко" (Мадрид) та командою Реал (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Атлетіко" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Атлетіко" у попередньому футбольному матчі 04.03.2025 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Атлетіко" (Мадрид)

Рік заснування "Атлетіко" (Мадрид): 1903

Країна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Попередній поєдинок команди "Атлетіко" був зіграний проти Хетафе - 09.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти Райо Вальєкано - 09.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

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