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Байєр - Баварія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 11 березня 2025, 22:00 - Бай-Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Винчич, Славко
Байєр
Леверкузен
0 - 0
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24'
Баварія
Мюнхен
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Хід матчу
8' Конрад Лаймер 10' Кінгслі Коман
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Байєр
29%
Нічия
43%
Баварія
29%
П1: 2.75 Х: 3.40 П2: 2.54
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Bayer Leverkusen and Bayern Munich is 1-2. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Bayer Leverkusen playing at home, Bayer Leverkusen have won 12 times, there have been 8 draws while Bayern Munich have won 15 times. The goal difference is 58-54 in favour of Bayern Munich.
  • During the last 74 meetings, Bayer Leverkusen have won 16 times, there have been 14 draws while Bayern Munich have won 44 times. The goal difference is 148-88 in favour of Bayern Munich.
  • Bayer Leverkusen haven't lost in their last 8 games.
  • Bayer Leverkusen haven't lost in any of their last 18 home matches.
  • Bayern Munich haven't lost in their last 10 games.
  • Bayern Munich have lost none of their last 4 away matches.
  • When playing at home, Bayer Leverkusen have not lost to Bayern Munich in their last 3 encounters.
  • The result of the first leg: Bayern Munich - Bayer Leverkusen 3-0.
  • Bayer Leverkusen wins 1st half in 50% of their matches, Bayern Munich in 58% of their matches.
  • Bayer Leverkusen wins 50% of halftimes, Bayern Munich wins 58%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Bayer Leverkusen leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Bayern Munich leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Bayer Leverkusen is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Bayern Munich has better performance than Bayer Leverkusen.
  • Bayer Leverkusen have lost just 1 of their last 5 games against Bayern Munich (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayer Leverkusen won 2, Bayern Munich won 1, 2 draws.
  • Bayer Leverkusen scores 1 goals in a match against Bayern Munich and Bayern Munich scores 0.8 goals against Bayer Leverkusen (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayer Leverkusen and Bayern Munich is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayer Leverkusen and Bayern Munich is 0.8.
  • Bayer Leverkusen scores 2.45 goals when playing at home and Bayern Munich scores 2.97 goals when playing away (on average).
  • Bayern Munich have a winning streak of 3 matches.
  • The winner of their last meeting was Bayern Munich.
  • On their last meeting Bayern Munich won by 3 goals.
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than Bayer Leverkusen's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Байєр
8
Перемог
32
Ігор
16
Перемог
Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Баварія 3 - 0 Завершено Байєр
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
15.02.2025 - 19:30 Байєр 0 - 0 Завершено Баварія
Кубок Німеччини 2024/2025
03.12.2024 - 21:45 Баварія 0 - 1 Завершено Байєр
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
28.09.2024 - 19:30 Баварія 1 - 1 Завершено Байєр
Останні матчі - Байєр
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
08.03.2025 - 16:30 Байєр 0 - 2 Завершено Вердер П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Баварія 3 - 0 Завершено Байєр П
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
01.03.2025 - 19:30 Айнтрахт 1 - 4 Завершено Байєр В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
22.02.2025 - 16:30 Хольштайн 0 - 2 Завершено Байєр В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
15.02.2025 - 19:30 Байєр 0 - 0 Завершено Баварія Н
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Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
08.03.2025 - 16:30 Баварія 2 - 3 Завершено Бохум П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Баварія 3 - 0 Завершено Байєр В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
28.02.2025 - 21:30 Штутгарт 1 - 3 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
23.02.2025 - 18:30 Баварія 4 - 0 Завершено Айнтрахт В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.02.2025 - 22:00 Баварія 1 - 1 Завершено Селтік Н
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Головні події
10'
Кінгслі Коман
8'
Конрад Лаймер
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Байєр
29%
Нічия
43%
Баварія
29%
П1: 2.75 Х: 3.40 П2: 2.54
Склади команд
1
Hradecky, Lukas
3
Hincapie, Piero
5
Hermoso, Mario
4
Tah, Jonathan
13
Arthur
20
Grimaldo, Alex
34
Ґраніт Джака
25
Palacios, Exequiel
30
Frimpong, Jeremie
24
Garcia, Aleix
14
Патрік Шік
40
Urbig, Jonas
27
Конрад Лаймер
2
Upamecano, Dayot
3
Min-jae, Kim
19
Davies, Alphonso
8
Леон Горецка
6
Kimmich, Joshua
17
Olise, Michael
42
Musiala, Jamal
11
Кінгслі Коман
9
Kane, Harry
Стартовий склад
  • 14
    Патрік Шік
    Форвард
  • 24
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 20
    Grimaldo, Alex
    Захисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 25
    Palacios, Exequiel
    Півзахисник
  • 30
    Frimpong, Jeremie
    Захисник
  • 3
    Hincapie, Piero
    Захисник
  • 5
    Hermoso, Mario
  • 4
    Tah, Jonathan
    Форвард
  • 13
    Arthur
  • 1
    Hradecky, Lukas
    Воротар
  • 9
    Kane, Harry
  • 17
    Olise, Michael
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 11
    Кінгслі Коман
    Півзахисник
    10
  • 8
    Леон Горецка
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Півзахисник
    8
  • 2
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 3
    Min-jae, Kim
    Захисник
  • 19
    Davies, Alphonso
    Півзахисник
  • 40
    Urbig, Jonas
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Alonso, Xabi
  • Компани, Венсан
Статистика матчу
3
Штрафні
7
7
Фоли
3
Удари в отвір
2
2
Сейви
ЖК
2
49%
Володіння м'ячем
51%
2
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Байєр - "Баварія"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
16'
15'
12'
Паласіос відкрився під передачу в центрі штрафного, отримав мʼяч і пробив. Усе було зроблено правильно аргентинцем, окрім завершення. Воно виявилося неточним.
10'
Жовта картка
Коман прихопив за плечі Артура, перед яким відкривалася вільна зона.
8'
Жовта картка
Лаймер хапав Фрімпонга руками, щоб він не розігнав небезпечну контратаку.
5'
Мусіала шикарно розібрався з опонентом на фланзі та прострілив у зону, куди вривався Кейн. Та в стилі змішаних єдиноборств зупинив англійського форварда, примудрившись при цьому залишитися в рамках правил.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Славко Вінчич (Словенія).
Інфо
Стартовий склад Баєра: Градецкі — Інкапьє, Ермосо, Та, Артур — Грімальдо, Джака, Паласіос, Фрімпонг — Гарсія — Шик. Головний тренер — Хабі Алонсо.
Інфо
Стартовий склад Баварії: Урбіг — Девіс, Кім, Упамекано, Лаймер — Горецка, Кімміх (к) — Коман, Мусіала, Олісе — Кейн. Головний тренер — Венсан Компані.
Чи здатні «фармацевти» на диво? До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баєр — Баварія.
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Анонс матчу Байєр - "Баварія" 11.03.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою Байєр (Леверкузен) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Бай-Арена.

Дата проведення матчу: 11.03.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Байєр (Леверкузен) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда Байєр залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та Байєр у попередньому футбольному матчі 05.03.2025 закінчилось з таким рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Alonso, Xabi и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Байєр - "Баварія" можна подивитися 11.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Байєр - "Баварія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Байєр (Леверкузен)
Рік заснування Байєр (Леверкузен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Хаби Алонсо

Минулий поєдинок команди Байєр був зіграний проти Вердер - 08.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вердер.

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Минулий поєдинок команди "Баварія" був зіграний проти "Бохум" - 08.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Бохум".

Слідкуйте за результатами матчу Байєр - "Баварія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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