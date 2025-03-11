Байєр - Баварія онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Байєр (Леверкузен) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Бай-Арена.
Дата проведення матчу: 11.03.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між Байєр (Леверкузен) та командою "Баварія" (Мюнхен):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда Байєр залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та Байєр у попередньому футбольному матчі 05.03.2025 закінчилось з таким рахунком: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Alonso, Xabi и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Байєр (Леверкузен)
Рік заснування Байєр (Леверкузен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Хаби Алонсо
Минулий поєдинок команди Байєр був зіграний проти Вердер - 08.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вердер.
Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель
Минулий поєдинок команди "Баварія" був зіграний проти "Бохум" - 08.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Бохум".
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