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Арсенал - ПСВ онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 12 березня 2025, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Obrenovic, Rade
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
ПСВ
Эйндховен
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
36%
Нічия
36%
ПСВ
28%
П1: 1.41 Х: 4.75 П2: 7.00
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and PSV Eindhoven is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 3 times, there have been 2 draws while PSV Eindhoven have won 0 times. The goal difference is 7-1 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 10 meetings, Arsenal FC have won 4 times, there have been 4 draws while PSV Eindhoven have won 2 times. The goal difference is 16-7 in favour of Arsenal FC.
  • PSV Eindhoven have lost 3 matches in a row.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to PSV Eindhoven in their last 5 encounters.
  • The result of the first leg: PSV Eindhoven - Arsenal FC 1-7.
  • PSV Eindhoven have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • PSV Eindhoven have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 55% of their matches, PSV Eindhoven in 46% of their matches.
  • Arsenal FC wins 55% of halftimes, PSV Eindhoven wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 6 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When PSV Eindhoven leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When PSV Eindhoven is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Arsenal FC has better performance than PSV Eindhoven.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than PSV Eindhoven's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against PSV Eindhoven (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 3, PSV Eindhoven won 1, 1 draws.
  • Arsenal FC scores 2.6 goals in a match against PSV Eindhoven and PSV Eindhoven scores 0.8 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and PSV Eindhoven is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and PSV Eindhoven is 1.6.
  • Arsenal FC scores 2.16 goals when playing at home and PSV Eindhoven scores 2.32 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Арсенал
3
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
ПСВ
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
04.03.2025 - 22:00 ПСВ 1 - 7 Завершено Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.12.2023 - 19:45 ПСВ 1 - 1 Завершено Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Арсенал 4 - 0 Завершено ПСВ
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 ПСВ 2 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.03.2025 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
04.03.2025 - 22:00 ПСВ 1 - 7 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 21:30 Ноттінгем Форест 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.02.2025 - 17:00 Арсенал 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.02.2025 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - ПСВ
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
08.03.2025 - 21:00 ПСВ 2 - 1 Завершено Херенвеен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
04.03.2025 - 22:00 ПСВ 1 - 7 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
01.03.2025 - 19:45 Go Ahead Eagles 3 - 2 Завершено ПСВ П
Кубок Нідерландів 2024/2025
26.02.2025 - 21:00 ПСВ 1 - 2 Завершено Go Ahead Eagles П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.02.2025 - 22:00 ПСВ 3 - 1 Завершено Ювентус В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
36%
Нічия
36%
ПСВ
28%
П1: 1.41 Х: 4.75 П2: 7.00
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - ПСВ
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В ефірі
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Трансляція
Запасні: Дроммел, Схікс, Карсдорп, Фламінго, Дест, де Йонг, Ланг, Боскальї, Байрактаревич, Веерман, Ланд.
ПСВ: Бенітес — Ледезма, Нагало, Обіспо, Маласія — Тіл, Схаутен, Бабаді — Бакайоко, Перішич, Дріуш.
Запасні: Нето, Сетфорд, Саліба, Парті, Едегор, Мартінеллі, Тімбер, Троссар, Калафіорі, Батлер-Оєдеджі, Кабія, Нванері.
Арсенал: Рая — Вайт, Ківьор, Габріел, Льюїс-Скеллі — Райс, Жоржиньо, Зінченко — Стерлінг, Меріно, Тірні.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
У першому матчі переміг Арсенал — 7:1.
Раде Обренович (Словенія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та нідерландський ПСВ.
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Останні матчі
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Анонс матчу Арсенал - ПСВ 12.03.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою ПСВ (Эйндховен) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 12.03.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Арсенал (Лондон) та командою ПСВ (Эйндховен):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда ПСВ залишилася з поразкою . Зіткнення ПСВ та Арсенал у попередньому футбольному матчі 04.03.2025 закінчилось з таким рахунком: 1:7 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - ПСВ можна подивитися 12.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Арсенал - ПСВ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 09.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ПСВ (Эйндховен)
Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913
Країна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку

Минулий поєдинок команди ПСВ був зіграний проти Херенвеен - 08.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Нідерландів 2024/2025 та закінчився перемогою команди ПСВ.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - ПСВ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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