Арсенал - ПСВ онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - ПСВ 12.03.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою ПСВ (Эйндховен) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 12.03.2025

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Арсенал (Лондон) та командою ПСВ (Эйндховен):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда ПСВ залишилася з поразкою . Зіткнення ПСВ та Арсенал у попередньому футбольному матчі 04.03.2025 закінчилось з таким рахунком: 1:7 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 09.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ПСВ (Эйндховен)

Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913

Країна: Нидерланды

Тренер: Филлип Коку



Минулий поєдинок команди ПСВ був зіграний проти Херенвеен - 08.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Нідерландів 2024/2025 та закінчився перемогою команди ПСВ.

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