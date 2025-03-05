Ліверпуль - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Энфилд.
Дата проведення матчу: 11.03.2025
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 05.03.2025 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Саутгемптон" - 08.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике
Попередній матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Ренн - 08.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".
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