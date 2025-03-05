Ліверпуль - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Дембеле відкриває рахунок! Швидку атаку створили французи, після кількох передач м'яч опинився в Дембеле в центрі поля, той віддав на Барколя, який протягнув м'яч правим флангом та виконав простріл, перед воротами одночасно на м'яч набігали Конате, Собослай та Аліссон і саме Конате першим зіграв на м'ячі, завадивши партнерам і саме цим подарував м'яч Дембеле, який був за спиною і спокійно відправив м'яч у сітку! Рахунок стає 1:0 на користь ПСЖ у матчі та 1:1 за сумою двох зустрічей