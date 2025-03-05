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Ліверпуль - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 11 березня 2025, 22:00 - Энфилд . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Истван Ковач
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 1
Оновити
24'
Парі Сен-Жермен
Париж
Дивитись трансляцію
Хід матчу
12' Усман Дембеле
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
33%
Нічия
33%
Парі Сен-Жермен
33%
П1: 2.22 Х: 4.00 П2: 2.85
Цікаві факти
  • Liverpool FC haven't lost in their last 6 games.
  • Liverpool FC have won 6 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 18 home matches.
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 10 matches.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 22 games.
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 12 matches away from home.
  • Paris Saint-Germain have lost none of their last 13 away matches.
  • The result of the first leg: Paris Saint-Germain - Liverpool FC 0-1.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 53% of their matches, Paris Saint-Germain in 46% of their matches.
  • Liverpool FC wins 53% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 95% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Paris Saint-Germain has better performance than Liverpool FC.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC scores 2.42 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.58 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches.
  • Liverpool FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Paris Saint-Germain's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 3 games against Paris Saint-Germain (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Liverpool FC won 2, Paris Saint-Germain won 1, 0 draws.
  • Liverpool FC scores 1.67 goals in a match against Paris Saint-Germain and Paris Saint-Germain scores 1.33 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Paris Saint-Germain is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Paris Saint-Germain is 2.
Особисті зустрічі
Ліверпуль
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
28.11.2018 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019
18.09.2018 - 22:00 Ліверпуль 3 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.03.2025 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.02.2025 - 22:15 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.02.2025 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.02.2025 - 21:30 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
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Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2024/2025
08.03.2025 - 18:00 Ренн 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.03.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Франції 2024/2025
01.03.2025 - 22:05 Парі Сен-Жермен 4 - 1 Завершено Лілль В
Чемпіонат Франції 2024/2025
23.02.2025 - 21:45 Ліон 2 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.02.2025 - 22:00 Парі Сен-Жермен 7 - 0 Завершено Брест В
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Головні події
12'
Усман Дембеле ГООЛ!
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
33%
Нічия
33%
Парі Сен-Жермен
33%
П1: 2.22 Х: 4.00 П2: 2.85
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
10
Mac Allister, Alexis
38
Gravenberch, Ryan
7
Diaz, Luis
8
Szoboszlai, Dominik
11
Мохамед Салах
20
Jota, Diogo
1
Джанлуїджі Доннарумма
2
Hakimi, Achraf
5
Маркіньйос
51
Pacho, Willian
25
Mendes, Nuno
87
Neves, Joao
17
Vitinha
8
Ruiz, Fabian
7
Kvaratskhelia, Khvicha
10
Усман Дембеле
29
Barcola, Bradley
Стартовий склад
  • 20
    Jota, Diogo
  • 7
    Diaz, Luis
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 7
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 10
    Усман Дембеле
    Форвард
    12
  • 29
    Barcola, Bradley
    Форвард
  • 87
    Neves, Joao
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 51
    Pacho, Willian
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 1
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Луис Энрике
Статистика матчу
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
Удари в отвір
3
2
Блоковано ударів
4
Кутові
1
2
Сейви
1
4
Удари повз
61%
Володіння м'ячем
39%
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Парі Сен-Жермен"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
20'
Гра трішки вирівнялася, але не стала менш активною
18'
Кутовий
Кутовий виконали Мерсисайдці і після навісу Діогу Жота виграв верхову боротьбу та пробив головою, але м'яч полетів над поперечиною
17'
Небезпечний момент
Трент помилився на власній половині поля і Кварцхелія віддав м'яч на Барколя, який вийшов на побачення з голкіпером, пробив, але Аліссон зумів парирувати удар
16'
Кутовий
Кутовий виконали господарі і після навісу Доннарумма вибив м'яч кулаком
16'
Небезпечний момент
Конате пробив з-за меж штрафного, але Доннарумма встиг зреагувати та перевів м'яч за межі поля
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дембеле відкриває рахунок! Швидку атаку створили французи, після кількох передач м'яч опинився в Дембеле в центрі поля, той віддав на Барколя, який протягнув м'яч правим флангом та виконав простріл, перед воротами одночасно на м'яч набігали Конате, Собослай та Аліссон і саме Конате першим зіграв на м'ячі, завадивши партнерам і саме цим подарував м'яч Дембеле, який був за спиною і спокійно відправив м'яч у сітку! Рахунок стає 1:0 на користь ПСЖ у матчі та 1:1 за сумою двох зустрічей
10'
Кутовий
Ще один кутовий виконали Мерсисайдці і після навісу на дальню стійку Ван Дейк пробив головою, проте не надто сильно і влучив у суперника
8'
Чергову спробу прорватися правим флангом виконав Салах, але цього разу суперники перехопили м'яч
6'
Небезпечний момент
Салах отримав м'яч в центрі поля, протягнув його до чужого штрафного, обіграв кількох суперників та пробив, але не влучив у площину воріт
5'
Кутовий
Кутовий заробили англійці і після розіграшу та навісу м'яч перелетів всіх гравців і вийшов за межі поля
4'
Небезпечний момент
Неймовірний момент в господарів, Собослай прийняв м'яч на лінії штрафного спиною до воріт, віддав на Макаллістера, а той прострілив на Салаха, який в один дотик пробив, проте рикошет від Мендеша відправив м'яч за межі поля
4'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили французи і після навісу суперники вибили м'яч
2'
Першу атаку створили Мерсисайдці, але Гравенберх втратив м'яч на підступах до карного майданчику
1'
Свисток
Іштван Ковач дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Головний арбітр матчу з Румунії: Іштван Ковач
Головний тренер Парі Сен-Жермен: Луїс Енріке
На лаві запасних: Беральдо, Дуе, Ернандес, Заїр-Емері, Кімпембе, Лі Кан Ін, Маюлу, Мбає, Рамос, Сафонов, Тенас
Інфо
Стартовий склад Парі Сен-Жермен (4-3-3): Доннарумма - Мендеш, Пачо, Маркіньйос, Хакімі - Руїс, Вітінья, Невеш - Барколя, Дембеле, Кварцхелія
Головний тренер Ліверпуля: Арне Слот
На лаві запасних: Гакпо, Джонс, Елліотт, Ендо, К'єза, Кванса, Келлехер, Макконнелл, Нуньєс, Цімікас, Ярош
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-3-3): Аліссон - Робертсон, Ван Дейк, Конате, Александр-Арнольд - Макаллістер. Гравенберх, Собослай - Діас, Діогу Жота, Салах
Попередній матч між командами закінчився з рахунком 1:0 на користь Ліверпулю. Сильніша команда за сумою двох зустрічей вийде в чвертьфінал, де зустрінеться з переможцем пари Брюгге - Астон Вілла
Поєдинок пройде у Ліверпулі на Енфілді та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому Ліверпуль прийме у гостях Парі Сен-Жермен
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Парі Сен-Жермен" 11.03.2025, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 11.03.2025
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 05.03.2025 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 11.03.2025 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Саутгемптон" - 08.03.2025, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике

Попередній матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Ренн - 08.03.2025, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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